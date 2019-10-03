«Крылья Советов» - в Лиге чемпионов: пляжный футбольный клуб нашел деньги на Euro Winners Cup

Пляжные «Крылья Советов» сыграют на Euro Winners Cup в 2020 году. По сути, это Лига чемпионов пляжного футбола. «КС» получили прямую путевку на турнир благодаря «бронзовым» медалям чемпионата России, которые волжане добыли в Суперфинале в Самаре. Однако сразу после окончания чемпионата страны появились сомнения, что «Крылья» смогут сыграть в екрокубках – все упиралось в деньги.

Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» президент пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Храмов, деньги удалось найти и команда сыграет на Euro Winners Cup.

- Мы участвуем там 100%. В основной сетке, минуя квалификационный турнир. У России три квоты в основную сетку и три квоты в квалификацию. Команды, которые попадают в Суперфинал, автоматически попадают на EWC, а медалисты в основную сетку. Я вам скажу, что основная сетка получше, чем для 4, 5 и 6 команд нашего чемпионата.

- Я так понимаю, удалось договориться с правительством Самарской области по поводу финансирования?

– Нас включили в бюджет следующего года. Пока по поводу Кубка России непонятно, но я думаю, что здесь тоже решится. Сейчас понимание уже есть, турнир [Euro Winners Cup, - здесь и далее прим. ред. КП-Самара] значимый, я разговаривал с министром спорта Дмитрием Анатольевичем Шляхтиным, я разговаривал с заместителем председателя правительства региона Александром Борисовичем Фетисовым. На этот турнир нам выделят средства.

Это небольшие средства – 1 млн с копейками рублей. Для нас, для пляжного футбола, это огромные средства. Наш бюджет не сравним со всеми остальными. Но ничего, у нас все скромно и мы боремся и делаем сенсации.

- Лига чемпионов для Самары – это же статусно.

- Лига чемпионов – это всегда статусно. Мы уже участвовали в Euro Winners Cup в 2016 году. Тогда было всего две квоты и мы, как финалисты чемпионата России – тогда серебряные медали мы взяли, – вошли в восьмерку лучших команд Европы. И тогда мы сыграли лучше, чем все остальные клубы России.

В августе-сентябре в Самаре прошел Суперфинал ЧР по пляжному футболу, где «КС» заняли третье место.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- А что с клубным чемпионатом мира? «Крылья» будут в нем участвовать?

- Нет, «Крылья» не примут в нем участие. Там изменилась ситуация. Проводящая организация изменила формат соревнований и вместо 32-х сделали 16 клубов. Едут только чемпионы.

- Где команда будет готовиться к новому сезону? Есть уже понимание?

- Сейчас самый сложный вопрос – это аренда помещений. Проживание и питание в Санкт-Петербурге и Москве стоят одинаково, но почему-то в Петербурге сейчас выставили такие большие счета за аренду, что пока у нас нет возможностей. Я думаю, что готовиться будем в Москве.

В Самаре нет условий для тренировок пляжного футбольного клуба, однако в городе собираются построить дворец пляжных видов спорта, - прим. ред. КП-Самара.

- Как обстоят дела с формированием команды на сезон? Есть уже понимание, останутся ли костяк и легионеры?

- Я думаю, что костяк команды не сохранится. Я знаю, что есть предложения из других клубов нашему главному тренеру Эмилю Джабарову. Думаю, что до Нового года он у нас доработает, а потом перейдет в другой клуб. Очень бы хотелось его сохранить, но давайте будем честны и объективны, у нас нет финансовой возможности содержать такого дорогого тренера.

Эмиль Джабаров (слева) вероятнее всего покинет «КС» после Нового года.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году у нас была очень дорогая команда. Мы истратили очень много внебюджетных средств, которых, скажем так, уже нет совсем на оплату игрокам, потому что из бюджета мы игрокам не платим ни рубля. Мы берем бюджет только на проживание, питание и проезд.

По российским игрокам – я знаю, что у почти у всех ребят, которые из Москвы, есть предложения из других клубов. Ребята хотят остаться, но просят подтвердить контракты. Мы пока не можем их заключать, в декабре будем об этом разговаривать с министром спорта, чтобы была какая-то стабильность и какое-то понимание дальнейшей ситуации. От этого состава в лучшем случае останется человека 2-3.

В следующем сезоне «Крылья» предстанут совершенно новой командой. Не будет в клубе и легионеров, которые играли за самарцев этим летом.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По легионерам – я думаю, у нас будет другой подбор иностранных игроков в следующем сезоне. Те, которые играли в этом сезоне, очень дорогие. И с ними очень сложно. Кубок России показал, что ситуация не только с деньгами, но и психологическая. Проще брать ребят дешевле, которые бьются, чем этих дорогих уговаривать играть. Поверьте, проблемы из-за этого на Кубке России были огромные.