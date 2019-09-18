В Тольятти возле жилого дома обнаружили труп школьника

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-18T18:30:54+03:00

Правоохранители выясняют, что случилось с ребенком

Изменить размер текста: A A

Жуткая трагедия произошла сегодня, в среду 18 сентября, в Тольятти. Там возле дома № 15 на улице Ворошилова местные жители обнаружили труп мальчика.

- Подростку было около 15 лет. Юноша скончался до прибытия скорой помощи, - сообщает "Патруль Тольятти".

Вещи мальчика обнаружили между 8 и 9 этажами в подъезде дома. Сейчас основная версия гибели подростка - самоубийство. Очевидцы не исключают, что он пришел к месту своей смерти из ближайшей школы.

Проверкой по факту происшествия занимаются сотрудники следственных органов. Процессуального решения пока не принято.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На ней может быть кровь девочки-самоубийцы из Ульяновска»: в Самаре нашли куратора игры смерти

16-летняя Ника искала жертв для «Синего Кита» в городских пабликах «Вконтакте» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU