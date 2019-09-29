2019-09-29T18:16:01+03:00
Общество

«Я сейчас как сериал для вас»: Дима Билан рассказал, что у него меняются запросы и интересы

Певец рассказал об изменениях в своей жизни и творчестве перед бесплатным извинительным концертом в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дима Билан приехал в Самару с извинениями после концерта на Дне городаДима Билан приехал в Самару с извинениями после концерта на Дне городаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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"Я не чувствую себя побитой собакой"

Дима Билан с извинениями и подарками доехал до Самары, где в начале сентября огорчил горожан своим выступлением в нетрезвом виде. Он презентовал два сертификата по миллиону рублей детской больнице и домику инклюзивного творчества. И заверил, что возвращаясь за прощением не чувствует себя побитой собакой.

- У меня есть долг перед городом. И меня никто не подталкивал к этим извинениям. Я сам принял решение. На протяжении долгого времени я говорил своим помощникам, что хочу сделать что-то хорошее. Три месяца назад я общался с Гринписом - об этом проекте вы еще скоро услышите. Но тут все как-то сошлось. Я на следующи день посмотрел свое веселое выступление в Самаре на дне города. Не до конца - ужасно стыдно было. И решил объединить извининеия свои и поддержку кого-то, - рассказал певец о своих мотивах.

А еще побывал в центре инклюзивного творчества Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А еще побывал в центре инклюзивного творчестваФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Детскую площадку Билан решил подарить инклюзивному центру. Как признался певец для него эта тема особенно близка после совместной работы с Натальей Водяновой.

- Ну и оборудование для больницы никогда не будет лишним. Оно же ломается, приходит в негодность. Я могу помочь, как частное лицо. Тем более я сам имел с этим дело - год я лежал в больнице, три месяца ходить не мог, только ползал со второго этажа вниз и обратно. И у меня солидарность какая-то образовалась с врачами. Я бы хотел, чтобы их ценили и уважали, а не снимали вот эти ролики всякие о них, - поделился артист.

Певец побывал в больнице Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Певец побывал в больницеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Моя жизнь сейчас как сериал"

Сам Дима Билан уже не раз признавался в инстаграме, что сейчас в его жизни происходят важные изменения.

- Я долго искал себя и многие искания были на виду. Я был то лысый, то коротко стриженный, то блондином стал сейчас. Я сейчас в том возрасте, когда происходят со мной изменения очевидные. И все эти изменения видят - я же вырос на сцене перед вами. А вот как меня воспринимают - вопрос. Кто-то зацепился за старый образ ночного хулигана, для кого-то я вчера только вернулся с Евровидения. А у меня меняются и запросы, и интересы. Раньше я говорил, что коплю на гамак, работал не за деньги, а за идею, за музыку, которая не предаст никогда. А теперь я этот гамак купил, и начинаю знакомиться с миром. А он тяжелый, неоднослойный, и испытания все падают мне на голову , - признается Билан. По его словам, сейчас каждый поклонник его творчества как будто получил билет в кино на сериал о жизни одного человека. И всем - в том числе и самому артисту - предстоит увидеть, что же будет дальше.

Теперь на дереве добра - автограф Билана Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Теперь на дереве добра - автограф БиланаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Но мое творчество сейчас не будет депрессивным. Это было, и хватит уже. Я склонен, конечно, к интровертизму, но это нормальное дело - чем больше людей вокруг цепляет тебя рукавами, тем больше хочется закрыться. Но мое творчество все равно будет развлекательным и разнообразным в первую очередь, - признался Билан.

Кстати, 29 сентября он выступает с концертом перед зрителями в Самаре - это бесплатное шоу "Прости меня, Самара". Как обещает сам исполнитель, извинения будут искренними и спонтанными.

Дима Билан спел с особенными самарскими детишками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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