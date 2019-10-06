«Я дома сидел, а тут звонит Черчесов»: нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в футбольную сборную РФ

В воскресенье, 6 октября, стало известно о том, что перспективный форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев получил вызов в сборную России на матчи отбора Евро-2020.

- Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные, - приводят слова Соболева в клубе. - Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью. Я дома сидел, кушал, а тут звонит Черчесов. Спросил, как у меня настроение и сказал, что скоро у меня вылет

В текущем сезоне Соболев забил 10 голов в 12 матчах РПЛ. Нападающий получил шанс выступать за страну после того, как нападающий «Локомотива» Федор Смолов получил травму в игре с «Арсеналом».

Футболист уже отправился в расположение национальной команды в Москву вечерним рейсом из Самары. Сборная России готовится к отборочным матчам ЧЕ-2020 против Шотландии и Кипра. С шотландцами россияне сыграют 10 октября в Москве, с киприотами - 13 октября в Никосии.

Кстати, сегодня, 6 октября нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, забив гол в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, догнал Александра Соболева в бомбардирской гонке турнира.

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