2019-09-09T16:07:12+03:00
Общество

«Пел только зал»: появилась петиция с жалобой самарцев на выступление Димы Билана на Дне города

Горожане требуют, чтобы власти извинились за приглашение певца, который по их словам забыл слова песен и не попадал в ноты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пение Димы Билана в День города в Самаре оставило не в восторге местных жителейПение Димы Билана в День города в Самаре оставило не в восторге местных жителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выступление Димы Билана 8 сентября на День города в Самаре оставило не в восторге местных жителей. Они оказались настолько недовольны хедлайнером праздника, что создали петицию.

Поклонники так ждали любимого артиста, а он подвел своих фанатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поклонники так ждали любимого артиста, а он подвел своих фанатовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Многие пришли именно на выступление Димы Билана. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям и не приглашать таких звезд. Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей, - говорится в петиции самарцев на сайте change.org.

Возможно, что насчет неприличных жестов горожане и погорячились. Те, кто стояли рядом со сценой, считают, что певец таким образом здоровался с поклонниками и "отбивал пятюни". А вот насчет музыкальных талантов народного артиста слова горожан подтверждают и многочисленные видео, которые появились после выступления Билана в соцсетях. На них действительно видно, что певец почти не попадает в ноты и чаще просит подпеть зрителей, чем исполняет песню сам.

- Позор! Это был просто ужас! Как ему вообще разрешили выйти на сцену?! Почему не прекратили этот кошмар?

- Приехали на концерт из Тольятти. Спасибо, Билан, что ты забил на народ. И это еще называется заслуженный артист России.

Не все жесты артиста понравились аудитории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не все жесты артиста понравились аудиторииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Выступление Димы Билана - просто позор. Люди пришли его послушать, а слушали поющую толпу на Куйбышева и изредка визги Димы.

Дима Билан в Самаре в День города 2019.Светлана МАКОВЕЕВА

- Как будто не в себе товарищ был. Люди на него шли, а он свои пять песен не смог спеть. Неуважение к зрителям какое-то, - негодуют в соцсетях самарцы.

Недовольство горожан вылилось в петицию. Они адресовали ее главе Самары Елене Лапушкиной и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Жители Самары требуют от властей публичных извинений за приглашение Димы Билана на День города.

Выступление Димы Билана в Самаре в День города 8 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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