2019-09-18T11:13:16+03:00
Общество

Отделалась выговором: чиновница, сделавшая селфи в "шоколадной" ванне, не потеряет свою работу

Комиссия по этике решила не увольнять Светлану Опенышеву
Михаил ГОРЮНОВ
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Фото Светланы Опенышевой вызвала бурю обсужденийФото Светланы Опенышевой вызвала бурю обсужденийФото: соцсети
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Советница губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Светлана Опенышева не лишится работы после селфи в "шоколадной" ванне. Скорее всего, она отделается выговором.

- Накануне комиссия по этике рекомендовала не увольнять Опенышеву, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

Напомним, что чиновница оказалась в центре скандала после публикации в своем Instagram-аккаунте фотографии из нафталановой ванны в санатории Азербайджана. Снимок, сейчас уже удаленный, она подписала "Много шоколада не бывает".

Глава Ульяновской области назвал подобную активность своей подопечной в социальных сетях "чудачества" и назначил проведение служебной проверки. Светлана после этого принесла всем обиженным публичные извинения.

Между тем общественность заступилась за чиновницу. Так, известный ульяновский журналист Ванда Аисова рассказала "КП-Самара", что Опенышева - многодетная мать, которая пользуется уважением у местных жителей и никогда не была замечена в громадных заработках и жизни на широкую ногу.

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Светлана Опенышева после публикации неудачных фото в Instagram рискует остаться без работы, приносившей ей больше двух миллионов рублей в год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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