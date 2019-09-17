2019-09-17T12:01:59+03:00
Общество

«Нужно жить более скромно»: ульяновская чиновница возмутила губернатора своим селфи в «шоколаде»

Светлана Опенышева после публикации неудачных фото в Instagram рискует остаться без работы, приносившей ей больше двух миллионов рублей в год
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments33
Эти фотографии Светланы Опенышевой возмутили ее руководителяЭти фотографии Светланы Опенышевой возмутили ее руководителяФото: соцсети
Изменить размер текста:

В центре скандала оказалась замешана советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере 55-летняя Светлана Опенышева. Бывший руководитель аппарата правительства региона выложила в своем Instagram-аккаунте селфи из ванны, в которой она оказалась по горло погруженной в нафталановую нефть, и вызвала возмущение у местных жителей.

— Много шоколада не бывает, — так подписала снимок чиновница. Фотографию спа-процедуры она сделала в санатории Азербайджана, где проводила отпуск.

Скандальный кадр не прошел мимо губернатора. Глава Ульяновской области немедленно отреагировал.

Светлана работает в правительстве Ульяновской области с 2007 года Фото: соцсети

Светлана работает в правительстве Ульяновской области с 2007 годаФото: соцсети

— Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно, — так прокомментировал прием «шоколадной ванны» своим советником Сергей Морозов.

Результаты проверки пока не готовы. Светлана Опенышева, ныне возглавляющая областное учреждение «Правительство для граждан», за прошлый год заработала более 2,1 миллиона рублей. Теперь она рискует лишиться своей должности. В правительстве Ульяновской области она трудится с 2007 года.

Впрочем, сейчас Светлана продолжает активную деятельность на своем посту. Скандальные фотографии она уже удалила. Сегодня Опенышева на своих страницах в социальных сетях активно рассказывает о том, что происходит в IT-cфере Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Муж на час, таксист и репетитор: кто такой самозанятый гражданин
С 1 января 2019 года в четырех регионах РФ (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан) был запущен пилотный проект по введению нового налогового режима — налога на профессиональный доход.
Новости 24
"Хотела поделиться впечатлениями о приятном": чиновница извинилась за селфи в "шоколадной" ванне
Богатые тоже плачут: в Тольятти на парковке ТЦ сгорел Porsche Cayenne
"Он плакал не переставая": следователи выясняют, как в Самарской области погиб четырехлетний мальчик
Made in Samara: продукцией Самарской области пользуются уже 50 стран мира
Фудкорт и яркие торговые ряды: как могут преобразить площадку у транспортно-пересадочного узла «Пятилетка»
В Самарской области до конца лета 2020 года отремонтируют три моста
Ресторан «Фарфор», чьими суши отравились более 70 человек, продолжит работать в Самаре в новом формате
"Лежал и хрипел": в Тольятти парень упал с четвертого этажа и погиб
В Тольятти приставы забрали у неблагополучной матери ребенка
В Самаре бывший сотрудник Росрыболовства ответит перед судом за крупную взятку
Новое здание для театра-студии «Грань» спроектирует Самарский политех
В Тольятти в приют для бездомных поставляли молоко-фальсификат
В Самаре движение трамваев до Хлебной площади пообещали восстановить после открытия Фрунзенского моста
В Самаре мужчина умер после удара током на работе
Через Самарскую область пытались незаконно провезти почти 2 тысячи ножей
Богатыми будут! В список Forbes вошли две компании из Тольятти и империя Михельсона с самарскими корнями
В Самарской области пенсионер может сесть на два года за 10 спиленных лип
Министр строительства Самарской области придумал, как избежать конфликта интересов в своей работе
Роспотребнадзор проверит, чем кормят детей Самарской области
Рядом с парком Дружбы в Самаре построят многоэтажный жилой дом
Сел пьяным за руль, догнал Ауди и попал под статью: в Тольятти мужчина устроил ДТП, в котором пострадал 2-летний мальчик