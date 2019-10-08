Напоил до смерти ради шутки? В Тольятти экс-директор школы умер, залпом выпив «подарочную» водку от известного блогера

Он долго умирал

Споили до смерти или он уже и сам был не жилец? В скандальной ситуации оказался замешан известный тольяттинский блогер Илья Губарев, также известный как Бомбер. В субботу в поселке Подстепки он угостил водкой потрепанного мужчину, сидевшего на крыльце магазина «Пеликан». Спустя какое-то время выпивоха скончался, так и не дождавшись скорой помощи.

Встреча Ильи и несчастного попала на видео. На кадрах видно, как Бомбер снимает пьющего незнакомца на видео. Ролик вызвал бурю негодования в социальных сетях. Пользователи уверены — именно из-за этого пранка человек и скончался.

— Блогер местный с Иволги дал ему выпить залпом с горла. Случилось это в 18-00, а в 22-00 человек уже был холодный. До этого он долго умирал, — рассказывают очевидцы. — Толпа вокруг него стояла. Но он был жив, безусловно, на тот момент. Со стороны того, кто купил ему эту бутылку, совершенно омерзительный поступок.

Тольяттинский блогер Бомбер заставил мужчину выпить бутылку водки перед смертью.

«Дядя Коля не пил три месяца»

Умершим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. Вовсе не бомж, как предположили в интернете. Говорят, что в какой-то момент он стал алкоголиком

— Дядя Коля около трех месяцев не пил, почему он сидел у «Пеликана» — непонятно. У него квартира своя трехкомнатная, три сына, дочь. Они ему помогали, — делится с «КП-Самара» знакомая Николая Марина Иванова (личные данные изменены). — Кушал не прям хорошо и пол литра водки, наверное, это дало о себе знать. Еще, по разговорам, и скорая очень долго ехала.

По словам Марины, один из детей Колчанова — Николай — намерен дать ход этой ситуации и видео, появившемуся в сети. Он планирует обратиться в правоохранительные органы и надеется, что те найдут доказательства, что именно Бомбер причастен к смерти его отца.

— Сейчас они ждут результаты из морга. Думаю, парня не посадят за это, но хотя бы нервы потрепать этому «блогеру» нужно, — считает Марина.

Он сам попросил выпить

«Комсомолка» связалась с сами Бомбером. Он в курсе произошедшего, но уверяет — это был не розыгрыш ради хайпа, а простая помощь.

Илья отрицает, что это был пранкФото: соцсети

— Пошли с друганом в магазин, выпить себе купить коньячку. К магазину подходим, смотрю этот бедолага сидит с похмелья, плохо ему. Думаю, сейчас выходить буду, мелочуги дам, — объясняет Илья. — Сначала мимо прошли, купили себе колы, коньячку и апельсины. Выходим, я ему сыплю мелочь какую-то. Он говорит — «лучше выпить».

Губарев сказал, что «без проблем», но коньяк свой незнакомцы дать отказался, а предложил водки. Тот согласился на пол литра.

— Я говорю: «И что, залпом выпьешь»... «Конечно, в первый раз что ли», — продолжает наш собеседник. — Ну я купил ему водки, достал свой коньяк. Ну, собственно чокнулись. Я достаю телефон и начинают снимать. Я несколько глотков сделал коньяка, а он свою бутылку полностью выпил. На мой вопрос — нормально ты? Он сказал, что «хорошо, круто...»

Илья отмечает, что он даже предложил своему новому знакомому сотрудничество:

— Говорю — «в понедельник можем с тобой видео снять, я тебя одену, отмою, накормлю... Если захочешь, можем татуху сделать». Он сказал, что не любит этого, мы попрощались и разошлись. Его я не видел больше, поехал в Самару на выступление. О том, что он умер, мне написали пару человек. На мой взгляд, купил бы я ему хлеб, он тоже мог бы к примеру поперхнуться. Я, наоборот, из добрых побуждений сделал.

Скорую не вызывали

Очевидцы жалуются, что рядом с местом трагедии стояла машина медиков, но никто не приезжал на помощьФото: соцсети

Много споров взывала в этом ЧП и работа медиков. Некоторые местные жители жаловались, что они ехали на вызов чуть ли не 4 часа. Вот как прокомментировал samara.kp.ru ситуацию главный врач тольяттинской скорой помощи Михаил Лапшин:

— Обращений в скорую помощь в этот период из этого населенного пункта к мужчине не было. В социальных сетях много недостоверной информации.

Сейчас разбирательства по трагедии продолжаются. Родственники Николая Колчанова планируют обратиться в прокуратуру.

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