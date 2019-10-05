«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым

Нападающий «Крыльев Советов» и один из лучших бомбардиров РПЛ этого сезона Александр Соболев может в ближайшем будущем перебраться в Английскую премьер-лигу. По крайней мере так утверждает британский таблоид The Sun. В услугах Соболева заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако 22-летний российский форвард, уверяет английская пресса, не просто попал в сферу интересов «красных дьяволов», Соболева в команде хочет видеть лично главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

«Манчестер» предпримет попытку покупки форварда «КС» в зимнее трансферное окно. По данным все той же британской прессы, «МЮ» готов заплатить самарскому клубу 15 миллионов фунтов (16,85 миллионов евро). При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает Александра Соболева в 2 миллиона евро.

Александр Соболев – второй в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. В 11 матчах за «Крылья» в чемпионате он отличился 8 раз.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О своем желании уехать в Англию Соболев уже заявлял не раз. Последний случай был, когда форвард «Крыльев» отвечал на вопросы болельщиков в инстаграме. Тогда он сказал, что не планирует переходить в «Зенит» и ЦСКА, если поступят предложения, а хочет попробовать себя в Европе.

В Старом свете уже заметили молодое дарование. Чемпион Турции «Галатасарай» включил Соболева в список интересов.

22-летний форвард «КС» стал лучшим игроком РПЛ в июле.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В «Крыльях» к интересу к своему голеадору относятся спокойно. По данным «КП-Самара», «Манчестер» по поводу Соболева с «КС» не связывался. Однако это еще не доказывает, что интереса нет. Как не доказывают сообщения прессы, что этот интерес есть.

Напомним, Александр Соболев – второй в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги. В 11 матчах за «Крылья» в чемпионате он отличился 8 раз. От лидера Элдора Шомуродова Соболев отстает на один мяч.

«Манчестер Юнайтед» после 7-ми туров расположился на 10-ой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манкунианцы» со старта чемпионата набрали 9 очков.