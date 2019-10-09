Конкурс «КП»: Выбираем «Мисс Самарская полиция – 2019»

"КП-Самара", ГУ МВД России по региону и Общественный совет при Главном управлении объявляют о старте конкурса "Мисс Самарская полиция" – 2019. Он уже стал традиционным и каждый год вызывает большой интерес у всех сотрудниц ведомства, а также читателей нашего сайта kp.ru.

Участницами интернет-проекта могут стать сотрудницы полиции Самарской области, которые не только отлично выполняют свою службу, но и остаются заботливыми мамами и женами, настоящими красавицами, которым к лицу форменный наряд. Они трудятся наряду с мужчинами и остаются очаровательными и милыми в любой ситуации. И именно для них мы объявляем конкурс, в котором каждая из прекрасных сотрудниц МВД обязательно сможет рассказать о себе.

Возраст, звание и должность для участниц совсем не важны, ведь победителя выберут жители Самарской области в ходе голосования на сайте kp.ru. Для женщин-пенсионеров МВД введена отдельная номинация - в знак уважения к их заслугам!

Участницы прошлых лет также могут принимать участие в конкурсе Мисс Самарская полиция – 2019.

КОНКРЕТНО

Как принять участие в конкурсе:

1. Присылайте фотографию в полный рост и в форме (без нарушений) на почту kpsamara@phkp.ru. В теме напишите "Мисс полиция"

2. Напишите небольшой рассказ о себе и своей работе (до 1500 знаков)

3. Все фото и истории, прошедшие отбор комиссии, будут опубликованы на сайте с 21 октября.

4. Голосование продлится с 21 октября до 4 ноября.

Обращаем внимание, что все голоса проверяются на предмет технической накрутки. Организаторы оставляют за собой право снять участника, уличенного в накрутке и неэтичном поведении, без объяснения причин.

Направленная Вам заявка на участие в конкурсе являются согласием на обработку персональных данных.

Положение о конкурсе "Мисс Самарская полиция - 2019"