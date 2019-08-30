2019-08-30T11:26:01+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» совершили сумасшедший камбэк и пробились в полуфинал чемпионата России

Волжане отыгрались с 2:6 и вырвали победу в серии пенальти. Обзор второго дня Суперфинала Суперлиги, который проходит в Самаре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Этот матч сумасшедший по накалу матч нужно было видеть. Фото: beachsoccer.ru.Этот матч сумасшедший по накалу матч нужно было видеть. Фото: beachsoccer.ru.
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Лучшая лига по пляжному футболу в мире продолжает будоражить умы и сердца болельщиков. Второй день Суперфинала российской Суперлиги, который в эти дни проходит в Самаре, принес два ярчайших противостояния.

«Локомотив» обыграл «Дельту» и разыграет со «Спартаком» первое место в группе. Фото: beachsoccer.ru

«Локомотив» обыграл «Дельту» и разыграет со «Спартаком» первое место в группе. Фото: beachsoccer.ru

«Локомотив» задавил «Дельту»

«Локомотив» и «Дельта» долго разгонялись. Однако нельзя сказать, что игра была скучной. Про матчи в пляжном футболе такое вообще редко можно говорить. Остро атаковали «железнодорожники» Остап Федоров и Борис Никоноров, то и дело доставляли проблем игрокам «Дельты» Николай Крышанов и лучший игрок планеты испанец Льоренц Гомес (да-да, за российский клуб играет лучший футболиста мира, если кто не знал). Саратовцы отвечали своими гренадерами: особенно заметны были бразильцы Игор Матеуш и Тангер, который вообще проводит один из лучших сезонов в карьере.

Но гол болельщики увидели только под занавес первого периода. Умопомрачительный по красоте удар получился у молодого Остапа Федорова. Мяч ударил в перекладину и приземлился прямо в воротах. Никто такого не ожидал.

Забитый мяч погнал «Дельту» вперед, но распечатать ворота «железнодорожников» так и не получилось. «Локомотив» грамотно отбивался и редко отвечал контрвыпадами. Второй период завершился непривычными нулями, зато третий подарил болельщикам аж шесть голов. В основном забивали москвичи. Дублем отметился Леон Гомеш, еще по мячу вколотили Никоноров и Фариас. «Дельта» сумела ответить двумя меткими выстрелами Игора Мело Матеуша и Андрея Панкратова. 5:2 – «Локомотив» выходит в полуфинал, а «Дельта» довольствуется матчем за 5 место. Уже известно, что саратовцы сыграют с «Сити», который уступил «Крыльям Советов».

«Крылья» и «Сити» выдали пока лучший матч Суперфинала. Фото: beachsoccer.ru

«Крылья» и «Сити» выдали пока лучший матч Суперфинала. Фото: beachsoccer.ru

«Крылья» и «Сити» выдали зубодробительный матч

Но главный блокбастер начался после, когда на песок вышли «Крылья Советов» и «Сити» из Ленобласти. Под гул родных трибун волжане не торопились брать инициативу в свои руки, отдав мяч соперникам. Вообще эта игра была за выход в полуфинал – «Сити» уже проиграл в первом туре «Кристаллу» и если бы проиграл еще и «Крыльям», то борьбу за медали прекратил.

Подстегиваемые перспективной пробиться в полуфинал, футболисты из Ленинградской области к середине первого периода открыли счет. Сделал это Павел Кожинов. У «Крыльев» в первых двух периодах этой встречи вообще мало что получалось – «Сити» держал мяч, не давал развернуться атаке самарцев и то и дело щелкал хозяев Суперфинала по носу. Итог – к середине встречи «горожане» вели уже 3:0.

К концу второго периода «Крылья» усилиями бразильца Лукао самарцы отквитали один мяч, а в начале третьего отрезка матча сократили отставание до одного гола. Успевший вернуться из португальской «Браги» Филипе. Казалось бы, самарцы перевернули ход встречи. Казалось. Максим Сукрутин схлопотал удаление за игру рукой в своей штрафной, «Сити» забил, удаление за грубый фол получил Лукао, «Сити» забил, потом еще. И все за несколько минут. «Крылья» оказались в глубоком нокдауне. Наставник самарцев Эмиль Джабаров взял тайм-аут.

Перед стартом Суперфинала Джабаров пообещал, что его команда будет бороться. И «Крылья» после разговора по душам с наставником вышли и на зубах вытащили этот матч. Героем встречи стал Нелито. Сначала он красивейшим ударом положил начало камбэку, потом не помахнулся с пенальти, следом соорудил с Фелипе два умопомрачительных по настроению гола. 6:6! Что творилось на трибунах в этот момент!

После такого «Крылья» ринулись добивать загнанного в угол израненного зверя. Однако в овертайме забить не получилось. Серия пенальти, в которой «КС» выиграли 2:0.

- Меня до сих пор немножко потрясывает. Эмоций нет. Устал. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Я и до серии пенальти чуть не умер, так что пенальти для меня прошли на одном дыхании. Я верил в Диму Яснова, если честно. Это моя палочка-выручалочка. Знал, что он справится. Где я - там всегда яркие матчи. «Ротор» – «Дельта», например, вспомните! Или «Золотой» на Кубке России в грозу. Почему-то меня преследует такой рок - ну и слава богу! Мне это нравится, публике это нравится. Вы посмотрите - трибуны собрались, ажиотаж, все кайфанули от игры. Только команда соперника расстроилась. Но тут уж как в «Бриллиантовой руке»: «На его месте мог бы быть я», - прокомментировал игру Эмиль Джабаров. Его слова приводит bsrussia.com.

Эмиль Джабаров (слева) – настоящий Диего Симеоне пляжного футбола. Харизматичный и способный завести свою команду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эмиль Джабаров (слева) – настоящий Диего Симеоне пляжного футбола. Харизматичный и способный завести свою команду.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Крылья» в полуфинале

В шоке от такого камбэка были не только тренер и болельщики, но и сами футболисты.

- Я может быть завтра смогу ее прокомментировать. Очень круто, до сих пор не отпускают эмоции – сложно сказать что-то после игры.

Поначалу встречи не знаю, что с нами вышло – то ли не настроены, хотя не сказать, что мы не настраивались. Скорее, это был какой-то перенастрой. Мы сильно готовились к этой игре, понимали, что она очень важная, так как выиграть у «Кристалла» – задача гораздо сложней, - приводит слова нападающего «КС» Артема Волощина портал beachsoccer.ru.

Сегодня «Крылья» сыграют с действующим чемпионом – «Кристаллом» из СПб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня «Крылья» сыграют с действующим чемпионом – «Кристаллом» из СПб.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря этой победе «Крылья» обеспечили себе место в полуфинале. Сегодня, 30 августа, самарцы сыграют за первое место в группе с «Кристаллом». Матч на стадионе на Первомайском спуске набережной начнется в 18:00 по местному времени.

Соперники «КС» и «Кристалла» определятся в противостоянии «Спартака» и «Локомотива». Игра стартует в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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