2019-08-23T11:46:55+03:00
Общество

«Руки вверх! Вас грабит инопланетянин!»: в Тольятти преступники в костюме Стича совершили серию вооруженных налетов

По подозрению в ограблениях задержали двух братьев, их жертвами становились сотрудники заправок и кредитных компаний [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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При встрече с преступниками жертвы ограблений были шокированыПри встрече с преступниками жертвы ограблений были шокированыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серия дерзких налетов на АЗС и микрофинансовые организации произошла в Автомобильной столице. К последним двум преступники подошли весьма изобретательно — злодей врывался на место ограбления в костюме Стича из франшизы «Лило и Стич».

— Несколько дней назад нам поступило сообщение о нападении на организации по адресу Дзержинского, 38. В ходе осмотра камер было установлено, что преступник использовал карнавальный костюм Стича и пистолет. После совершения преступления он убежал во двор, — рассказывает оперативник Управления МВД по Тольятти.

Как оказалось, досталось от оригинального налетчика компании «Финансовый компас». Правда, сумма похищенного для подобных случаях не слишком большая — всего 2600 рублей.

После того происшествия прошел буквально час и Стич объявился в Комсомольском районе город — в «Быстро Деньги» на улице Лизы Чайкиной. Оттуда он ушел ни с чем.

Разбойные нападения кролика на микрофинансовые организации Тольятти.

— Мы установили связь между преступлениями и стали проверять, где продают и дают в аренду такие костюмы, — продолжает полицейский. — На следующий день удалось установить эту организации.

Силовики выяснили, что незадолго до преступлений был заказ на костюм инопланетянина из мультиков. Курьер доставил его в хостел. Сыщики нашли номер звонившего и узнали личность этого человека. Приметы совпали с нападавшим.

— В хостеле объяснили, что к ним заселились два парня. Уходили и приходили — всегда с рюкзаком, — говорит сотрудник уголовного розыска.

Еще одну наводкой стал тот факт, что в дни проживания молодых людей в гостинице, рядом с ней случилось два нападения на АЗС — в Центральном и Комсомольском районе. Злодеи туда наведались в камуфляжной одежде.

В итоге подозреваемых решили задержать. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, ими оказались два брата — одному 21 год, а другому 16. Они во всем признались, в том числе еще в двух нападениях на микрофинансовые конторы. Деньги юноши тратили на себя.

Злоумышленники показали правоохранителям тайник с мешком, в котором были спрятаны костюмы для нападений и оружие. Сейчас все это изъято и отправлено на экспертизу.

По факту разбоя на задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование преступлений продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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