Все по-честному! В Самаре продолжают снимать молодежный сериал

В Самаре продолжают снимать молодежный сериал "Все по-честному". Первый сезон самарские зрители уже оценили, второй сезон уже 16 сентября запускают на канале "Самара-24".

- Это яркая и захватывающая история о приключениях простых школьников, о детской дружбе и взрослом выборе, о том, как подростки, попав в непростые жизненные ситуации, преодолевают сложности, - рассказали авторы сериала.

Действие фильма происходит в знакомых горожанам локациях. Здесь разворачивается жизнь героев - подростков, школьников, которые попав в непростые ситуации преодолевают сложности, находят настоящих друзей и оказываются перед отнюдь недетским выбором.

Съемки проходили в разных локациях

В этот раз сценаристы переместили действие в загородный лагерь и зрителям предстоит увидеть большое количество массовых сцен.

- Актеров - целый класс! 27 ребят, которые в большом коллективе соревнуются в своей индивидуальности. Тут есть своя психология! - рассказывают о сложностях съемки авторы.

Зрителей в новом сезоне ждет еще немало сюрпризов. Тема та же – школьные выборы, но главные герои предстанут в совершенно других образах.

Второй сезон молодёжного сериала, снятого при поддержке корпорации «Кошелев», можно посмотреть уже 16 сентября на канале «Самара-24». В крупнейших кабельных сетях региона, на платформе Яндекс и на сайте tvsamara.ru, где есть и архив прошлых серий.