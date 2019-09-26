Волгу из-за многоэтажек не увидим! Зачем в Самаре продолжают уродовать исторический центр

Колумнист КП-Самара Андрей Кочетков рассуждает о новых планах по высотной застройке в исторической части Самары.

На место исторических домов на углу Некрасовской и Степана Разина мэрия Самары на днях разрешила воткнуть, по сути, дела обычный двенадцатиэтажный дом спального типа. В золотом месте между улицей Куйбышева и набережной. Пока проект исторического поселения, выводящий работу с тканью исторической Самары на новый уровень, двигается к утверждению, мэрия с застройщиком ООО "Вольская-17" решила оторваться как в старые недобрые для центра времена Николая Меркушкина. Да ещё и не на окраине дореволюционной Самары, а в одном из самых знаковых мест. Практически все исторические дома в этой части квартала на территории 5,5 га по Некрасовской, Степана Разина и Алексея Толстого планируется снести. Департамент градостроительства говорит, что все они аварийные. Тут у меня есть вопрос. Почему сразу все исторические здания ровным пятном под застройку двенадцатиэтажки стали аварийными? Там есть сгоревший дом, есть явно проблемные строения. Но не бывает так, что сразу вся часть квартала стала вдруг непригодной для проживания. Я не знаю в каком именно состоянии эти здания, какие именно из них можно, как и для чего сохранить. Это вообще-то повод для серьёзной работы архитекторов, юристов, экономистов, модераторов и прочих умных людей. Но точно знаю, что засовывать в таком важном месте города ещё одну обычную (ну ок, элитную) секцию спального типа, нарушающую весь ритм застройки улицы, - это полная глупость с точки зрения администрации Самары. Ибо такие места должны работать на весь город и имеют для этого экономический потенциал. Всё, что здесь создаётся, должно нести как архитектурную, так и социальную ценность. А не только обогащать застройщика, который продаст свои квадраты, и предоставлять крышу для ночлега обитателей постройки. Кроме того, есть подозрение, что расселять жителей домов будет не застройщик за свой счёт, а бюджет по программе "Доступное и комфортное жильё". Если люди живут в плохих условиях и хотят переехать (в тотальном желании обитателей Некрасовской съехать оттуда, лично я сомневаюсь), расселить их за государственный счёт - это одно. А вот создать благодаря этому подарок для застройщика, который здесь возведёт бесполезную (а, скорее, даже вредную) для города секцию ЖК - это совсем другое. Это где-нибудь на улице Арцыбушевской можно пытаться уверять, что такое замещение одного другим - единственная возможная экономическая модель. А в трёх минутах ходьбы от набережной - увольте. В общем, мэрия Самары, мне очень печально. Хотелось верить, что теперь вы будете мыслить более современными категориями. Как то, порой, декларируется. Но всё идёт по старой, самой примитивной схеме. Да ещё и в таком прекрасном месте, где в створе улицы за Волгой садится солнце, заливая фасады розовым светом. Как говорилось в одном старом анекдоте, "вы или крестик снимите, или трусы наденьте".