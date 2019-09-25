Торпедо — Крылья Советов 25 сентября 2019: прямая трансляция матча Кубка России по футболу

На стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве сегодня, в среду 25 сентября, автозаводцы принимают самарские «Крылья Советов». Команда Сергея Игнашевича лидируют в ФНЛ и вовсе не являются аутсайдером в борьбе с представителем РПЛ.

«Торпедо» — уверенно идет к переходу в высшую лигу. Они представляют хороший сплав молодости и опыта. В нападении зажигают нестареющий Игорь Лебеденко и пока незнакомый широкой публике Иван Сергеев. Рязанцев, Шишкин, Елисеев - футболисты, которые болельщикам известны - тоже делают результат. На левой бровке здорово смотрится самарец Сергей Божин. Есть и другие интересные игроки, а легенда российского футбола Игнашевич здорово проявляет себя как тренер.

«Крылья Советов» в РПЛ занимают последнее место. Нельзя сказать, что играют из рук вон плохо, но факт остается фактом. Фанаты требуют результат, и Миодраг Божович это понимает. Кубок - важный турнир для волжан и, учитывая текущие дела, вылетать из него нежелательно. Коллектив и наставники это понимают, настрой у них максимально серьезный. Травм почти нет - только Гынсарь и Конюхов из-за повреждений смотрят матч вместе с болельщиками в самарском баре «На Дне».

Букмекеры одинаково оценивают шансы каждого из соперников на победу — средний коэффициент 2,75.

Статистика за хозяев. За всю историю, включая времена СССР, «КС» и «Торпедо» провели между собой 79 матчей. 42 раза победили автозаводцы, 19 — «Крылья». В РФПЛ ситуация более конкурентная — 12 побед у «Торпедо», 11 у самарцев. Еще 8 игр, включая один матч за выживание, закончились вничью.

Начало матча в 20-30 по самарскому времени (19-30 по московскому). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

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