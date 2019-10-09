«Он на фиг не нужен»: замминистра здравоохранения Самарской области заявил, что Россия обойдется без преднизолона

«Проблема выеденного яйца не стоит. Это просто жареный факт, что исчез преднизолон. По большему счету он на фиг не нужен». Так прокомментировал перебои с поставками лекарств в российские аптеки заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев. Сделал он это публично – в эфире федерального телеканала «Россия 1», чем вызвал негодование со стороны самарцев.

Замминистра здравоохранения Самарской области о преднизолоне. @D_Azaroff @MINZDRAV_RF Вот так у нас выражаются первые лица Министерства здравоохранения Самарской области! Заместитель Министра Здравоохранения Самарской области говорит о том , что преднизолон на фиг не нужен !!! Это как ??? @D_Azaroff Дмитрий Игориевич , вся надежда на Вас! https://t.co/iogRx89v8b

- Вот так у нас выражаются первые лица министерства здравоохранения Самарской области! Заместитель министра здравоохранения говорит о том, что преднизолон на фиг не нужен. Это как? Дмитрий Игоревич, вся надежда на вас, - обратился к губернатору Самарской области Азарову руководитель движения «Сильная Россия» и помощник депутата самарской гордумы Павел Карпухов.

В региональном минздраве отреагировали на высказывание замминистра, заявив, что фраза вырвана из контекста.

- Фраза была вырвана из контекста. Диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации. Журналист предложил прокомментировать нехватку препарата преднизолон в аптеках и больницах Самарской области, - говорится в сообщении, а дальше минздрав приводит слова, которые должен был сказать Мерген Бадма-Гаряев.

В сообщении минздрава речь замминистра и правда нейтральная. Там идет речь о том, что власти знают о проблеме, что это не их вина, а вина производителей и что паниковать не стоит.

- Для льготных категорий населения – и федеральных, и региональных – на складах у нас есть необходимый запас этого препарата. И для получения преднизолона достаточно обратиться к своему лечащему врачу и по рецепту получить его бесплатно. Отсроченных рецептов на сегодняшний момент нет, и я ответственно заявляю, что наших складских запасов лекарства вполне достаточно для обеспечения льготников, - приводит слова замминистра минздрав.

Дальше Мерген Бадма-Гаряев должен был сказать, что преднизолона в аптеках нет, но есть его аналоги.

- Есть проблемы с наличием преднизолона в розничной аптечной сети. Но в аптеках немало препаратов с иными торговыми наименованиями, но с аналогичным действием, прекрасно работающих и ничем не хуже преднизолона. При необходимости гормональной лекарственной терапии подобными препаратами врач может легко найти достойную замену. Стоимость их может быть гораздо меньше, - говорится в сообщении в официальном твиттере министерства здравоохранения Самарской области.

Речь замминистра, предоставленная минздравом СО.

И ее продолжение.

Однако эти слова не соответствуют тому, что сказал замминистра на федеральном телеканале, пусть даже его речь и вырвана из контекста. Стоит ли говорить, что про жаренный факт, выеденное яйцо и «на фиг не нужен» в опубликованном минздравом сообщении ни слова.

Преднизолон, а так же ряд других препаратов, в том числе инсулин, начал пропадать с полок аптек России летом этого года. Преднизолон перестали производить из-за низкой закупочной стоимости. В Минздраве РФ, комментируя случившееся, заявили, что препарат не входит в ассортимент обязательных для оказания медицинской помощи, а аптеки должны закупать его сами в зависимости от потребности.

СПРАВКА «КП»

Преднизолон – синтетический аналог гормона гидрокортизона, который синтезируют надпочечники. Препарат применяют в том числе при бронхиальной астме, аллергии, лейкемии, заболеваниями кожи и т.д.

Напомним, в прошлом году министр соцразвития Самарской области Марина Антимонова также навлекла на себя гнев простых граждан. В переписке с молодой мамой в твиттере Антимонова заявила, что государство не должно всех содержать и вообще оно не просило никого рожать.