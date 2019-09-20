Все звезды в гости к нам: самарские школьники выступили на одной сцене с кумирами их поколения

Невозможное возможно

Еще несколько лет назад эти ребята ходили в обычную школу, пели для себя в душе и мечтали о популярности. Сегодня они - настоящие звезды, о встрече с ними мечтают ребята по всей стране. Топовые блогеры, победители шоу "Голос", исполнители, за появлением новых композиций которых следят на YouTube - на этой неделе они поднялись на сцену в МТЛ Арене в рамках большого благотворительного концерта Поколение М. Самара стала первым городом, в который гастрольный тур привезла компания МТС. Сотни самарских девчонок и мальчишек получили возможность вживую увидеть своих кумиров, сделать с ними селфи, получить автографы. И понять: нет ничего невозможного, если ты мечтаешь добиться высот - для этого всегда найдутся помощники.

Творчество объединяет всехФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Этот концерт организован в рамках творческого проекта "Поколение М". В Самару мы уже привозили и модное шоу, и выставку роботов. Делаем мы это для того, чтобы рассказать большому количеству талантливых ребят, какие возможности перед ними открываются сегодня, насколько реально добиться успеха, просто присылая свои работы на сайт проекта "Поколение М", где их могут заметить только благодаря таланту известные наставники , - говорит руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

На сцене выступали победители шоу "Голос"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Такая работа уже дает результат: в этом году по итогам пятого творческого сезона Самарская область стала одним из лидеров по числу победителей.

Поколение М в Самаре: зачем в город приезжали звезды шоу Голос Дети 00:00 00:00

- Несколько лет назад в дизайнерской номинации у нас победила Настя Ситдикова, которая создавала потом свою коллекцию вместе с Игорем Гуляевым. В этом году картины двух ребят будут выставлены в Третьяковской галерее, а блогер из Тольятти отправится в столицу для съемок в ТВ программе. Для нас это большой шаг вперед. Самое главное, что мы хотим сказать ребятам: проект МТС дает возможность заявить о себе независимо от того, где вы живете. Участвовать в нем можно отовсюду, где есть интернет - а мобильный интернет от МТС есть везде. Более того, размещая работы, голосуя, дети учатся быть социально ответственными, ведь за каждое действие на платформе МТС перечисляет деньги в фонд помощи тяжелобольным детям. Поэтому можно сказать, что мы участвуем в формировании социально активного и доброго поколения будущего, - говорит директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Дарья Волосевич с песней "Кукушка" набрала больше миллиона просмотров на YouTubeФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первый шаг к славе

Дарья Волосевич, Anriel, Влад Красавин и Иван Кургалин, Akmal и Арина Данилова, София Федорова и НеМодные - жарко было на сц2ене и в зрительном зале. А вместе с суперкумирами современных подростков на сцену поднялись и победители этапа творческого конкурса проекта "Поколение М". Исполнительница Екатерина Альмендеева на конкурс отправила песню "Аэропорты" и ее необычное исполнение оценило звездное жюри. Ну а танцевальный номер представил театр "Искорки" - зажигательный танец на проект отправила солистка Анна Черноталова. В этот вечер был их звездный час - перед огромной аудиторией, в родном городе. И кто знает, может быть они станут победителями и также попадут в число хедлайнеров проекта и уже сами будут ездить по городам и встречаться со сверстниками. Ведь именно так случилось и с одним из хадлайнеров этого года - Иваном Кургалиным.

AKMAL - кумир современных подростковФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я несколько раз отправлял видео на проект, узнал о нем от друзей, которые участвовали в других номинациях. И однажды повезло, меня позвали в продюсерский центр Эколь и теперь я езжу с гастролями по стране, - говорит Иван. И советует всем:

-Ребята не бойтесь, идите только вперед, главное идти к своей цели и когда-нибудь ваша мечта обязательно сбудется.

Еще одна звезда концерта София Федорова - финалистка шоу "Голос.Дети", участница команды "Басты". Девочка сразу покорила зрителей своим немного хриплым голосом и необычной манерой исполнения. Теперь она рассказывает всем, что путь к славе может начаться в любую минуту, главное не упустить шанс:

Екатерина Альмендеева стала победительницей регионального этапа конкурсаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Участие в проекте -это гордость за себя и коллег, мы не только развиваемся в творческой сфере но и помогаем своим ровесникам, ребятам, у которых какие-то проблемы со здоровьем, мы все помогаем нашим друзьям, это очень круто. В этих поездках я получаю опыт, новые умения. Но и в школе стараюсь не отставать - я отличница. А в проекте я нашла новых друзей и хочу, чтобы такой же шанс появился еще у многих ребят, надеюсь, мы заряжаем всех для этого вдохновением, - поделилась София своими эмоциями перед концертом.

Принять участие в проекте можно на сайте Поколение М. Здесь можно посмотреть истории успеха, загрузить свои работы, принять участие в конкурсе и завоевать победу. Все активности на сайте превращаются в баллы, которые МТС переводит в реальные деньги и направляет на лечение тяжелобольных детей. А гастрольный тур Blog&Voice отправляется дальше, по городам России. Ведь шанс проявить свою творческую составляющую обязательно должен быть у каждого!