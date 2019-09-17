«Нужно жить более скромно»: ульяновская чиновница возмутила губернатора своим селфи в «шоколаде»

В центре скандала оказалась замешана советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере 55-летняя Светлана Опенышева. Бывший руководитель аппарата правительства региона выложила в своем Instagram-аккаунте селфи из ванны, в которой она оказалась по горло погруженной в нафталановую нефть, и вызвала возмущение у местных жителей.

— Много шоколада не бывает, — так подписала снимок чиновница. Фотографию спа-процедуры она сделала в санатории Азербайджана, где проводила отпуск.

Скандальный кадр не прошел мимо губернатора. Глава Ульяновской области немедленно отреагировал.

Светлана работает в правительстве Ульяновской области с 2007 годаФото: соцсети

— Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно, — так прокомментировал прием «шоколадной ванны» своим советником Сергей Морозов.

Результаты проверки пока не готовы. Светлана Опенышева, ныне возглавляющая областное учреждение «Правительство для граждан», за прошлый год заработала более 2,1 миллиона рублей. Теперь она рискует лишиться своей должности. В правительстве Ульяновской области она трудится с 2007 года.

Впрочем, сейчас Светлана продолжает активную деятельность на своем посту. Скандальные фотографии она уже удалила. Сегодня Опенышева на своих страницах в социальных сетях активно рассказывает о том, что происходит в IT-cфере Ульяновска.