«Руки вверх! Вас грабит инопланетянин!»: в Тольятти преступники в костюме Стича совершили серию вооруженных налетов

Серия дерзких налетов на АЗС и микрофинансовые организации произошла в Автомобильной столице. К последним двум преступники подошли весьма изобретательно — злодей врывался на место ограбления в костюме Стича из франшизы «Лило и Стич».

— Несколько дней назад нам поступило сообщение о нападении на организации по адресу Дзержинского, 38. В ходе осмотра камер было установлено, что преступник использовал карнавальный костюм Стича и пистолет. После совершения преступления он убежал во двор, — рассказывает оперативник Управления МВД по Тольятти.

Как оказалось, досталось от оригинального налетчика компании «Финансовый компас». Правда, сумма похищенного для подобных случаях не слишком большая — всего 2600 рублей.

После того происшествия прошел буквально час и Стич объявился в Комсомольском районе город — в «Быстро Деньги» на улице Лизы Чайкиной. Оттуда он ушел ни с чем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/727614" frameborder="0"></iframe> Разбойные нападения кролика на микрофинансовые организации Тольятти.

— Мы установили связь между преступлениями и стали проверять, где продают и дают в аренду такие костюмы, — продолжает полицейский. — На следующий день удалось установить эту организации.

Силовики выяснили, что незадолго до преступлений был заказ на костюм инопланетянина из мультиков. Курьер доставил его в хостел. Сыщики нашли номер звонившего и узнали личность этого человека. Приметы совпали с нападавшим.

— В хостеле объяснили, что к ним заселились два парня. Уходили и приходили — всегда с рюкзаком, — говорит сотрудник уголовного розыска.

Еще одну наводкой стал тот факт, что в дни проживания молодых людей в гостинице, рядом с ней случилось два нападения на АЗС — в Центральном и Комсомольском районе. Злодеи туда наведались в камуфляжной одежде.

В итоге подозреваемых решили задержать. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, ими оказались два брата — одному 21 год, а другому 16. Они во всем признались, в том числе еще в двух нападениях на микрофинансовые конторы. Деньги юноши тратили на себя.

Злоумышленники показали правоохранителям тайник с мешком, в котором были спрятаны костюмы для нападений и оружие. Сейчас все это изъято и отправлено на экспертизу.

По факту разбоя на задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование преступлений продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти грабитель в костюме ростовой куклы-зайца совершил налеты на две кредитные организации

Сейчас полицейские ищут преступника (подробности)