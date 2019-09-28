Вот он, настоящий монстр: в Самаре выпускника детдома отправят в колонию на два года за украденные шоколадки

Сегодня шоколадки, а завтра Родину продаст?

В Промышленном районном суде огласили приговор 20-летнему выпускнику детского дома Игорю. Парень преступил закон – взял в магазине упаковку шоколадок «Милка», засунул под куртку и вышел из магазина. Сумма ущерба составила 1600 рублей. За это молодого человека долго судили, на протяжении нескольких заседаний выясняя, в чем же точно он виноват, а теперь отправят в колонию на 2 года 7 месяцев.

- Игорь не отпирался и не утверждал, что он не брал злосчастные шоколадки. Но дьявол – в деталях, - рассказывает защитник парня, директор общественной организации «Домик детства» Антон Рубин. - Если он тайно похитил, а потом его тут же в магазине и задержали, и он при этом не знал, что хищение кто-то видел - то 7.27 КоАП (мелкое хищение) и штраф или обязательные работы. Если он взял открыто, при других, его пытались остановить, а он убегал - то 161 УК (грабеж) и век воли не видать.

Защитники парня предоставили в суд видеозапись, на которой видно, что Игорь спокойным шагом выходит из магазина, а у выхода его настигает охранник, толкает в спину и останавливает уже за дверью. Однако суд поверил показаниям охранника, который уверяет, что кричал "Остановись", а Игорь убегал от него.

Игорь – выпускник детского дома. Учился в училище, участвовал в профпроекте «Путевка в профессию», проходил стажировку, и работал «У Палыча» и имел большие планы на жизнь. Но на парне уже висит испытательный срок за мелкое правонарушение. Видимо, это и стало той самой каплей, которая склонила чашу весов в сторону колонии – за украденные несколько шоколадок он проведет за решеткой долгие 2,5 года.

- Я сижу со взрослыми мужиками, я на них смотрю и понимаю, что вот мне 20 лет и всё чего я пока в жизни добился - это тюрьма, - заявил Игорь в своем последнем слове.

Но больше всего наставники юноши боятся, что на зоне его перевоспитают не в лучшую сторону

"Там его и другому научат"

Решение суда возмутило многих самарцев. В соцсети они удивляются такому строгому наказания за кражу шоколадок, считая, что нарушителя нужно было оштрафовать и отправить на общественные работы, а не ломать человеку жизнь.

- За кражу шоколадок на 1600 рублей 2 года 7 месяцев тюрьмы? Причем, в СИЗО закрыли сразу, до суда? То есть, вот этот человек - общественно опасен? О боги, - пишет Барбара. А другой пользователь соцсети, Екатерина вспоминает, что не так давно бывшего депутата Мособлдумы приговорили к условному сроку за хищение 15 миллиардов рублей.

- Это воровство, как ни крути. Другой вопрос, что наказанием в виде отсиживания в камере исправления не будет. А будет обучение ещё более умелому воровству. Логичнее, на мой взгляд, судебное предписание о выплате полной стоимости похищенного с исправительными общественными работами на определённый срок, - комментирует в соцсети Татьяна Каменцева.

Есть, конечно, и те, кто считает, что воровать нельзя ни при каких обстоятельствах и наказание за любое преступление должно быть неотвратимым.

Сейчас защита Игоря готовится подавать апелляцию.

- Будем писать апелляцию как только получим протокол судебного заседания, - рассказал Антон Рубин.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей Хальченко, адвокат юридического центра "Хальченко и Партнеры":

- Разграничение понятий «кража» и «грабеж» - один из самых частых случаев в судебной практике. Дело в том, что эти преступления схожи по составу, но существенно различаются по тяжести наказания. За кражу обычно назначается незначительное наказание, а грабеж считается более серьезным, общественно-опасным деянием, и срок лишения свободы там может составлять до 10 лет. Но в случае если грабитель не применял насилие, преступление было совершено в одиночку, а не группой лиц, а ущерб незначителен, то, как правило, по этой статье не сажают. Суд мог вынести решение о лишении свободы из-за отрицательной характеристики подсудимого. Отягчающим обстоятельством также мог послужить тот факт, что преступление было совершено во время испытательного срока. Поэтому суд мог принять решение об изоляции подсудимого от общества.