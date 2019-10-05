2019-10-05T11:40:27+03:00
Общество

Хотели специально убить? Пожар в частном доме в Тольятти, где погибли 4 человека, мог начаться из-за поджога

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих мужчин и двух женщин
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Пожаром в частном доме по проезду Кутузова в Тольятти, где ночью в субботу, 5 октября, нашли тела четверых человек, занялись следователи. Раньше предварительной причиной возгорания называлось короткое замыкание электропроводки, но теперь есть основания полагать, что это был поджог.

- Тела погибших с признаками отравления окисью углерода были найдены в сгоревшем доме примерно в 2 часа ночи. Их личности уже установлены. Это 58-летний и 50-летний мужчины, а также 35-летняя и 40-летняя женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Одноэтажный частный вспыхнул в первом часу ночи 5 октября

Одноэтажный частный вспыхнул в первом часу ночи 5 октября

На место происшествия выезжала следственная группа. Она осмотрела дом, допросила возможных свидетелей и назначила судебно-медицинские экспертизы. Наиболее вероятной причиной пожара, по мнению правоохранителей, является поджог с использованием горючих жидкостей.

По факту произошедшего Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах и деталях случившегося.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:37. На место незамедлительно выехали несколько пожарных расчетов. К моменту их прибытия пламя уже охватило территорию площадью 40 квадратных метров. Огонь пожарные потушили в 1:52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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