"Это будет лучший концерт в твоей жизни": Билан извинится перед Самарой бесплатным шоу после "пьяного" выступления

Яна Рудковская прокомментировала извинения, которые Дима Билан принес в инстаграме своим поклонникам, после "пьяного" концерта на День города в Самаре. Напомним, жители выступлением артиста остались недовольны, посчитав, что он был пьян: не попадал в ноты, показывал неприличные жесты. Конец спорам положил сам Дима Билан, он написал в своей социальной сети, что действительно переборщил с коньяком. Долгое время он вообще не употреблял спиртного из-за болезни, и не смог рассчитать дозу. Поклонники в комментариях согласились, что простить артиста стоит. Поддержали его и многие товарищи по сцене.

- Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им, после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, - написал соратнику по шоу-бизнесу Филипп Киркоров.

А Игорь Николаев посоветовал сильно "не грызть себя", так как все грешны:

- Будь счастлив, и живи с музыкой дальше, - отметил он.

Сергей Шнуров поддержал коллегу в стихах, отметив, что про него никто бы и не написал, если бы он вышел на сцену трезвым.

- Дмитрий, брось, наплюй, да лан.

Повезло Самаре разом,

Наблюдать, как Д. Билан,

В зюзю пьяный, вертит тазом.

Пусть заходятся от злобы,

Комментарии жуя.

Выступил бы трезвым, что бы

Написали? ....!

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская тоже поддержала своего подопечного, приоткрыв завесу тайны: мол, площадку под обещанное выступление уже ищут

Фанаты готовы простить артистаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Дима, в Самаре будет без сомнений лучший концерт в твоей жизни,мы уже договариваемся про площадку ! Ждём место под детскую площадку, ждём когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы ! Спасибо за искренность, твоя Команда всегда с тобой ! - написала Яна. И отметила, что в Самаре живут добрые и отзывчивые люди, и они непременно простят артиста.

Сами же поклонники певца готовы простить его за единственную ошибку, многие из них считают, что ажиотаж создали искусственно, а Дима сделает выводы и больше не позволит себе такого поведения.

- Я была на многих концертах Димы Билана, и на больших, и на камерных, ничего подобного не было никогда. Я в какой-то степени разочарована, но только концертом, нет разочарования в нем как в человеке или в артисте. А его извинения - это благородный поступок, на мой взгляд. Он бы в любом случае дал комментарий, потому что всегда делится своим мнением со всеми скандалами, связанными с ним. А тут извинения да еще и с обещанием концерта, - поделилась своим мнением с журналистом "КП-Самара" одна из руководителей клуба друзей Билана Ирина Сафонова.

Напомним, что выступление Димы Билана состоялось 8 сентября на Дне города в Самаре. После этого появилась петиция от горожан с требованием принести извинения за концерт, когда певец был нетрезв и не попадал в ноты. При этом, просили извинений от администрации. К полуночи свое поведение объяснил сам артист.

Кстати, следующий концерт Билана в Самаре запланирован на 20 октября, он должен пройти в МТЛ "Арена". Это выступление должно было состояться еще 8 апреля, но его перенесли на осень. Как сообщили в концертном агентстве, на выступление уже продано около половины билетов.

- Возвраты и покупки билетов идут постоянно, но данные о возвратах это коммерческая тайна, - заявили в агентстве.