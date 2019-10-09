Кунг-фу для бабушки: как пенсионерам в Самаре поправить здоровье без дорогих фитнесов и спортзалов

ЗОЖ в плюс, смертность в минус

Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец рассказал, что региональный минздрав уже много лет плотно сотрудничает с общественными организациями, которые поддерживают ЗОЖ, вакцинацию, донорство, профилактику ВИЧ-инфекции.

- Новый импульс этому взаимодействию придали нацпроекты в сфере здравоохранения. Решить такие сложные и амбициозные задачи без поддержки общественных организаций просто невозможно. Привлекая НКО, мы надеемся на рост числа людей, ведущих здоровый образ жизни и снижение смертности среди самарцев трудоспособного возраста.

За несколько лет работы программы президентских грантов самарские НКО в сфере ЗОЖ при методической поддержке минздрава получили более 80 миллионов рублей на развитие своих проектов. Только в этом году победителями первой волны конкурса стали 11 организаций с проектами на сумму 15 миллионов рублей.

На прогулку – в терренкур-парк

Некоммерческий проект «Создание рекреационной инфраструктуры оздоровительной ходьбы в Самарской области» уже успел завоевать популярность среди самарцев.

- Глава государства поставил задачу довести число людей, занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. Однако строить и потом содержать бассейны и спортзалы – это серьезная нагрузка на местный бюджет. Поэтому мы предлагаем развивать ходьбу – при правильной технике это нехитрое, казалось бы, занятие, позволяет достичь серьезного оздоровительного эффекта, - рассказал руководитель проекта Дмитрий Шипуля.

В рамках проекта уже создан бесплатный интернет-ресурс, посвященный ходьбе, подготовлено 124 общественных инструктора, открыто 20 клубов оздоровительной ходьбы, разработан оздоровительный маршрут «Тропа Ильича» в Алакаевке и создано семь терренкур-парков по всей Самарской области – на горе Тип-Тяв, в Октябрьске, в Безенчуке, Хворостянке, Кинель-Черкасском районе и Чапаевске. Здесь смогут заниматься не менее 20 тысяч человек.

- Такие терренкур-парки не только популяризируют идеи ЗОЖ, но и развивают туризм, патриотизм, интерес к краеведению, а также способствует формированию комфортной среды проживания,- уверен Дмитрий Шипуля.

Кстати, эксперты рассказали: для того, чтобы ходьба приносила оздоровительный эффект и способствовала снижению веса, ходить нужно по специальной методике, а время непрерывной прогулки должно быть не меньше 20 минут а в идеале – и вовсе 50-60 минут.

Физнагрузки без вреда

Еще один обладатель президентского гранта 2017 года - проект «Здоровье пожилых- перезагрузка».

- С возрастом в организме человека неизбежно накапливаются изменения,- рассказывает руководитель проекта Светлана Звягинцева. – Мы обратили внимание на работу с позвоночником и суставами с помощью китайской гимнастики кунг-фу – это оздоровительная методика, подразумевающая постоянную работу над собой, над своим телом. Кроме того, мы добавили туда техники массажа и дыхательные упражнения. По этому проекту у нас уже отзанималось 150 человек. Сейчас мы подали документы на новый гранит, хотим оснастить наши залы специальными эффективными тренажерами для опорно-двигательного аппарата.

Александр Муравец подчеркнул, что сегодня в обществе существует немало неправильных стереотипов о здоровом образе жизни и спорте.

- «Если вам не плохо после тренировки, то вы не достигли своего уровня нагрузки», «нужно постоянно соревноваться с кем-то», «скорость прежде всего – качество придет позже» - знакомые мифы, правда? Но все они могут быть верны только для узкой категории спортивных молодых людей, - отметил он. - Для тех, кто постарше и никогда не был дружен со спортом, такие установки могут принести только вред. Для поддержания здоровья им нужны невысокие правильно подобранные нагрузки.

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