2019-09-19T16:52:31+03:00
Общество

Не пускайте незнакомцев в дом! В Самаре мошенники каждую неделю обманывают доверчивых пенсионеров

В пресс-центре «Комсомольской правды» обсудили борьбу с теми, кто пользуется добротой и наивностью пожилых людей
Михаил ГОРЮНОВ
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Пенсионеры зачастую доверяются незнакомцам и страдают от этогоПенсионеры зачастую доверяются незнакомцам и страдают от этогоФото: из личного архива
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Все так же обещают снять порчу

Почти каждый день в Самарской области жертвами мошенников становятся пожилые люди. Об этом на пресс-конференции в "Комсомольской правде - Самара" рассказали эксперты. Они же посоветовали, как защититься от таких действий.

— За 8 месяцев 2019 года в регионе возбуждено уже 148 уголовных дел по факту мошенничества, — приводит конкретные цифры начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Сергей Гольдштейн. — Да, они раскрываются, но не так часто, как хотелось бы.

Работать над такими делами непросто: из-за возраста потерпевшие не всегда помнят своих обидчиков, не могут описать их приметы и иногда даже не обращаются в полицию. Сергей Гольдштейн настаивает: нужна профилактика, каждый, кто взаимодействует с пенсионерами, должен до них донести, как себя вести и разговаривать с незнакомцами и что нельзя делать. Объявление, листовка в лифте, в больнице — информация должна быть везде.

— Каждую неделю по 2-3 факта подобных мошеннических действий мы выявляем. Сегодня пострадала очередная бабушка, — добавляет руководитель отдела по раскрытию мошенничества УУР облГлавка Василий Подкорытов.

Оперативник объясняет, что способ действия у злоумышленников все тот же — представляются соцработниками, обещают снять порчу, предлагают какую-нибудь помощь по дому. Так, на днях в Кировском районе пожилой женщине по телефону, представившись сотрудниками СОБЕСА, сообщили, что проводится денежная реформа, мы к вам придем, перепишем деньги. Та доверчиво согласилась, впустила в свой дом двух незнакомых девушек и лишилась 300 тысяч рублей.

Как правило, сегодня преступники действуют вдвоем. Один отвлекает, другой ворует деньги. Проблемы при расследованиях возникают не только из-за плохой памяти и нестабильного зрения бабушек, но и из-за типажа таких злодеев. Во многих случаях это гастролеры, путешествующие по всем уголкам страны. Наглядный пример - случай с 98-летним ветераном Великой Отечественной войны, у которого двое лже-электриков украли около 25 тысяч рублей. Одного из подозреваемых задержали аж в Краснодаре.

Соцработник не придет без предупреждения

— Без предупреждения соцработники по домам не ходят! — предупреждает главный специалист управления организации соцобслуживания Министерства социально-демографической и семейной политики региона Наталья Савватеева. — К тем, кто утратил возможность к самообслуживанию — в области таких более 60 тысяч человек — социальные работники ходят на дом: с удостоверениями и по графику.

Специалисты даже ведут специальный дневник соцуслуг, где отражаются все действия соцработника. Важно помнить, что последний оказывает только те услуги, которые прописаны в договоре! И пока человека не признали нуждающимся, к нему никто не придет. Плюс настоящий соцработник никогда не будет интересоваться — где лежат деньги или драгоценности.

Полицейские подчеркивают важность профилактической работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские подчеркивают важность профилактической работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто мошенники выдают себя за газовых служащих или электриков. Обращайте на это внимание — если работник вам не знаком, обязательно спросите у него документы и позвоните в ресурсоснабжающую организацию, узнать, есть ли у них такой сотрудник.

— Мы в эти организации направили рекомендации, по котором они в частности должны звонить гражданам перед визитом. Также для них подготовлены специальные профилактические брошюры, — говорит замминистра энергетики и ЖКС Самарской области Михаил Татаринцев.

В Самаре обокрали ветерана Великой отечест.

Главный консультант центрального управления жилищного надзора региональной ГЖИ Дмитрий Лихачев отмечает, что сегодня у каждого представителя управляющей компании есть удостоверение, нашивки на одежде, бейджи и даже бахилы. Более того, УК за 3 дня размещает объявление в доме, в котором намечаются какие-то плановые мероприятия и обход жильцов. Плюс в каждой квитанции есть телефон, где можно спросить о том или ином подозрительном типе.

Запоминайте простые правила! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запоминайте простые правила!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волонтеры не работают с деньгами!

Порой преступники перевоплощаются и в почтальонов. В регионе порядка 140 тысяч людей пенсионного возраста и этим обманщики норовят воспользоваться.

— Наши почтальоны известны, они вхожи в дом, особенно в селах. Для безопасности у нас проходят специальные инструктажи для сотрудников, — объясняет руководитель департамент безопасности Макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» Игорь Лукьянов. — Все наши новые работники проводят тщательную проверку. Даты, когда приносят пенсию, обозначены. Обращайте на это внимание.

Вопрос безопасности пенсионеров обсудили представители самых разных государственных структур Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопрос безопасности пенсионеров обсудили представители самых разных государственных структурФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запуская к себе в почтальона, смотрите его удостоверение — голубая книжечка с печатью. Форменную одежду они не используют, так как сами рискуют стать жертвой злодея, жаждущего легкой наживы.

Директор Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в Самарской области Юлия Рябева в свою очередь заметила, что они всегда взаимодействуют с правоохранителями. Плюс волонтер никогда не придет без сопровождения знакомого пенсионера — будь то соцработники или родственники. Также важно знать — добровольцы никогда не работают с деньгами!

Перед передачей своих средств на какие-либо нужды лучше проконсультироваться у профессионалов. Бесплатно это сделать людям, нуждающимся в социальной поддержке, можно в областном «Госюрбюро».

— Приходите к нам, когда собираетесь передать деньги, а не после того, как это уже сделано. Лучше проконсультироваться, чем проявить алчность, жадность и легкомыслие и довериться обещанию какого-то заработка, — поделился замдиректора организации Сергей Бабушкин.

В завершении встречи участники круглого стола в очередной раз напомнили: будьте бдительны, не открывайте двери незнакомым, сообщайте о подозрительных визитерах в полицию и следите за тем, чтобы ваши пожилые близкие не стали жертвой преступника!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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