Хотели специально убить? Пожар в частном доме в Тольятти, где погибли 4 человека, мог начаться из-за поджога

Пожаром в частном доме по проезду Кутузова в Тольятти, где ночью в субботу, 5 октября, нашли тела четверых человек, занялись следователи. Раньше предварительной причиной возгорания называлось короткое замыкание электропроводки, но теперь есть основания полагать, что это был поджог.

- Тела погибших с признаками отравления окисью углерода были найдены в сгоревшем доме примерно в 2 часа ночи. Их личности уже установлены. Это 58-летний и 50-летний мужчины, а также 35-летняя и 40-летняя женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Одноэтажный частный вспыхнул в первом часу ночи 5 октября

На место происшествия выезжала следственная группа. Она осмотрела дом, допросила возможных свидетелей и назначила судебно-медицинские экспертизы. Наиболее вероятной причиной пожара, по мнению правоохранителей, является поджог с использованием горючих жидкостей.

По факту произошедшего Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах и деталях случившегося.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:37. На место незамедлительно выехали несколько пожарных расчетов. К моменту их прибытия пламя уже охватило территорию площадью 40 квадратных метров. Огонь пожарные потушили в 1:52.