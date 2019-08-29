«Они ищут причину своего греха»: священник, работающий в самарских колониях, рассказал о беседах с преступниками

ВОЛНОВАЛСЯ, КОГДА ВПЕРВЫЕ ПРИШЕЛ СЮДА

— Первый раз был незабываемый. Проинструктировали, ничего нельзя, ни с кем не говори. Своя специфика, свой режим. Я волновался, когда впервые пришел сюда, — Андрей Иванов, настоятель храма в честь Собора Самарских Святых, не самый обычный священнослужитель. Он работает не только в своей церкви, но и в исправительных колониях региона.

— Мой православный путь начался с детства. Родители верующие, но не слишком сильно. Я периодически ходил в храмы и решил посвятить этому жизнь, — рассказывает отец Андрей корреспонденту «Комсомолки». — С УФСИН сотрудничать стал с 2010-2011 года. И в мужских, и в женских ИК.

Мужчина с детства посещал церковь и решил посвятить ей жизньФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По признанию нашего собеседника, службы за колючей проволокой не слишком отличаются от тех, что происходят на воле:

— Люди приходят, интересуются. Кто-то на время, кто-то остается на постоянной основе. В таких условиях человек интересуется всем. В том числе и церковью.

СПОКОЙНЕЕ ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ

Отец Андрей не считает, что осужденные сильно отличаются от тех, кто на свободеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

О чем беседуете с осужденными?

— Как и в обычной жизни, они рассказывают о житейских, семейных проблемах. Может быть, тут собеседники более закрыты. На них давит некое имеющееся в таких местах напряжение.

Исповедуются ли они в своих преступлениях?

— Я не лезу с вопросами — зачем и почему. Каждый сам решает, кто-то говорит о своих грехах, говорит, что сделал что-то не так. Ищет причину. Зачастую она кроется в неполных семьях, стесненных обстоятельствах, в имеющихся навыках. Кто-то совершает преступления «на слабо». Большая беда нашего общества в том, что человек думает, что обойдет возможность работать, ищет способ жить не хуже других, жить лучше всех, и идет на преступление.

Многие преступники хотят знать истинные причины своих злых поступковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что вы им советуете?

— Советую читать Евангелие, обращать внимание на семью. Нужно, чтобы человек начал себя осознавать, как человека. Думай, что нужно сделать, чтобы жить хорошо. Спокойнее относись к жизни.

Много верующих в колониях?

— Приходят на службу многие, но тех, кто действительно верует — 5-10 %. Как и на воле, так и здесь.

Чем вы еще занимается в колонии кроме разговоров?

— Как и в своем храме — провожу службы на православные праздники, литургии, люди причащаются и исповедуются, вместе мы читаем молитвы, ходим крестные. В женской колонии есть церковный хор, также тут я провожу обряды крещения.

Люди, попадая за решетку, интересуются всем, в том числе и веройФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие-то угрозы или нехорошие предложение поступали вам от преступников?

— Нет, такого нет. Никто не высмеивал мою работу здесь, не угрожал и не издевался. Поспорить можем, если кто-то, допустим, протестант. Но до оскорблений не доходило. Однажды — когда я только начинал сюда приходить — мне передали пакет с авторучками. Потом, когда его начали проверять, оказалось, что там среди ручек шприц. Его невозможно было заметить, он не бросался в глаза! Тогда я понял, что это за место.

Не встречались с теми, кто уже вышел на свободу?

— Виделись, кто-то в храм приходил даже. Я понимаю, что эти люди начинают за собой смотреть, и семью восстанавливают, и работа находится. Главное преодолеть трудности.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ГОВОРИТЬ СТЕСНЯЮТСЯ

Староста Светлана до попадания за решетку не особо интересовалась православиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наша беседа проходит в придомовой церкви в ИК-15 — женской колонии на Кряжу. Святая комната обставлена как настоящий храм — иконы, алтарь, исповедальня. Отец Андрей тут бывает раз в неделю, в остальное время за порядком и мероприятиями следят сами сидельцы.

— На свободе я ходила в церковь, но редко, не осознанно. Когда попала сюда, то стала самой настоящей прихожанкой, — признается староста часовни — Светлана, которая не сказала, за что попала за решетку.

Расписание мероприятий для православных тут готовят заранееФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам женщины, особой посещаемостью отличается молельная комната. Прийти и поговорить с Богом сюда можно каждый день — все доступно.

— Еще любят читать. У нас постоянно меняются подборки книг — про детей и семью, про покаяния и исповеди. Популярностью пользуется произведение «Святые разбойники» — про живых людей, которые небезгрешны, но все-таки пришли к богу, — признается староста.

Библиотека - одно из самых популярных мест, у посещающих придомовую церковьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарчанка благодарна и отцу Андрею, который относится к ней и другим прихожанам с пониманием и участием.

— 8 месяцев назад я попала в колонию и пришла в библиотеку. Здесь же рядом молельная комната, стала ходить сюда, — говорит другой завсегдатай местного святилища — Елена. — Не ожидала, что начну петь в церковном хоре, участвовать в православных часах! Хочется верить и надеяться, что все будет хорошо.

В КОЛОНИЯХ САМАЯ РАЗНАЯ ВЕРА

Церкви, мечети, молельные комнаты есть практически во всех исправительных колониях, куда попадают порой самые жестокие преступники. Сегодня в учреждениях регионального УФСИН 9 храмов, один из которых достраивают, 25 молельных комнат — 13 православных, 12 для мусульман. В колониях УИС имеются общины верующих — 15 православных, в которые входят больше 700 человек, и 9 мусульманских — более 250 последователей.

Священник всегда готов подсказать осужденным, что нужно делать в храмеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы сотрудничаем с различными религиозными организациями — с православными, мусульманскими, иудаистскими. Ведь осужденные исповедуют различные религии — в колониях есть и буддисты, и протестанты. С теми, у кого с УИС нет соглашения, мы организовываем разовые встречи на индивидуальном уровне. Это делается по запросу осужденных, — рассказывает «КП-Самара» помощник начальника УФСИН по региону по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

Игорь отметил, что при участии священников в храмы местных колоний доставляются святыни, например, каждый год во все местные ИК был доставлен Благодатный огонь, который привезли в Самару из Иерусалима.

Как и в каждой церкви, в тюремной много святых образовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представитель ведомства добавил, что о вере за колючей проволокой не забывают и активная деятельность в этой сфере обязательно будет продолжена.

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