2019-08-20T10:58:54+03:00
Происшествия

«Мы получили неузнаваемый труп близкого человека»: под Самарой сотрудники морга выкатили на жару тело обнаженной женщины

Близкие умершей обратились за помощью к активистам, которые считают, что все происходящее связано с местью [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Происходящее шокировало родственников умершейПроисходящее шокировало родственников умершейФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Сами одевайте!

Дикая история недавно разыгралась в Чапаевске. Там сотрудники морга выкатили на жару за 30 градусов тело умершей обнаженной пенсионерки Александры Загребельной. Судя по состоянию женщины, и до этого ее хранили не в холодильнике.

Родственники Александры остались возмущены происходящим и обратились к Азату Туймасову - руководителю СРОО « Благо», занимающейся защитой прав потребителей в сфере ритуальных услуг. К слову, Азат фигурировал и в не безызвестном сандале с гробом у здания самарского правительства.

- Ко мне обратился предприниматель Михаил, работающий в этой сфере, — объясняет Азат корреспонденту «КП-Самара». — Он привез клиента в местный морг, сотрудники которого спустя какое-то время выкатили его на улицу, заявив, что ритуальная фирма сама должна одевать покойного. И раз за это не заплатили — делайте это на улице.

Под лучами палящего солнца

Близкие Загребельной попросили активиста разобраться с происходящим.

— Обнаженный труп выкатили на каталке и оставили под лучами палящего солнца на более чем полчаса. Позже закатывали и вновь выкатывали обратно. В результате голое тело нашей бабушки одели на улице сотрудники нанятого нами ритуального агентства, — сказано в их обращении. — Мы же получили неузнаваемый, синий и раздутый труп близкого нам человека.

В Чапаевске выкатили труп женщины на улицу.

По словам заявителей, из неофициальной информации им стал известно, что умершую и до выката на улицу хранили при комнатной температуре:

— В итоге батюшка был вынужден отпевать покойную не в храме, а прямо на улице. Во время прощания она находилась в закрытом гробу.

Месть или ритуальные войны?

Туймасов уверен, что шокирующий случай связан с недавним задержанием двух сотрудников чапаевского морга. Их подозревали в вымогательстве денег за выдачу тел.

Задержание сотрудников морга проводили в июне Фото: принтскрин видео.

Задержание сотрудников морга проводили в июнеФото: принтскрин видео.

— Именно после заявления Михаила проводилась та спецоперация. Но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Теперь сотрудники морга вставляют ему палки в колеса. Не убрали умершую в холодильник, выкатили ее. При всем при этом, они ссылаются на то, что покойная была в холодильнике и запись об этом есть в журнале. Но думаю, это просто месть, — считает Азат.

В социальных сетях происшествие вызвала бурю негодования. Впрочем, некоторые полагают, что все это провокация и дележ ритуального рынка в Самарской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мертвый бизнес»: в Чапаевске работников морга заподозрили в вымогательстве денег за выдачу тел

Полицейские задержали патологоанатома и судмедэксперта при получении взятки в 10 тысяч рублей [видео] (подробности)

Никто не запрещал копать могилу: стали известны подробности истории с гробом и покойником у здания правительства

Руководитель департамента потребрынка администрации Самарыпрокомментировал ситуацию вокруг гроба с покойником, который привезли на площадь Славы (подробности)

На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства

Власти не спешат реагировать на проблему с захоронением умершего на кладбище Рубежное (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самарцы услышат оперные арии с балкона гостиницы
Мужчина, который облил бензином и поджег женщину под Сызранью, стал фигурантом уголовного дела
Паромная переправа в Сызрани не будет работать до 22 августа
Самарцы хотят видеть обновленный Загородный парк семейным и экологичным
Дмитрий Губерниев записал видео с поздравлением детской волейбольной команды из Новокуйбышевска
Сын погибшего дальнобойщика ищет свидетелей смертельного ДТП под Сызранью
Смерть тольяттинского журналиста Михаила Куракина стала уголовным делом
Начало стройки нового моста через Волгу в Самарской области может быть отложено
Федор Конюхов хочет попробовать прожить месяц в Самаре на зарплату врача
Дело о взятках Дмитрия Сазонова “выросло” на 33 млн рублей
Болельщики, которых не устраивает время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак», могу вернуть билеты
В центре Самары трамвай №16 вырвал с корнем столб