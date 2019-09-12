Кошка, с которой все фотографируются, и игра-бродилка: теплоэнергетики напомнили юным самарцам о безопасности.

Хвост трубой

Компания «Т Плюс», обеспечивающая теплом горожан, стала партнером праздника на Дне города Самара 2019. Стильная оранжевая кошка, играющая с клубком из старых труб, привлекала на площадку «Т Плюс» поклонников необычных фотографий всех возрастов. Знаменитый арт-объект «Кошка-хвост-трубой» был создан в этом году на поляне молодежного форума «IВолга 2.0» и стал его символом. Скульптура посвящена теме обновления самарских тепловых сетей и напоминает самарцам о той масштабной работе, которую энергетики ведут по ремонту и замене подземных коммуникаций. На городском празднике арт-объект был впервые презентован горожанам.

- Мы читали про эту кошечку, а теперь фотографии с ней пополнят наш семейный альбом, - улыбаются Олег и Елена Чекалины. – Хотелось бы, чтобы у этой замечательной скульптуры появился постоянный дом, чтобы все самарцы могли с ней познакомиться.

- Мы все живем в Самаре, работаем на ее благо, обеспечивая горожан теплом, горячей водой, электроэнергией. Конечно, мы не могли остаться в стороне от этого замечательного праздника – Дня города, - рассказала руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Гостей площадки "Т Плюс" встречал энергетик Теплослав.

О безопасности помним всегда

На несколько часов на набережной Волги появился необычный город Энергоград - место, где рождается тепло и свет. Детей и их родителей встречал веселый энергетик Теплослав. Он приглашал всех желающих сыграть в игру-бродилку. Основная цель игры – в увлекательной форме напомнить маленьким самарцам о самых простых правилах безопасности дома и на улице. Надев самую настоящую каску – безопасность превыше всего! – ребята приступали к испытаниям.

- Пока мама и папа на работе, какие приборы Свете обязательно выключить: мобильный телефон, микроволновую печь или переносной радиоприемник? – спрашивал ведущий. Большинство малышей давали правильные ответы.

- Иногда вопросы были с подвохом. Например, что делать, если мячик во время игры в футбол залетел на стройку. Конечно, без помощи взрослых не стоит пытаться его достать, ведь там могут ждать оголенные провода или другие опасности, - делятся впечатлениями братья-двойняшки Роман и Егор.

- Здорово, что в такой ненавязчивой форме и нам, взрослым, и нашим детям напомнили, как правильно себя вести, - говорит Анастасия Семенова. Она пришла на праздник с двумя внуками. –Понравились и задания: увидел пар на земле – не стоит идти, можно обжечься. Земляные работы? Обойди. Спасибо организаторам.

Интересно, весело, познавательно

С каверзными вопросами игроки справлялись на «отлично». Как выяснилось, дети довольно много знают про тепло и электроэнергию. В бродилку охотно соревновались и школьники, и совсем малыши. Пятилетняя Софа прошла все испытания. Конечно, немного помог папа. И им обоим это доставило огромное удовольствие.

- Мы никогда не пропускаем день города: всегда интересно, весело, познавательно. Сыграли, получили призы. Нам понравилось. Да, Софа? – спрашивает дочку Виталий Аверкин.

- Да! – радостно отвечает девчушка.

За время работы энергоплощадки энергетики успели напомнить о правилах энергобезопасности, а также поделиться советами по энергосбережению от фестиваля #ВместеЯрче с 80-тью ребятами самого разного возраста.

- Подчас люди забывают о самых простых правилах безопасности, знание которых может быть незаменимо вблизи энергетических объектов, таких как тепловые камеры, теплосети. В первую очередь это важно для детей, чья любознательность нередко приводит к участкам ремонтов и проведения работ по перекладке теплотрасс. В простом и интересном формате игры мы рассказали юным самарцам о правилах энергобезопасности. Надеюсь, дети запомнят их и будут использовать в жизни, - прокомментировала Ольга Воробьева.

Все участники игры получили подарки: книжки-раскраски с советами по безопасности и энергосбережению и яркие значки.