Крылья Советов – Тамбов 28 сентября 2019: прогноз на матч 11 тура РПЛ

Прогноз на матч 11 тура РПЛ Крылья Советов – Тамбов 28 сентября 2019 – 2:1.

Программу 11 тура Российской премьер-лиги откроет матч двух аутсайдеров – «Крыльев Советов» и «Тамбова». Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в субботу, 28 сентября. Начнется встреча в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Обе команды за 10 туров набрали по 8 очков. И «Крылья», и «Тамбов» одержали по две победы и дважды сыграли вничью. Точно такие же показатели у «Оренбурга», который в этом туре днем позже сыграет со «Спартаком» в Москве.

«Крылья Советов» обыграли ЦСКА 2:0 и «Урал» 3:1, а также разошлись миром с «Динамо» и «Ахматом». При этом у команды Миодрага Божовича лучше соотношение забитых и пропущенных мячей: -3.

У «Тамбова» этот показатель -6. Однако список побед у «волков» существеннее. Команда Александра Григоряна обыграла «Спартак» 2:0 и в прошлом туре неожиданно одолела одного из лидеров РПЛ этого сезона «Ростов» 2:1. Кроме того, миром «Тамбов» разошелся с прямыми конкурентами за выживание «Оренбургом» и «Ахматом».

И самарцы, и тамбовчане в эту среду вылетели из Кубка России. Волжане уступили лидеру ФНЛ «Торпедо» 0:2, а «волки» разгромно проиграли «Томи» 0:4. Теперь обе команды могут сосредоточиться на выступлении в РПЛ.

В составе «Крыльев» в этом сезоне выделяется Александр Соболев. В 10 играх он забил 7 голов и отстает на один мяч от лидера гонки бомбардиров Премьер-лиги ростовчанина Элдора Шомуродова. «Тамбов» потерял забивного защитника Седрика Гогуа (он ушел в ЦСКА), но заявку на место лучшего бомбардира уже подал арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе, дубль которого принес команде Григоряна победу над «Ростовом».

Обе команды в одинаковом положении и примерно равны, однако букмекеры отдают предпочтение «Крыльям Советов». Коэффициент на победу самарцев – около 1.9. На победу «Тамбова» дают 4.2 – 4.3.

Здесь я согласен с букмекерами – «Крылья» в этом матче победят. Скорее всего, с перевесом в один мяч.