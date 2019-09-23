2019-09-23T16:34:25+03:00
Происшествия

«Еще вчера он смеялся и шутил»: в Самаре разбираются в загадочной смерти студента на паре

Родные 19-летнего Максима Высоколенко отрицают его связь с наркотиками и пытаются выяснить истинные причины трагедии
Михаил ГОРЮНОВ
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Максим хорошо учился, всегда общался с родителями и вел скромный образ жизниМаксим хорошо учился, всегда общался с родителями и вел скромный образ жизниФото: Из личного архива
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Посинели губы, упал

— Вчера только с ним разговаривали, смеялся, шутил, на здоровье никогда не жаловался, — сестра 19-летнего Максима Высоколенко Юлия шокирована. Ее брат сегодня, в понедельник 23 сентября, скончался на первой паре в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова.

Что случилось с молодым человеком? Загадка. Максим учился на третьем курсе на инженера компьютерных сетей. У преподавателей он пользовался уважением, всегда получал хорошие оценки. Родом Максим из ЕлабугиТатарстан, в Самаре он жил на съемной квартире — один.

— Пока известно, что утром он пришел на пары. Ему стало плохо, посинели губы, упал, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Юлия. — Врачи приехали, констатировали смерть. Ждем вскрытия, родители выехали в Самару.

Какие к черту наркотики?!

Как описывают очевидцы, директор учреждения пытался спасти несчастного. Он пытался завести его сердце, но тщетно. Медики, прибывшие в течение 20 минут, тоже не смогли реанимировать юношу.

В трагедии разбираются правоохранители Фото: Соцсети

В трагедии разбираются правоохранителиФото: Соцсети

Сейчас среди знакомых Максима и других учеников колледжа ходит много слухов по поводу трагедии. Как поделился с «Комсомолкой» один из студентов — Владислав — парень перед смертью «вкинулся» какими-то наркотиками и из-за этого ему стало плохо.

— Он не пил и не курил, какие к черту наркотики?! — сестра умершего возмущена такой версией. — Это все говорит отсталая молодежь, развитая только до уровня наркотиков. У него не было никаких проблем, он проходил комиссию в военкомат, был здоров и годен.

Звонил родителям каждый день и работал

Юлия отмечает, что все 19 лет, что она знает брата, за ним не наблюдалось ничего странного и плохого.

— Я не мама, чтобы он мог от меня скрыть, что он выпил или покурил. Между нами не было секретов, и я знаю, что он мог себе позволить, а что нет, — делится наша собеседница. — Он даже пиво не пил. Его интересы — это только учеба и все, что связано с компьютером!

Парень скончался прямо на паре Фото: Из личного архива

Парень скончался прямо на пареФото: Из личного архива

Девушка подчеркивает, что Максима даже на улицу с трудом можно было выгнать. Он всегда находился на виду, а когда переехал в Самару по вечерам всегда звонил либо ей, либо родителям, в том числе и по видеосвязи:

— Учился он на 4 и 5. Летом работал. Совсем не совместимо с разгульным образом жизни.

По информации силовиков, работавших на месте ЧП, следов насилия на теле Высоколенко не обнаружено. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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