В Тольятти возле жилого дома обнаружили труп школьника
Жуткая трагедия произошла сегодня, в среду 18 сентября, в Тольятти. Там возле дома № 15 на улице Ворошилова местные жители обнаружили труп мальчика.
- Подростку было около 15 лет. Юноша скончался до прибытия скорой помощи, - сообщает "Патруль Тольятти".
Вещи мальчика обнаружили между 8 и 9 этажами в подъезде дома. Сейчас основная версия гибели подростка - самоубийство. Очевидцы не исключают, что он пришел к месту своей смерти из ближайшей школы.
Проверкой по факту происшествия занимаются сотрудники следственных органов. Процессуального решения пока не принято.
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ИСТОЧНИК KP.RU