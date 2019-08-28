“Это какой-то барабан получается”: что снова не так с фонтаном 30-летия Победы в Самаре

- В 2018 году мы вместе с вдовой Вагана Гайковича Каркарьяна Тамарой Сергеевной выиграли суд с администрацией города. Нам присудили 100 тыс рублей компенсации за нарушение авторских прав и постановили: фонтан 30-летия Победы, изуродованный после реконструкции 2017 года, должны вернуть в первоначальное состояние. К решению были приложены рисунок и чертеж. С момента радостного для нас решения прошло 15 месяцев. Этим летом нашли нового подрядчика, который взялся за фонтан. Но опять он не собирается делать все по первоначальному замыслу. Расскажу по порядку.

Первоначальный макет фонтанаФото: Личный архив героя публикации

О себе - и о судебном решении - мы напоминали каждые четыре месяца. Но только в марте смогли попасть на совещание в администрации города. Первый заместитель главы Владимир Василенко тогда пообещал, что вскоре все начнут делать. Потом мы встречались с руководителем управления главного архитектора Игорем Галаховым. У нас были разногласия: они предлагали сделать так, как было сделано до 17 мая 2017 года. А я просил, чтобы восстановили изначальный вид, до всех изменений и реконструкций.

Момент строительства фонтана. 1975 год.Фото: Личный архив героя публикации

27 мая лед наконец-то тронулся. Меня пригласили в департамент городского хозяйства и экологии. С заместителем руководителя ведомства Александром Сафроновым у нас был долгий разговор. Он признался, что сейчас провести тендер не могут до подписания с нами мирового соглашения. Мы, конечно, все подписали, только для того, чтобы начали уже работы - в следующем году 75-летие Победы будем праздновать, а фонтан в ужасном состоянии. В итоге 27 мая они нам перечислили деньги, по 50 тыс рублей компенсации по решению суда. А вскоре мы узнали, что конкурс выиграла компания “Гелиос”. И на совещании ее представитель заявил, что чертежи, приложенные к решению, никак не будут использоваться при реконструкции, все будет сделано “по картинке”. Ссылались на задание на тендер - но мы-то его не видели!

Фрагмент панорамы сквера Памяти архитектурного комплекса Славы в Самаре. Архитекторы В.А.Борисов, В.Г.Каркарьян, художник Р.Н.Баранов. 1975 год.Фото: Личный архив героя публикации

Главное, что мы видим сейчас: изначальный замысел опять соблюдать никто не собирается. Во-первых, у нас фонтан - его основание - было собрано из металла, затем заливалось бетоном и уже по нему выкладывали смальтой. К 2017 году все изменили: сделали сетчатый короб, на него накладывали сетку и керамическую плитку сверху. Сейчас хотят плитку содрать, обмотать проволокой шестью слоями, залить эпоксидкой и приклеить сверху смальту.

Реконструкция фонтана началась. 2017 год.Фото: Личный архив героя публикации

Конечно, это не авторское решение, более того - эта конструкция менее прочная. К тому же похожа на африканский барабан: когда капли из фонтана по этому основанию стучат, получается очень шумно, уже жители жаловались на это. А ведь есть хорошее решение. Нам говорят: мол, это дорого. Только дело в том, что никто даже не считал, сколько это будет стоить. У меня складывается впечатление, что специально хотят все сделать неправильно. Фонтан уже превратили буквально в дойную корову.

Реконструкция фонтана 30-летия ПобедыФото: Личный архив героя публикации

Сначала победители тендера вообще хотели выложить все однотонной плиткой: красный, синий - все одних цветов. Но мы успели настоять на том, что это должны быть разные оттенки, иначе, вообще непонятно, что бы получилось.

Фонтан "украсили" обычной кафельной плиткой вместо смальты.Фото: Личный архив героя публикации

Наверное, исполнителям решения суда кажется, что мы просто усложняем их жизнь. Но ведь этот фонтан полон символов, любые изменения - убивают их. Вот, например, изначально Георгиевская лента была прямая у нас. Она охватывала все 30 лет после Победы - 30 струй, которые в свою очередь символизировали слезы людей, которых коснулась война. Причем все струи были одного размера, потому что горе всех людей равноценно. После реконструкции в 97 году ленту согнули, сделали волнисто - а ведь это символ несгибаемости советских солдат! Я вообще хочу сказать, что это у нас в Куйбышеве впервые сделали ленту символом Победы, именно этим фонтаном.

Архитектор В.Г.КаркарьянФото: Личный архив героя публикации

Сейчас плитку из фонтана уже убрали, работы стартовали, но чем они закончатся? Что увидят люди после той новой реконструкции? И сколько еще раз будут переделывать этот фонтан? Пока не умрут люди, которые помнят, каким он должен быть?

Художник Р.Н.БарановФото: Личный архив героя публикации