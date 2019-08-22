Кто будет звездой в юниорской сборной России по фигурному катанию в сезоне 2019/2020

Блиставшие в прошлом году юниорки Косторная, Трусова и Щербакова попали в официальную взрослую заявку сборной России на сезон 2019/2020. А любители фигурного катания уже заинтересованно просматривают программы новых девчонок: Этери Тутберидзе не устает поставлять на лед новых звездочек, но смогут ли они удивить также, как их предшественницы или еще больше?

Конечно, сейчас конкуренция на юниорском льду стала чуть-чуть но слабее. И состав сборной обещает быть более ровным: квады новые девочки пока не прыгают, хотя попытки на тренировках демонстрируют. В общем, шансы на попадание в сборную и на этапы юниорского Гран-при будут примерно одинаковы у всех. А вот кому удастся стать звездой российской команды и заявить о своих притязаниях на взрослые медали, пока непонятно.

Камила Валиева: дата рождения 26.04.2006, рост 148 см, место рождения: Казань. Тренер: Этери Тутберидзе

Пожалуй, одной из самых ярких претенденток выглядит ученица Тутберидзе Камила Валиева. Ей 13 лет, и именно ей прочат золото Олимпиады -22. Она стала участницей Первого этапа Гран При - первого крупного соревнования сезона. И эксперты ждут, что во Франции девочке будет чем удивить строгих судей. Короткая программа, в которой фигуристка вместе с тренером оживили потрет "Девочки на шаре" Пабло Пикассо получила много восторженных отзывов в России, пора откатать ее и на международном уровне. Сейчас фигуристка делает четверной тулуп, но подкупает ценителей ее тонкая эстетика образа. Словами и не объяснишь, но пластика образов у Камилы такая, что даже самые жестокие сердца тают. Четверной сальхов в работе, включать его в программы пока фигуристка не планирует. В работе и тройной аксель. Эксперты высоко оценили эталонные вращения "как у Липницкой". И еще один "козырь" Валиевой - ее катание, это не просто прокат от одного элемента к другому, это целая артистичная история с пластичными связками. В общем, то, о чем давно скучали поклонники фигуристок в России.

В команду Этери девочка попала, когда переехала в Москву из Казани. Тренера девочка покорила одним прокатом и артистизмом. Кстати, короткую программу фигуристке придумали сразу - Тутберидзе посчитала, что Камила очень похожа на изображенную на картине Пикассо девушку. История, которая разыгрывается на льду, трагична: девушка попадает в реальный мир с картины, живет, чувствует, но потом снова вынуждена вернуться в рамку. Прокат оценила даже внучка Пикассо - Диана. Теперь фигуристка планирует с ней встретиться.

wonderful_skaters Kamila s quad toe! Skater: @kamilavalieva26 #skater #figureskating #figureskater #kamilavalieva #teamtutberidze #quadtoe #камилавалиева #фигурноекатание

Майя Хромых, дата рождения 25 мая 2005, рост 175 см, место рождения

Вместе с ней на первый этап в Куршевель отправляется Майя Хромых. В группу к Этери Тутберидзе 12-летняя фигуристка попала в 2018 году и сразу начала учить сложные элементы.

Майя Хромых занимается у ТутберидзеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В прошлом сезоне самым сложным в ее программе был каскад риттбергер-сальхов, но девушка вовсю разучивала тройной аксель, прыжки в четыре оборота. Какие элементы в этом сезоне включит в свою программу Майя, будет видно уже 22 августа.

В 2018 Хромых выиграла финал Кубка России среди юниоров набрав 201,06 балл. В короткой программе она сделала тройной флип, каскад тройной лутц и тройной тулуп. Неплохой результат, если вспомнить, что 10 место на взрослом Чемпионате мира -2019 набрала всего 205,57 балла.

Алена Канышева: дата рождения 15.06.2005, рост 154 см. Тренер: Этери Тутберидзе

Майя Хромых. Финал Кубка России 2019 Произвольная программа.

Пожалуй, именно Снегурочка фигурного катания и составляет конкуренцию Валиевой. Для Алены это второй сезон, в предыдущем она дважды стала серебряным призером этапов Гран-при, в финале серии даже завоевала бронзу. Но на первенстве страны заняла всего лишь 11 место.

Самая знаменитая программа Алены - "Снегурочка". Фигуристку по словам экспертов тоже отличает вдохновенное и нежное катание, с отличными артистичными связками. К Тутберидзе девушка пришла в 2018 году - именно за сложными прыжками. И в начале мая она уже хвасталась четверным тулупом на тренировке. Так что успех фигуристки будет зависеть от степени смелости и стойкости в ее характере: стоит признать, что группа юниорок в этом сезоне амбициозная, и побороться в ней за свое место придется изо всех сил.

Дарья Усачева: дата рождения 22.05.2006, тренер Этери Тутберидзе

Еще одна ученица знаменитого тренера с недетскими талантами в хореографии. В начале августа она показала свою программу на сезон под песню Лары Фабиан и заставила всех плакать. А ведь не секрет, что именно пластичность и чудеса эстетики позволяют понравиться судьям и быстро отыграть отставание за компоненты у более старших коллег.

d_usacheva_ Дарья Усачева с Шома Уно

Дарья Усачева радует хореографическими талантамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стала 10-й на Первенстве России - 2019 с 181,89 балла. А в феврале 2019 выиграла серебро на Кубке России.

Дарья Усачева. Короткая программа. Девушки. Предсезонные контрольные прокаты по фигурному катанию.Смотрите короткую программу в исполнении Дарьи Усачевой в рамках контрольных прокатов 2019/2020. Напомним, 13-летняя фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

teamakanysheva Алена Канышева

Анастасия Тараканова, дата рождения 14 апреля 2004, рост 154 см, место рождения: Москва. Тренер: Светлана Панова

Фигуристка с непростой судьбой. В 2018 она ушла из команды Тутберидзе, а в апреле 2019 убежала из академии Евгения Плющенко. Спортсменка довольно известна: она уже выигрывала бронзу юниорского финала Гран-при, побеждала на этапе в Австрии. Но вот у Плющенко она серьезно потеряла в результатах. Когда девушка покидала академию, Плющенко рассказал, что причиной ухода стали истерики девушки и ее неумение долго работать над чем-то. Сама фигуристка обиделась и возразила, что в академии была очередь на лед, да и площадка слишком маленькая.

anastasiyatar04 В образе) - #АнастасияТараканова #AnastasiyaTarakanova#reebokrussia#фигурноекатание @reebok_russia

Анастасия Тараканова. Произвольная программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Анастасия Тараканова выступила с произвольной программой во второй соревновательный день Чемпионата России по фигурному катанию. За свое выступление Анастасия получила от судей 134,27 балла. Таким образом, по итогу двух прокатов у Таракановой 193,44 балла.

Ксения Синицына, дата рождения 5 августа 2004, рост 147 см, место рождения: Тверь. Тренер: Светлана Панова

Представительница клуба "Снежные барсы", воспитанница Татьяны Моисеевой и Светланы Пановой

Ученица Светланы Пановой легко выкручивает все каскады во второй половине программы, не боится сложных заходов перед прыжками, а ее дорожки и вращения имеют четвертый уровень сложности. А вот четверными прыжками Ксения не владеет. Возможно, только пока.

Виктория Васильева, дата рождения 25 ноября 2003, рост 148 см, тренер Сергей Давыдов

Виктория Васильева. Короткая программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Виктория Васильева исполнила короткую программу в рамках женских соревнований на Чемпионате России по фигурному катанию 2019. Прокат Виктории судьи оценили на 65,59 балла.

Фигуристка стала третьей на финале Кубка России в 2019 год, завоевав 208,75 баллов. В этом году первое соревнование, где можно будет увидеть Вику - Гран-при среди юниоров в Челябинске с 11 по 14 сентября. Впервые фигуристка заявила о себе в конце 2018 года: на чемпионате России она заменила заболевшую Елизавету Токтамышеву. Правда, заняли Виктория всего 11 место, но судьям понравилась: легка,я техничная, предпочитает бодрую музыку.

Виктория Васильева. Фото: @sylva_photography

Стоимость прыжков в произвольной программе на чемпионате у нее была в 44,2 балла, при этом она не включала сюда каскад из тройного лутца и ритбергера, который уже готова показать в этом году.

Анна Тарусина, дата рождения 24 января 2003, рост 159 см, тренер: Сергей Давыдов

Эту фигуристку в России знают не так хорошо, ей не слишком повезло в карьере. В 2016 году Аня выиграла первенство России среди спортсменов старшего возраста, попала в заявку на этап юниорской серии Гран-при. Она обогнала тогда Анну Щербакову, чисто исполнила сложные каскады, в том числке тройной ритбергер - тройной тулуп. Она в то время практически на равных соревновалась с Алиной Загитовой, при этом на Кубке России Тарусина набрала 182, 61 балл и взяла серебро, а вот будущая чемпионка осталась без медалей, получив на четыре балла меньше.

А потом случилась трагедия: во время этапа Гран-при в Сен-Жерве Аня вместе с другими фигуристами попала в аварию на автобусе, который возил россиян. Она пострадала сильнее всех и на 2 месяца выпала из спорта. До сих пор Анна чувствует последствия той аварии, но продолжает тренировки, учит четверные тулуп и флип.

anay_tarusina_ Анна Тарусина

Анна Фролова, дата рождения 7 августа 2005 года, рост 165 см, тренер: Светлана Панова

Обладательница бронзы в финале Кубка России, воспитанница школы "Снежные барсы" катается стабильно, но до высот ей пока далеко. Сейчас девушке предстоит совершенствовать технику и набирать "стоимость" программы.