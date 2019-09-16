А давайте платить больше! Фонд капремонта Самарской области попросил увеличить тарифы из-за долгов

Ремонтировать хотим, денег не хватает!

Фонд капитального ремонта Самарской области попросил увеличить минимальный тариф для всех жителей региона на 22%. В организации пожаловались, что сейчас эта цифра меньше, чем у многих других субъектов федерации. А вот работы Фонд заказывает много - особенно постарались во время ЧМ 2018.

- Сейчас у Фонда есть сложная кредиторская задолженность более чем 1,76 млрд рублей. В 2017-2018 годах выполнялись работы по ремонту фасадов и крыш домов вдоль гостевых маршрутов. Оплачены не все услуги подрядчиков, при том работы по реставрации зданий, представляющих культурное наследие, стоили недешево, - отметил министр ЖКХ Сергей Марков.

Имеющиеся задолженности не позволяют Фонду разгуляться: по признанию руководства в этом году здесь смогут произвести ремонт порядка 500 домов и оплатить выполненные в МКД работы на 0,87 млрд рублей. Для погашения долгов в Фонде попросили о помощи из бюджета: в министерстве ЖКХ и энергетики планируют компенсировать работы на гостевых маршрутах. До 2021 года в три этапа выплатят 1,4 млрд рублей - это решение должны поддержать депутаты.

Население должно платить больше

Более того, фонд капремонта попросил увеличить взносы на капремонт от населения. В 2019 году этот показатель просят увеличить единоразово на 22%, до 7,51 рубля. А с июля 2020 года довести до экономически обоснованных 8,91 рубля с кв.м. Депутаты отметили, что цели и задачи фонда понятны, но такой резкий рост стоимости взносов скорее всего приведет к недовольству и дальнейшему снижению собираемости. Сейчас она составляет 89,6% и 106% с учетом погашения прошлых долгов.

- Фонд ремонтирует на 1000 рублей, но собирает на 600. Эта разница должна гаситься за счет бюджета, или за счет увеличения сборов, либо же уменьшать объемы отремонтированных домов. Переложить все на жителей - неправильно, на бюджет - значит, что-то недостроим, не сдадим. Должна быть золотая середина. Нужно провести в рамках министерства общественные слушания и понять, что если жители готовы платить больше на 10%, то и областной бюджет вложится на столько же. А если мы этого не сбалансируем всего, получится как сейчас. Есть долг в 1,7 млрд рублей, а кто его будет гасить - никто не знает. Мы сейчас поставили перед министерством задачу, чтобы они нам показали, как видят решение проблемы с текущим ремонтом Фонда, - поделился своим мнением глава комитета ЖКХ губдумы Андрей Кислов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Некоторые дома лучше сносить, а не ремонтировать"

Виктор Часовских, глава регионального фонда "ЖКХ-Контроль":

- К сожалению, повышение взносов на капитальнй ремонт можно назвать исключительно экономически обоснованным решением. Понятно, что для людей - это стресс и плохая новость, но сегодня эти взносы в регионе одни из самых низких в ПФО и в стране. При этом мы действительно много ремонтируем. В других регионах деньги просто лежат на счетах и ничего не проторговывается. У нас Фонд постоянно выходит на торги, но подрядчики неохотно заходят на сложные объекты. Конечно, есть недовольство особенно жителей старых домов. Но есть такое мнение экспертов, что сейчас нужно сохранять дома, которым 20-30 лет. Если вкладывать все деньги в старые здания, которые очень дорого и практически бессмысленно ремонтировать, мы останемся в очень плоххой ситуации. Не все нужно сохранять. Для этого работает Фонд содействия реформированию ЖКХ, продолжается включение домов в программу ветхого жилья и, возможно, ряд адресов уйдет из списков Фонда уже в скором времени. Вопрос же повышения взносов стоит скорее как обсуждение того, на сколько нужно эти взносы повысить. Я думаю, что здесь учтут мнение всех сторон и еще не раз пройдут обсуждения совместно с общественниками и экспертами, чтобы рост цен не вызвал сиюминутного оттока добросовестных плательщиков.

Кстати, сегодня эксперты заявили, что самарцы платят за коммуналку не слишком больше, чем соседи.

А как по вашему мнению, насколько можно увеличить сумму взносов за капремонт? Обсудим в комментариях.

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