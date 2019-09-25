«На балконе забивает палкой и разделывает»: под Самарой семья живодеров похищала и ела собак

«Умирают с голоду в антисанитарных условиях»

Жители поселка Мирный под Самарой бьют тревогу: по их словам здесь разверзся настоящий собачий ад. Соседи утверждают, что 50-летняя Ирина и ее сожитель Александр не только крадут собак, но еще и убивают и едят их. С призывом о помощи к неравнодушным односельчанам обратилась Лариса Сеянко.

- Помогите спасти животных! В квартире уже вторую неделю закрыты собаки и кошка, хозяйка живет в Курумоче, собаки воют, скулят, скребутся, умирают с голоду в антисанитарных условиях! - написала она в соцсетях.

Нехорошая квартира

Местные зооволонтеры сразу откликнулись на призыв и поспешили в «нехорошую квартиру». Увиденное там повергло их в шок.

- Зловонный запах разлагающихся трупов животных, мусора и объедков доносятся на весь подъезд. В квартире невыносимо находиться. Вой, скулеж несчастных собак не дает уснуть соседям уже не одну ночь, - поделилась впечатлениями Екатерина Поветкина.

Выяснилось, что хозяйка квартиры с сожителем почти две недели назад переехали жить в другое село – пос. Курумоч, где устроились охранять коттедж. В квартире остались брошенными пять собак – как взрослые, так и щенки-подростки, и две кошки. Несчастных животных просто заперли без еды и воды. Всеми правдами и неправдами волонтерам удалось уговорить хозяев квартиры передать ключи, чтобы покормить собак. На видеозаписи видно, что пол в жилище оказался буквально завален мешками с мусором, по стенам бегают полчища тараканов. А собаки с жадностью набрасываются на принесенную волонтерами еду.

Пять собак оказались почти на две недели заперты в заваленной хламом квартире. Фото: Екатерина Поветкина

Собак убивали на балконе

Соседи рассказывают: хозяева квартиры никогда не выводили животных на прогулку. Более того, в квартиру постоянно приводили все новых и новых собак - которые потом бесследно исчезали. При этом волонтеры утверждают, что живодеры не только ловили бездомышей, но и крали домашних четвероногих. А жители дома напротив неоднократно наблюдали, как несчастных животных на балконе убивают.

- Я с ними постоянно ругаюсь, двух собак выкинули с пятого этажа, сама видела. На балконе забивает палкой и разделывает, истошный вой, просто жесть! – комментирует Ирина Мальцева. Соседи утверждают, что хозяйка квартиры состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а собачье мясо живодеры употребляют в пищу.

Сейчас волонтерам удалось накормить и выпустить четырех собак, пятая, испугавшись незнакомых людей, осталась в квартире – выманить ее не удалось. Еще двух кошек, которые должны были быть в доме, найти так и не удалось.

- Мы очень хотим пристроить собак в хорошие руки, пока хозяева квартиры в отъезде. Но, к сожалению, сейчас деть их нам некуда, все приюты заняты, а на призыв о помощи так никто и не откликнулся, - говорит Екатерина Поветкина. - Видимо, придется пока запускать собак обратно в эту квартиру.

Волонтеры опасаются, что вернувшись домой, хозяева примутся за старое. Эксперты говорят, что единственная возможность предупредить повторение ситуации – написать заявление в полицию.

Напомним, это не первый случай жестокого обращения с животными в Мирном за последнее время. Здесь уже находили расстрелянных собак с вырезанным сердцем и котят без головы.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Хальченко, адвокат юридического центра "Хальченко и Партнеры":

"Статья 245 Уголовного кодекса РФ недавно была изменена, и теперь за жестокое обращение с животными можно получить реальный срок от 3 до 5 лет, особенно если речь идет о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Соседи вправе обратиться в полицию, а стражи порядка обязаны провести проверку – осмотреть помещение, подтвердить или опровергнуть полученные сведения, опросить свидетелей и принять решение о возбуждении уголовного дела. Если полиция не реагирует на жалобы, выходом может стать коллективное обращение от соседей. Если же и это не помогает, то нужно обращаться в прокуратуру с жалобой на бездействие полиции.

Если в процессе расследования уголовного дела возникнут сомнения во вменяемости обвиняемых, то будет проведена психиатрическая экспертиза. Если она подтвердит невменяемость, то человек будет направлен на принудительное лечение".

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