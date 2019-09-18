«Они мечтали жить в глухом месте»: в России и Белоруссии ищут подростка с ожогами и его 13-летнюю девушку из Турции

Год переписывались по интернету

Волонтеры «Лизы Алерт» на днях объявили в розыск очередного подростка. 17-летний Илья Любас из Самары не выходит на связь с близкими уже несколько месяцев. Как оказалось, парня ищут сразу в нескольких уголках России и даже за рубежом. Исчез он не один, а со своей 13-летней девушкой Ангелиной Щербик.

Впервые о пропаже пары заявили активисты отряда «Полярная звезда». Последняя дата, когда видели Ангелину и Илью 23 июля.

Девушка никогда раньше не оказывалась в подобных ситуацияхФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Они переписывались по интернету год, а потом, в середине июля, он приехал за ней к нам в Новолукомль в Беларусь и скоро они, предварительно сговорившись, вместе убежали, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» Алексей Щербик — отец девочки, у которого она гостила на каникулах. Основное место жительства у Ангелины в Турции — с мамой.

Раньше такого никогда не было

Папе Геля описала Илью как своего кавалера. Алексей пытался объяснить дочери, что ситуация не очень здравая.

— Его я видел только издалека. Он несколько дней жил у нас в Новолукомле в заброшенном доме, — говорит мужчина. — Я ей сказал, что если он не уедет, будут проблемы с милицией — ему всего 16 лет и он приехал из другой страны, совсем один.

22 июля Илья уехал в Витебск, а 23-го вернулся к подруге и они отправились в путь. Сначала в Витебск, потом в Лиозно — там, в день пропажи, их запечатлела камера наблюдения на автовокзале. По имеющимся сведениям, уже 24-го влюбленные находились в РФ.

Камеры на автовокзале в Лиозно запечатлели пропавшихФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Ангелина ничего не говорила. Ушла из дома, пока все были на работе. Она гостила у меня каждое лето и раньше никогда такого не было, дочка никогда не пропадала, — продолжает наш собеседник. — Видели их последний раз 27 июля в деревне Солонец Смоленской области. И, якобы 26 августа, в Самаре их видел дед Ильи. На связь с момента пропажи оба не выходили. Телефоны недоступны.

Большой фантазер и травник

Как удалось узнать «Комсомолке», именно дедушка занимался воспитанием Ильи. С мамой Любас, по словам его знакомых, не проживал больше года. Подрабатывал грузчиком и кровельщиком. В школе оставил о себе неоднозначное впечатление.

— Он шестой и седьмой классы прогуливал, восьмой и девятый ходил. Маму никогда не слушал, был предоставлен сам себе. Дед переживал за него, оценки спрашивал. В девятом классе Илья отрастил волосы, пил, курил класса с восьмого. Со мной всегда был добрый и отзывчивый, — делится мнением об ученике Дарья, которая была его классным руководителем пять лет.

Коллега ее поддерживает:

— Да, прогульщик. Но паренек очень добрый, лет в 12 закончил парикмахерские курсы, всех родственников постриг. Еще он большой фантазер. Конечно, за последние годы мог и измениться, но, как правило, у подростков вызывающий внешний вид и поведение — это защитный панцирь, по крайней мере, у Ильи точно.

Школьные учителя хорошо запомнили ИльюФото: Предоставлено "Комсомолке"

Где сейчас находятся Любас и Щербик — непонятно. Товарищи первого по подработке вспоминают, что он копил деньги на поездку в Беларусь:

— Но он не говорил, что хочет оттуда кого-то забрать. Может быть, Илья ходит лесами вдали от городов. Он называл себя травником, который хорошо сможет выжить в лесу. Последнее, что мы про него слышали, что его видели под Тольятти. Плохо в это верится, сейчас много слухов.

Ищите в заброшенном доме

Сегодня на розыск детей ориентированы пять полицейских подразделений — заявления написаны в Смоленске, Москве, Самаре — мамой Ильи, Республике Беларусь и в Сосновом Бору в Ленинградской области, где Геля проживала до Турции.

— Предположений, где находятся дети, нет. Исходя из их переписки, они мечтали жить в глухом месте в заброшенном доме, — объясняет Алексей Щербик.

Подростки познакомились в социальных сетяхФото: Предоставлено "Комсомолке"

Папа пропавшей надеется на помощь общественности:

— Мы в полной растерянности и недоумении. Скоро будет два месяца, как их нет. Они очень долго скрываются. Будем рады любой помощи.

Приметы Ангелины: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, голубые глаза и шрам на левой ноге выше колена 2-3 см. В день исчезновения была одета в черные штаны, розовую майку с принтом «белый заяц», черную байку с «ушами» и «хвостом», черную кожаную косуху и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Приметы Ильи: рост 175 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Отличительная черта: ожоги на руках. На момент пропажи был одет в серую куртку, темно-зеленые камуфляжные штаны и черные берцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 ,+375295939083, 112, 102 или в ближайший отдел полиции. Также можно написать на почту kpsamara@phkp.ru.

Волонтеры просят помочь в розыскеФото: соцсети

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