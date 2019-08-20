«Мы получили неузнаваемый труп близкого человека»: под Самарой сотрудники морга выкатили на жару тело обнаженной женщины

Сами одевайте!

Дикая история недавно разыгралась в Чапаевске. Там сотрудники морга выкатили на жару за 30 градусов тело умершей обнаженной пенсионерки Александры Загребельной. Судя по состоянию женщины, и до этого ее хранили не в холодильнике.

Родственники Александры остались возмущены происходящим и обратились к Азату Туймасову - руководителю СРОО « Благо», занимающейся защитой прав потребителей в сфере ритуальных услуг. К слову, Азат фигурировал и в не безызвестном сандале с гробом у здания самарского правительства.

- Ко мне обратился предприниматель Михаил, работающий в этой сфере, — объясняет Азат корреспонденту «КП-Самара». — Он привез клиента в местный морг, сотрудники которого спустя какое-то время выкатили его на улицу, заявив, что ритуальная фирма сама должна одевать покойного. И раз за это не заплатили — делайте это на улице.

Под лучами палящего солнца

Близкие Загребельной попросили активиста разобраться с происходящим.

— Обнаженный труп выкатили на каталке и оставили под лучами палящего солнца на более чем полчаса. Позже закатывали и вновь выкатывали обратно. В результате голое тело нашей бабушки одели на улице сотрудники нанятого нами ритуального агентства, — сказано в их обращении. — Мы же получили неузнаваемый, синий и раздутый труп близкого нам человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/726956" frameborder="0"></iframe> В Чапаевске выкатили труп женщины на улицу.

По словам заявителей, из неофициальной информации им стал известно, что умершую и до выката на улицу хранили при комнатной температуре:

— В итоге батюшка был вынужден отпевать покойную не в храме, а прямо на улице. Во время прощания она находилась в закрытом гробу.

Месть или ритуальные войны?

Туймасов уверен, что шокирующий случай связан с недавним задержанием двух сотрудников чапаевского морга. Их подозревали в вымогательстве денег за выдачу тел.

Задержание сотрудников морга проводили в июнеФото: принтскрин видео.

— Именно после заявления Михаила проводилась та спецоперация. Но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Теперь сотрудники морга вставляют ему палки в колеса. Не убрали умершую в холодильник, выкатили ее. При всем при этом, они ссылаются на то, что покойная была в холодильнике и запись об этом есть в журнале. Но думаю, это просто месть, — считает Азат.

В социальных сетях происшествие вызвала бурю негодования. Впрочем, некоторые полагают, что все это провокация и дележ ритуального рынка в Самарской области.

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