2019-08-22T13:51:25+03:00
Происшествия

«Никогда не видела и общалась через интернет»: в Нижегородской области школьница попыталась покончить с собой из-за расставания с виртуальным парнем

17-летняя Влада (имя изменено) встречалась с молодым человеком три месяца, довольствуясь только перепиской
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Однако девушка не планировала покончить с собой, а только хотела привлечь внимание подруг.Однако девушка не планировала покончить с собой, а только хотела привлечь внимание подруг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В поселке Арья Нижегородской области 17-летняя девушка чуть не свела счеты с жизнь из-за того, что ее бросил парень. При этом Влада (имя изменено) не знает, как выглядит ее возлюбленный и какая у него фамилия – молодые люди общались через социальную сеть, сообщил корреспонденту kp.ru источник, знакомый с ситуацией.

Встречались Влада и Игорь (имя изменено) три месяца. Парень живет в соседнем городе. Молодые люди ни разу не встречались, переписки им вполне хватало. В тот вечер – 14 августа – Влада и Игорем поругались. Опять же, в социальной сети. Тогда парень решил закончить такие отношения – он написал возлюбленной, что расстается с ней.

- После этого сообщения у девушки началась истерика, - рассказывает собеседник. – Она была дома с подругами. Перед ними Влада и устроила сцену – сначала рыдала, а потом схватила осколок от разбитой бутылки, которую нашла около дома, помыла его и принялась царапать руку.

Позже девушка рассказала, что просто пыталась напугать подруг. Хотела, чтобы те ее пожалели и уделили ей внимание.

- Влада сделала пять царапин на руке и остановилась, - отметил собеседник.

Знакомые семьи Влады рассказали, что девушка живет с отцом и мачехой. При этом девушка ни в чем необходимом не нуждается, в неформальных группировках не состоит, проблем с законом у нее не было и с родителями она в хороших отношениях.

- Это типичный пример демонстративного шантажа, - комментирует случившееся корреспонденту kp.ru психолог Анна Загорская. – Такое поведение характерно для подростков, которые хотят, чтобы на них обратили внимание или выполнили их требования. Здесь девушка просто хотела, чтобы подруги ее пожалели. Хотела оказаться в центре внимания – «я такая бедная и несчастная, ни с кем такого не случалось». Про этот случай не знаю, но некоторым подросткам все равно, что они расстались со своими вторыми половинками, главное – сам факт того, что их кто-то бросил. Однозначно, Влада не хотела покончить с собой. Странно ли то, что девушка так ведет себя в 17 лет? Да нет, просто, говоря обычным языком, она еще не выросла из подросткового возраста.

Психолог уверена – свести счеты с жизнь девушка не хотела, однако такие попытки привлечь к себе внимание могут привести к трагическим последствиям.

Тем не менее, безобидная, как оказалось, история про подростковую любовь дошла до полиции. Сейчас правоохранители начали проверку. После нее они примут решение, возбуждать дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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