«Мы получили неузнаваемый труп близкого человека»: под Самарой сотрудники морга выкатили на жару тело обнаженной женщины
Сами одевайте!
Дикая история недавно разыгралась в Чапаевске. Там сотрудники морга выкатили на жару за 30 градусов тело умершей обнаженной пенсионерки Александры Загребельной. Судя по состоянию женщины, и до этого ее хранили не в холодильнике.
Родственники Александры остались возмущены происходящим и обратились к Азату Туймасову - руководителю СРОО « Благо», занимающейся защитой прав потребителей в сфере ритуальных услуг. К слову, Азат фигурировал и в не безызвестном сандале с гробом у здания самарского правительства.
- Ко мне обратился предприниматель Михаил, работающий в этой сфере, — объясняет Азат корреспонденту «КП-Самара». — Он привез клиента в местный морг, сотрудники которого спустя какое-то время выкатили его на улицу, заявив, что ритуальная фирма сама должна одевать покойного. И раз за это не заплатили — делайте это на улице.
Под лучами палящего солнца
Близкие Загребельной попросили активиста разобраться с происходящим.
— Обнаженный труп выкатили на каталке и оставили под лучами палящего солнца на более чем полчаса. Позже закатывали и вновь выкатывали обратно. В результате голое тело нашей бабушки одели на улице сотрудники нанятого нами ритуального агентства, — сказано в их обращении. — Мы же получили неузнаваемый, синий и раздутый труп близкого нам человека.
В Чапаевске выкатили труп женщины на улицу.
По словам заявителей, из неофициальной информации им стал известно, что умершую и до выката на улицу хранили при комнатной температуре:
— В итоге батюшка был вынужден отпевать покойную не в храме, а прямо на улице. Во время прощания она находилась в закрытом гробу.
Месть или ритуальные войны?
Туймасов уверен, что шокирующий случай связан с недавним задержанием двух сотрудников чапаевского морга. Их подозревали в вымогательстве денег за выдачу тел.
Задержание сотрудников морга проводили в июнеФото: принтскрин видео.
— Именно после заявления Михаила проводилась та спецоперация. Но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Теперь сотрудники морга вставляют ему палки в колеса. Не убрали умершую в холодильник, выкатили ее. При всем при этом, они ссылаются на то, что покойная была в холодильнике и запись об этом есть в журнале. Но думаю, это просто месть, — считает Азат.
В социальных сетях происшествие вызвала бурю негодования. Впрочем, некоторые полагают, что все это провокация и дележ ритуального рынка в Самарской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU