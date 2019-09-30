«Люди забыли, как умирают от инфекций!»: кому нужно делать прививку от гриппа в Самаре в 2019 году

Эффект - есть или нет?

По данным Роспотребнадзора, на конец прошлой недели на территорию региона поступило 508 тысяч доз вакцины для взрослых и почти 200 тысяч доз - для детей, это чуть меньше половины планируемого количества. Всего привито 17% жителей области - 545 тысяч человек. За предыдущую неделю в области зарегистрировали 9,3 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, эпидемический порог пока не превышен.

Делать или нет прививку от гриппа - этот вопрос продолжает вызывать бурные дискуссии. В то время как одни самарцы верят в то, что вакцина защитит их от болезни, другие припоминают случаи, когда они заболели сразу после прививки. Мы обратились к врачам, чтобы выяснить все плюсы и «подводные камни» вакцинации.

- Вакцина от гриппа не так эффективна, как, например, от дифтерии или кори, но тем не менее с 1995 года заболеваемость гриппом в России благодаря прививкам упала в 20 раз. Мы начали забывать про то, как болеют гриппом, про то, что это на самом деле смертельное заболевание, и решили, что опасности нет, - говорит главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец. - Многие сомневаются в эффективности вакцины от гриппа или боятся осложнений. Но вот в Москве ежегодно прививаются более 6 млн человек, и мы не видим здесь ни смертей от гриппа, ни случаев возникновения побочных эффектов. Доказано, что прививка от гриппа в 1,5 раза снижает вероятность заболеть и на 100% исключает опасность возникновения осложнений.

Грипп или ОРВИ?

Часто приходится слышать, что человек сделал прививку, но все равно заразился ОРВИ. Врачи напоминают: вирусных инфекций очень много, вакцина защищает не от всех, а только от самой опасной - от гриппа. Отличительные особенности этой болезни - стремительное развитие в течение нескольких часов, отсутствие насморка, ломота во всем теле и очень высокая температура, которую в первые дни болезни очень сложно сбить.

- Только через несколько дней появляется першение в горле, потом кашель, и может развиться вирусная пневмония или трахеобронхит. Грипп опасен именно своими осложнениями, а также нагрузкой на организм во время высокой температуры, - говорит Александр Муравец.

Еще одна распространенная страшилка - то, что прививка снижает иммунитет, и в результате человек может легко стать жертвой либо внедренного в организм гриппа, либо какого-нибудь другого вируса.

- Современная вакцина от гриппа мало того, что инактивирована, то есть вирусы в ней убиты, так она еще и расщеплена на отдельные белки. Более того, часть белков после этого из нее удалена. Так что заболеть гриппом от прививки невозможно. То, что вакцина вызывает падение иммунитета - тоже не более чем миф: различные антигены поступают в организм постоянно, и если человек здоров, то эта дополнительная нагрузка ему не повредит.

Аллергикам нельзя

В первую очередь врачи советуют делать прививку детям - от грудничков с шести месяцев до студентов. Также в группе риска - профессии, связанные с общением с людьми (учителя, врачи, продавцы и т.д.) и люди старше 60 - 65 лет, для их организма нагрузка при заболевании гриппом может стать роковой. Также в группе повышенного риска - люди с заболеваниями органов дыхания и сердца, с сахарным диабетом, ВИЧ и ожирением.

Впрочем, есть и те, кому прививка от гриппа противопоказана. Это люди, у которых есть подтвержденная аллергия на яичный белок или была негативная реакция на предыдущую прививку. Также прививку не станут делать тому, кто уже простужен, - температура выше 37 градусов, насморк и кашель.

КСТАТИ

Эффективность прививок как таковых уже не вызывает сомнений. Достаточно посмотреть беспристрастную статистику: с момента начала вакцинации заболеваемость коклюшем (летальный исход в 1-4% случаев) снизилась в 50 раз, столбняком (приводит к гибели в 17-25% случаев) - в 90 раз, корью - в 580 раз, дифтерией - в 5000 раз, краснухой - в 12 тысяч раз.

История знает немало примеров эффективности вакцин, например, в 1983 году в США начали вакцинировать медработников от гепатита В. В этот момент заболеваемость медиков была в три раза выше, чем у всего остального населения - сказывался постоянный контакт с больными. А уже в 1985 году она стала в пять раз ниже, чем в целом по стране. Таким образом, за два года распространенность смертельного заболевания среди врачей снизилась в 15 раз. Впрочем, в истории хватает и примеров отказа от прививок. Например, в Великобритании в 1970-х годах опубликовали исследования о вреде прививок от коклюша, из-за чего родители отказывались вакцинировать детей. Доля привитых малышей снизилась с 80 до 30%, и в Лондоне началась эпидемия с массовыми детскими смертями. Вакцинацию возобновили, но не привитые вовремя малыши так и остались в группе риска.