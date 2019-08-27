«Муж очень долго ждал ее в Японии»: погибшая на вулкане Фудзи россиянка с детства мечтала о загранице

Она всегда стремилась вперед

Желание покорить священную гору Фудзи обернулось трагедией для 29-летней Анны Дубровиной. Накануне утром, 26 августа, девушка вместе с супругом начала восхождение на вулкан, но внезапно на нее начали падать камни. Удары в грудь и голову оказались смертельными.

В Японию Анна приехала из Москвы. До этого она с раннего детства жила в Тольятти. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» знакомая погибшей, Татьяна Иванова (личные данные изменены), Дубровина всегда хотел жить за рубежом.

Девушке было всего 29 лет, она не успела завести детейФото: соцсети

— Она всегда стремилась вперед. Одно время хотела уехать учиться за границу, — делится Татьяна.

Наша собеседница признается, что у ее бывшей подруги были все основания ждать хорошей участи. Ее таланты и возможности это позволяли.

— Аня была интересным человеком. Очень целеустремленным и настоящим трудоголиком. Много занималась самообразованием, учила иностранные языки, — говорит жительница Автограда.

Подходила к переезду «без розовых очков»

Дубровина получила юридическое образование в тольяттинском филиале Самарского государственного университета. На личном фронте в Автомобильной столице все было спокойно — ни мужа, ни детей. Несколько лет назад она отправилась покорять столицу.

— Там она работала по специальности в крупной юридической фирме и, насколько мне известно, собиралась подавать документы в Московский лингвистический университет. Хотела продолжить изучать языки, — объясняет Татьяна. — Образование завершить за рубежом. Честно говоря, она мечтала жить за границей.

Девушка знала много иностранных языковФото: соцсети

Но к вопросу переезда Анна подходила «без глупостей и розовых очков». Долго не решалась. Между тем в стране восходящего солнца она нашла свою любовь. Муж очень долго ждал ее приезда.

— Это японец. Он жил в Токио, она в России. Когда они точно поженились, мне неизвестно. Может уже после ее переезда в Японию, а может до, — признается знакомая Дубровиной. — Общие знакомые говорят, что Аня уехала из России меньше полугода назад. Они даже не успели завести детей.

Первая погибшая на пути к Фудзи

Местные власти после происшествия временно ограничили подъем на Фудзияму для туристов. Специалисты пытаются выяснить, что же случилось, ведь следов обрушения горной породы, выявлено не было.

Известно, что Анна вместе с мужем начали восхождение вечером 25 августа — из города Яманаси. Им оставалось всего 200 метров до вершины. Камень упал внезапно.

Анна - первый, кто погиб на горе Фудзи от камнейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас путь открыт, безопасность его проверена, соответствующие органы заявляют, что угрозы нет. Склоны горы, на которые заходить нельзя, оградили специальными канатами.

ЧП удивило всех. Анна Дубровина — первый турист, который погиб на пути к вершине Фудзи от падения камней. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.

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