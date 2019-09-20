Согласилась на смерть, чтобы подружиться? В Тольятти расследуют гибель школьницы с пакетом на голове

За день до ЧП рассказывала стихи

В обстоятельствах жуткой трагедии разбираются правоохранители Тольятти. В собственной квартире на улице Гая утром 15 сентября погибла 12-летняя Марина Т. (имя изменено). Ее тело обнаружили родственники.

— У нее пакет был на голове, рядом освежитель лежал. Папы дома не было, бабушка спала. Мама оставила ее еще в детстве, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» знакомая семьи погибшей Татьяна П. (имя изменено).

Происшествие вызвало у друзей Марины, ее одноклассников и учителей настоящий шок. Нормальная, адекватная девочка, ни разу не замеченная за чем-то плохим — что могло случиться?

— Папа у нее работает, бабушка тоже. Училась хорошо, — продолжает наша собеседница. — Только в субботу, накануне трагедии, она учила стих и рассказывала его во дворе. Всегда с ребятней бегала знакомой. Ни в какой другой компании ее не видела.

Авторитетная подруга

Между друзьями Марины обсуждаются самые различные версии, среди которых много слухов. Например, кто-то уверяет, что тело школьницы нашли на крыше. Эти сведения не подтверждаются. Не исключено, что она лишилась жизни из-за желания произвести впечатление на других.

— Ее друг рассказал , что у Маринки есть авторитетная одноклассница, которая ее постоянно цепляет. Она ей предлагала провести определенные манипуляции с освежителем, чтобы «получить кайф». Та не хотела, отвечала: «Я что — дура?» — делится Татьяна П. — Говорят, что в телефоне нашли переписку с одноклассницей и суть такая, что «если не попробуешь, не будем с тобой дружить».

Жительница Автограда отмечает, что сейчас та одноклассница в школу не приходит. С Мариной простились на днях.

Тем не менее, эта история еще не окончена. Сейчас к ситуации подключились правоохранители.

— Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. Расследование сейчас находится в активной стадии. Подозреваемых пока нет, — сообщил корреспонденту samara.kp.ru собственный источник.

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