«Хочу, чтобы у нас был ребенок!» Любимый мужчина сделал предложение красавице в инвалидном кресле из Самары прямо на сцене

Самарчанка Надежда Панина недавно вернулась из северной столицы, с инклюзивного конкурса красоты и таланта «Невская Краса». Ехала туда она за победой и короной, но такого сюрприза, который ей преподнес любимый человек, женщина даже не ожидала.

Увидеть северную столицу было заветной мечтой Надежды с самого детства. И эта мечта сбылась как в сказке. Женщина наткнулась на информацию о конкурсе случайно, посовещалась с любимым и решала подать заявку. Вскоре позвонили и пригласили на финал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/733691" frameborder="0"></iframe> Визитка Надежды Панниной из Самары на конкурсе красоты "Навская Краса".

О том, как бывшая фигуристка, оказавшаяся в инвалидном кресле, готовилась к конкурсу “Комсомолка” уже писала. Женщина из Самары - единственная участница у которой ампутированы обе ноги. Она мечтала удивить всех: в финале встать с инвалидного кресла и станцевать. Но протезы не успели доработать до поездки. Удивлять пришлось своим обаянием и мудростью. В итоге Надежда вернулась в Самару с двумя коронами: “Мисс зрительских симпатий” и “Мисс целеустремленность” и тремя титулами.

Денис сделал Надежде предложение

Хочу родить ему сына!

К конкурсу Надежда готовилась серьезно: платья и реквизиты еле уместились в пять огромных чемоданов. Но жюри оценивали не только красоту участниц, но и их мудрость. Для этого в рамках конкурса прошел форум, на котором участница могли представить свои социальные проекты. Надежда рассказала о своем бизнес-проекте, цель которого обучить инвалидов свободно пользоваться интернетом, создавать сайты, сообщества.

Надежда планирует осуществить и другие свои мечтыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организаторы приготовили много приятных сюрпризов: экскурсии, поездка по городу на мотоциклах. Но главный подарок для Надежды приготовил ее возлюбленный, Денис. Вместе они живут уже 8 лет. Перед Богом они давно уже муж и жена. Несколько лет назад, когда Надежда готовились к сложной операции, тогда Денис и предложил ей обвенчаться. Надежда ответила: “Жить мне осталось два понедельника, хочешь, давай!”, а вот в загсе влюбленные не были. Жили вместе и о такой формальности как штамп в паспорте не думали.

- Это случилось после того, как я показала видео-визитку. Мне показалось, что про этот сюрприз знали все, кроме меня. Организаторы пригласили Дениса. Я так удивилась: “зачем Дениса пригласили”. А он встает на колено и говорит: “Я хочу узаконить с тобой отношения. И еще я хочу от тебя ребенка”. Кольцо, букет и из моих глаз побежали слезы, - вспоминает женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/733688" frameborder="0"></iframe> Девушке в инвалидном кресле сделали предложеня во время конкурса красоты.

Надежда призналась, что даже не подозревала, что любимый готовит ей такой сюрприз. За всю поездку он не оставлял ее даже на минуту одну. Как признался потом Денис, купить цветы ему помогли спонсор поездки Наталья из благотворительного фонда "Линия добра", а вот кольцо он приобрел еще в Самаре.

- “Я хочу от тебя ребенка” - мне кажется, эти слова мечтает услышать от своего любимого каждая женщина. И я не исключение. О детях мы когда-то давно говорили, но Денис признался, что он к такому не готов. И я оставила эту мечту, а теперь она снова появилась в моем сердце! - делится радостью Надежда.

Удивлены были все, а Надежда расплакалась от счастья. Макияж пришлось поправлять.

“Титул невесты лучше короны”

У Надежды были все шансы занять первое место, только вот злые языки стали поговаривать, что предложение Денис сделал специально, чтобы его любимая выиграла.

- На сцене мне задала провокационный вопрос актриса театра и кино Наталья Щербакова: готова ли я отказаться от короны в пользу титула "Невеста года". В итоге победу присудили девочки из Белоруссии. Она призналась, что для нее корона победительницы была необходима для развития карьеры. Поэтому все участницы порадовались такому решению и ее победе, - отметила Надежда.

А Надежда, вернувшись домой, продолжила воплощать свои мечты в жизнь. Во время нашей прошлой встречи она мне призналась, что очень хочет прыгнуть с парашютом, увидеть море и египетские пирамиды.

- Представляете, меня пригласили участвовать в федеральном проекте. Нам придется нырять с аквалангом и прыгать с парашютом, - удивила меня Надежда. - Я, конечно, же согласилась! Так что совсем скоро еще одна моя мечта исполнится.

В ее коллекции наград пополнениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три совета от Надежды Паниной для тех, кто попал в нехорошую жизненную ситуацию:

- Успокоиться и лежа на кровати переосмыслить свою жизнь.

- Руки опустить мы всегда успеем, а попробовать побороться нам никто не запрещается

- Как ты относишься к миру, так и мир относится к тебе. Смотри на мир позитивно!

Надежда благодарит за поездку администрацию Самары и благотворительный фонд "Линия добра"

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