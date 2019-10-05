2019-10-05T21:22:44+03:00
Спорт

Александр Соболев принес «Крыльям» победу над «Сочи» и вышел на первое место в гонке бомбардиров

Представляем вашему вниманию обзор матча 12 тура Российской премьер-лиги Сочи – Крылья Советов, который прошел 5 октября на стадионе «Фишт»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За 12 матчей Соболев забил 10 голов.За 12 матчей Соболев забил 10 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» благодаря дублю Александра Соболева, которого уже сватают в Англию, обыграл «Сочи». Представляем вашему вниманию обзор матча 12 тура РПЛ Сочи – Крылья Советов, который прошел 5 октября на стадионе «Фишт».

Игра проходила с небольшим преимуществом «Сочи», которое отражалось в большем количестве атак и ударов по воротам. Однако «Крылья» были острее и – что важнее – эффективнее. Уже на четвертой минуте один из лучших бомбардиров РПЛ этого сезона Александр Соболев заработал штрафной и сам же забил после его подачи. Антон Зиньковский мягко отправил мяч в штрафную хозяев, а Соболев выскочил из-за спин защитников и в падении подправил футбольный снаряд прямо в сетку.

Перед этой игрок наставник «Сочи» Александр Точилин ожидаемо дал установку своим защитникам играть с Соболевым внимательнее и не давать ему развернуться. Особенно прилежно указ главного тренера исполнял лидер обороны хозяев Федор Кудряшов. Это старание привело сразу к нескольким неприятным стыкам, после которых и Кудряшов, и Соболев оказывались на газоне, а на поле выбегали врачи. Но, к счастью и для «Сочи», и для «КС», и для сборной России, за которую играет защитник хозяев, обошлось.

Южане шли вперед большими силами, но защита «Крыльев» играла стабильно хорошо. Чего нельзя сказать по атаку самарцев. Первые 40 минут запомнились разве что большим количеством брака со стороны атакующей линии «Крыльев». Зато последние 5 минут первого тайма волжане могут записать себе в актив. «КС» провели несколько опасных атак, заставив болельщиков «Сочи» серьезно поволноваться. Кульминацией этого штурма стал эффектный удар шведой Срджана Мияйловича из-за пределов штрафной и не менее эффектный сейв Сослана Джанаева. С мощным выстрелом вратарь «Сочи» справился и спас свою команду от гола в раздевалку.

Второй гол – заслуга Антона Зиньковского. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Второй гол – заслуга Антона Зиньковского.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Во втором тайме Точилин бросил в бой еще двух нападающих – Александра Карапетяна, который уже доказал, что способен забивать и приносить результат, и Дмитрия Полоза. «Сочи» нужно было отыгрываться, тренерский штаб пошел ва-банк.

Однако забить южанам было не суждено, а вот пропустить – да.

«Крылья» могли удвоить преимущество еще раньше, но Александр Соболев не смог забить пенальти. Миха Мевля сфолил в своей штрафной на Канунникове. К точке подошел лучший бомбардир «КС». Вратарь хозяев Сослан Джанаев не стал гадать, прыгнул по мячу и отбил удар. Соболев не реализовал второй пенальти в этом сезоне.

Реабилитироваться нападающему «Крыльев» помог Антон Зиньковский. Он обокрал защитника «Сочи», убежал к штрафной хозяев и вместо того, чтобы пробить, выдал передачу на Соболева. Тому осталось только пробить мимо вратаря. 2:0 - Соболев вышел в единоличные лидеры бомбардиской гонки Российской премьер-лиги.

Второй мяч воодушевил «Крылья». Сначала Зиньковский сам проверил, на месте ли Джанаев, а затем тоже самое сделал пяткой Анюков после передачи с углового. Вратарь «Сочи» в обоих случаях был надежен.

Главная опасность для «Крыльев Советов» исходила от Александра Карапетяна. Дважды нападающий южан бил по воротам Рыжикова головой. Но если первый удар был обречен на провал из-за слишком высокой подачи, то второй – почти в упор, хлесткий, от газона – был очень опасен. Только игрок сборной Армении не попал в створ.

В финале «Сочи» попытался организовать финальный штурм, но он получился скомканным. А «Крылья» уверенно довели матч до победы.

В следующем туре «КС» сыграют с «Оренбургом» на «Газовике». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В следующем туре «КС» сыграют с «Оренбургом» на «Газовике».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Следующую игру самарцы проведут на выезде против «Оренбурга», который за два тура успел уволить Кононова из «Спартака» и Хохлова из «Динамо». Игра пройдет 20 октября.

«Сочи» же в этот день поедет в Тулу к местному «Арсеналу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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