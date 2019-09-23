И не надо умолять! Самарцам рассказали, почему так важно показывать паспорт при покупке алкоголя

Продажа алкоголя несовершеннолетним в России запрещена и является преступлением. Поплатиться за невнимательность и равнодушие можно месячной зарплатой или гораздо большей суммой. Напомнить о необходимости соблюдать правила 20 сентября взялись волонтеры по всей стране. Добровольцы заглянули в мелкие торговые точки и сетевые супермаркеты с яркими листовками и красочными наклейками “Есть 18? Подтверди! Внешность обманчива”. Они пообщались с продавцами и покупателями, наклеили в прикассовых зонах специальные стикеры и подарили памятки.

Такие стикеры появились в магазинахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предъявлять документы - это норма!

Всероссийская общественная акция, приуроченная ко Дню ответственного потребления пива, прошла в 32 городах России, поддержали ее 5000 волонтеров, которые посетили более 2000 магазинов. Инициаторы акции - Союз российских пивоваров.

В Самаре напомнить об ответственной продаже алкоголя также отправились волонтеры, среди которых журналисты, блогеры, члены молодежного правительства и уже в пятый раз к акции присоединились сотрудники пивоваренной компании «Балтика». В нашей области наклейки акции появились в 250 магазинах.

Эту памятку раздавали волонтерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Накануне прошел круглый стол, на котором мы обсудили все проблемы связанные с продажей алкогольной продукции в Самарской области. А теперь от теории перешли к практике. Поговорили с покупателями и продавцами о том, знают ли они, какие документы необходимо предъявить при покупке алкоголя, - отметил волонтер, член молодежного правительства Самарской области Николай Куликов.

Глобальная цель добровольцев – сформировать в стране общественную норму, которая сделает невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним.

- Мы хотим свести риск продажи алкоголя несовершеннолетним к нулю, сформировав социальную норму. Для нас важно, чтобы предъявлять документы по требованию кассира при покупке алкоголя вошло в привычку, и для этого обращаемся к максимально широкой аудитории. Приятно, что каждый год наша акция привлекает большое число неравнодушных людей, к ней присоединяются представители общественных и молодежных организаций, - рассказал главный пивовар филиала «Балтика-Самара» Денис Панарин.

Главный пивовар Балтики Денис Панарин вместе с волонтерами побеседовал с продавцами и покупателями

Без паспорта не продадим

В этом году волонтеры обратили особое внимание на общение с потребителями. Люди отнеслись к такой инициативе с пониманием.

- Спасибо, полезная информация, я например, не знал, что купить алкоголь можно не только по паспорту, но и по военному билету, - отметил покупатель магазина “Пятерочка” Даниил.

В крупных сетях, как правило, нарушений нет. Здесь все строго. Как уверяют продавцы магазина “Пятерочки” на пересечении улицы Революционная и Московское шоссе, и ответственных покупателей стало в разы больше.

Валентина показывает журнал, в котором каждое утро расписываются подавцыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Молодежь уже привыкла показывать паспорт при покупке алкоголя и табачной продукции. Это, в том числе, и благодаря подобным акциям. Однако негативные истории и споры у кассы все же случаются. Если человек отказывается предъявить документ, как был он не ругался, продать алкоголь мы не имеем права и покупатель уходит ни с чем, - рассказывает директор магазина Валентина. - Нам, продавцам, о правилах продаже алкоголя напоминают ежедневно. - Заступая на смену, мы расписываемся в соответствующем журнале.

Так выглядит напоминание о проверки возрастаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самом деле, в крупных магазинах везде висят напоминания о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним. На кассе, при покупке алкоголя у продавца всплывает табличка, призывающая проверить возраст. Поэтому волонтеры по большей части посещали мелкие торговые точки, где контроль не такой жесткий.

На одном языке

Общественную акцию пивоваров поддержал известный видеоблогер Satyr (Илья Шабельников). При поддержке Союза российских пивоваров он снял видеоролик, в котором показал нелепые уловки, которые порой придумывают посетители торговых точек, чтобы купить алкоголь без подтверждающего возраст документа. Видео уже посмотрели более 2 тысяч человек.

SATYR ЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ!.Ко Всемирному дню ответственного потребления пива! https://beerunion.ru/vsemirnyy-den-otvetstvennogo-potrebleniya-piva-2019/ Союз российских пивоваров и Satyr (Илья Шабельников) призвали покупателей ответственно относиться к просьбам предъявлять документы на кассах при покупке алкоголя.

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