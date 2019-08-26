«Горячей воды нет, а нечистоты сливают в озеро!»: В Самарской области сельчане восемь лет добиваются человеческих условий жизни

В 2011 году в поселке Подгорный должны были запустить новую котельную, но что-то пошло не так. По одной из версий, не провели пуско-наладочные работы, денег на это не хватило. Глава поселения котельную не принимала, но после смены власти ее все-таки запустили, и все, как говорят жители «накрылось медным тазом». По другой версии, с котельной все хорошо, а вот старые коммуникации просто не выдержали. Но что теперь гадать, итог печален - полное отсутствие горячего водоснабжения и отопления.

Не помогла даже голодовка

С 2011 года утекло много воды, но горячей она так и не стала. Люди до сих пор борются за свое право принимать теплый душ.

- Мы уже много лет боремся за то, чтобы нам вернули горячее водоснабжение. В 2013 году даже объявляли голодовку. Приезжала к нам уполномоченный по правам человека в Самарской области, тогда это была Ирина Скупова. Нам показалась, что дело сдвинулось с мертвой точки, но нет. Вот уже 8 лет мы без горячей воды, - рассказывает активистка Марина Сурикова. - Мы, местные жители, сами за свой счет ездим в областную столицу, добиваемся помощи, а наше местное руководство даже план необходимых работ не разработало. У них нет ни дорожной карты, ни плана коммуникаций.

Местные жители рассказали, что после их акций протеста в поселки заработала котельная, но только на отопление. Горячая вода так и не появилась.

- Котельная была хорошая, все там было автоматическое, погубила ее бесхозяйственность. Сейчас восстанавливать горячее водоснабжение от котельной не рентабельно, - сетует Мария.

Чтобы помочь жителям поселка, выделяли деньги на электронагреватели. Но местные такую инициативу не оценили. Тарифы-то остались те же, и счета за коммунальные услуги уж слишком сильно выросли. Да и вода в водонагревателе греется долго, для многодетной семьи и для тех, у кого большое хозяйство, невыгодно.

Есть решение суда от 10 августа 2012 года, обязывающее администрацию сельского поселения Подгорное принять меры по восстановлению горячего водоснабжения в многоквартирных домах поселка. Но горячей воды так и нет.

Газовые котлы получат не все?

Неделю назад поселок посетила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Выслушала жителей Подгорного. С грустью заметила, что с 2011 по 2019 годы при участии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области прорабатывалось четыре варианта решения проблемы с горячей водой, но ни один из них так и не воплотился в жизнь.

- Мы вновь проговорили все наши проблемы. Чиновникам хорошо, они нас выслушают, посочувствуют и домой поедут. У них и вода, и тепло есть, а мы так и останемся при своем, - возмущаются жители Подгорного.

Уполномоченный по правам человека провела совещание. Были там и глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько, и замглавы по вопросам ЖКХ Александр Мецкеров, и глава поселка Подгорный Юрий Шурасьев, и руководитель управления коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Лукьянов. Пришли и представители инициативной группы жителей поселка. В итоге решили установить индивидуальные газовые котлы в квартирах. Они будут обеспечивать помещения отоплением и горячим водоснабжением. Но для этого необходимо согласие всех собственников каждого конкретного дома. А в поселке около 60 квартир, где жильцы почти не появляются. Их будут объявлять их в розыск? Инициативной группе рекомендовали собрать граждан и донести до каждого итоги совещания.

Ольга Гальцова пообещала ходатайствовать перед губернатором Дмитрием Азаровым и депутатами Самарской губернской думы о выделении бюджетных средств на решение коммунальных проблем Подгорного.

- Социальная напряженность очень серьезная. Люди возмущены длительностью разрешения этого вопроса. Тот факт, что нет определенности, как решать задачу по восстановлению горячего водоснабжения технически, говорит о несогласованности между органами власти. Нарушаются права наших граждан на благоустроенное проживание, и мы будем добиваться решения вопроса по Подгорному в самое ближайшее время - заявила Ольга Гальцова.

«Нечистая» проблема

Пока решали проблему с горячей водой, в поселке появилась еще одна очень грязная “сложность” - очистные сооружения.

- Строили их еще при советской власти, значит, качество у них есть. Но потребовался ремонт. Пришли нерадивые управляющие и сказали: «чтобы "выбить" деньги на ремонт, необходимо их закрыть» и закрыли, а деньги с населения берут. Тарифы остались те же. Произошло это два года назад, очистных так и нет. Все нечистоты идут прямиком в озеро, - уверяют местные жители.

Инициативная группа обратилась в прокуратуру. Жители уверены, что проблему не решить поселок просто утонет в нечистотах.

- Прокуратура ответила так: «В ходе проверки в деятельности КУМИ Кинель-Черкасского района выявлены нарушения требований законодательства о государственном, муниципальном имуществе. Установлено, что в казне с.п. Подгорное числятся очистные сооружения. В реестре муниципальной собственности с.п. Подгорное оборудование, входящее в состав очистных сооружений не выделено, на балансе в КУМИ не числится. Оборудование не оприходовано, инвентаризация в течение всего времени не проводилась». Подтвердила это и проверкой Счетной палаты Самарской области, - с грустью замечает Мария. - От очистных остались только ворота.

Местные рассказывают, что на ремонт коллектора выделяли 2,7 млн. руб. В мае-июне прошлого года под видом капитального ремонта канализационного коллектора провели переустройство, что нарушило цикл работы очистных сооружений. Их просто перекрыли задвижками, из-за этого все нечистоты просто разливаются по окрестностям. Винят в своей беде люди ИП Самородов (ООО «Солидарность»), который проводил «капитальный» ремонт.

- По нашему мнению, выделенные деньги потратили не по назначению, т.е. было нецелевое расходование бюджетных средств. Ольга Гальцова обратила внимание и на это. Ждем изменений. А если реакции не будет, пойдем пешком в Москву! – отчаялись жители.

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