Он был настоящим асом! Пилот рухнувшего под Тольятти самолета оказался мастером спортивного пилотажа

Легкомоторный самолет Як-55 (СП- 55 - разновидность этого самолета) разбился 18 августа недалеко от села Подстепки, под Тольятти. Машина рухнула на землю прямо в поле, в кабине был только пилот Сергей Химич, 49-летний мужчина. Он погиб сразу.

- На место ЧП выезжали двенадцать человек и три машины, самолет горел. На земле ни люди, ни постройки не пострадали. Самолет несанкционированно стартовал с частной взлетной полосы ООО "Химсервис", - объяснили в ГУ МЧС РФ по Самарской области. Транспортная прокуратура также отметила, что мужчина был владельцем самолета.

- Он выполнял в небе фигуры сложного пилотажа и не вышел из одной из них, - отметил помощник прокурора Владислав Ярополов.

Пилота не спасли. Фото: очевидцы

Как удалось выяснить КП-Самара, Сергей Химич - не случайный в небе человек. Он был старшим авиационным начальником авиадрома. Настоящий ас, пилот с огромным стажем - кажется, что он точно не мог допустить такой трагедии. Год назад Сергей удивил сызранцев, пролетев во время празднования "Сызранского помидора" над главной улицей города. Он был настоящим мастером пилотажа, выполнял очень сложные воздушные трюки. Около десяти лет назад он был членом команды ЦСК ВВС, участвовал в официальных соревнованиях, выступал на самолетах ЯК-54 и ЯК-55. Сейчас к команде он не имеет отношения.

На земле машина загорелась. Фото МЧС РФ

- Я в шоке. Часто видел его офигенный пилотаж. Он настоящий асс....был. шок. Я даже не сомневался в его профессионализме даже при аварийной посадке, - искренне удивляются тольяттинцы, услышав о трагедии.

Как рассказал житель Тольятти Дмитрий Иванов, вчера Сергей также долго кружил на своем самолете, выделывая сложные фигуры. Кстати, вчера на аэродроме Бобровка проходило воздушное шоу. Но неизвестно, принимал ли пилот в нем участие.