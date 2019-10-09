2019-10-09T15:38:54+03:00
Общество

Ехали на заработки, а попали в рабство: трое мужчин больше месяца провели в неволе на стройке

Жителей Узбекистана избивали и заставляли работать до тех пор, пока им не удалось сбежать
Михаил ГОРЮНОВ
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Мужчин насильно удерживали на стройкеМужчин насильно удерживали на стройкеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Зря поехали с Али

Самым настоящим кошмаром обернулись поиски работы в России для трех друзей из Узбекистана. В августе Улугбек, Абдулазиз и Жасурбек направились в Пермский край, где имелись подходящие для них вакансии, но до пункта назначения доехать не смогли. В пути они повстречали не того человека.

- По дороге они познакомились с гражданином Казахстана, который представился как Али. Он пообещал им работу в Бузулуке, а с ней и бесплатное жилье, питание, оформление документов и прочее, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» представители движения «Альтернатива», которые занимались делом парней.

Сейчас парни ждут возвращения на родину ФОТО: Альтернатива

Сейчас парни ждут возвращения на родину ФОТО: Альтернатива

Молодые люди не долго думая согласились и поехали с Али. В Оренбургской области он передал их азербайджанцу по имени Фузайил, который забрал у ребят паспорта для оформления миграционного учета и трудоустроил соискателей на стройку.

До Москвы через Самару

Молодые люди проработали десять дней и поинтересовались у Фузайила, когда им вернут паспорта. Тот заявил, что отдал Али 50 тысяч рублей за новую рабочую силу и вся троица получит документы только если отработают всю сумму или вернут деньги.

- После второй попытки потребовать свои паспорта назад Фузайил вместе со своими приятелями избил пострадавших. Одному из них сломали нос. После троицу заперли в хозяйственном помещении, - продолжают делиться подробностями в «Альтернативе».

22 сентября парни смогли незаметно выбраться из западни и убежать со стройплощадки. Они хотели добраться до Москвы, чтобы сделать себе временные документы в консульстве.

- Случайно встреченные на улице Мигранты из Таджикистана помогли им добраться до Самары. Там их приютил на несколько дней соотечественник, - говорят активисты. - Он же помог Улугбеку, Абдулазизу и Жасурбеку выехать в столицу.

Помогла рабыня

К сообществу борцов с рабством обратилась Бакия Касимова, которую и сам однажды спаслась благодаря «Альтернативе». Она встретила соотечественников консульства Узбекистана в Москве.

Бакия сама попадала в рабство и с радостью помогла пострадавшим ФОТО: Альтернатива

Бакия сама попадала в рабство и с радостью помогла пострадавшим ФОТО: Альтернатива

- Мы уже отправили на них документы в «Международную организацию по миграции», чтобы им помогли с возвращением домой, обеспечив транспортные расходы, - сообщил «Комсомолке» участник движения Алексей Никитин. - Сегодня они должны получить сертификаты на возвращение. Мы ждем письмо, чтобы освободить их от пошлины.

По словам Алексея, найти тех, кто взял потерпевших в рабство, теперь будет сложно. Ничего кроме имени и их примерного нахождения жертвы назвать не могут. И, как показывает практика, привлечь к ответственности таких преступников весьма сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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