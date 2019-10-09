2019-10-09T19:20:43+03:00
Общество

«Он на фиг не нужен»: замминистра здравоохранения Самарской области заявил, что Россия обойдется без преднизолона

Препарат, который используют в том числе при бронхиальной астме и аллергии, пропал из аптек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Высказывание замминистра (на фото в пиджаке) вызвало негодование у самарцев. Фото: министерство здравоохранения Самарской области.Высказывание замминистра (на фото в пиджаке) вызвало негодование у самарцев. Фото: министерство здравоохранения Самарской области.
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«Проблема выеденного яйца не стоит. Это просто жареный факт, что исчез преднизолон. По большему счету он на фиг не нужен». Так прокомментировал перебои с поставками лекарств в российские аптеки заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев. Сделал он это публично – в эфире федерального телеканала «Россия 1», чем вызвал негодование со стороны самарцев.

Замминистра здравоохранения Самарской области о преднизолоне. @D_Azaroff @MINZDRAV_RF Вот так у нас выражаются первые лица Министерства здравоохранения Самарской области! Заместитель Министра Здравоохранения Самарской области говорит о том , что преднизолон на фиг не нужен !!! Это как ??? @D_Azaroff Дмитрий Игориевич , вся надежда на Вас! https://t.co/iogRx89v8b

- Вот так у нас выражаются первые лица министерства здравоохранения Самарской области! Заместитель министра здравоохранения говорит о том, что преднизолон на фиг не нужен. Это как? Дмитрий Игоревич, вся надежда на вас, - обратился к губернатору Самарской области Азарову руководитель движения «Сильная Россия» и помощник депутата самарской гордумы Павел Карпухов.

В региональном минздраве отреагировали на высказывание замминистра, заявив, что фраза вырвана из контекста.

- Фраза была вырвана из контекста. Диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации. Журналист предложил прокомментировать нехватку препарата преднизолон в аптеках и больницах Самарской области, - говорится в сообщении, а дальше минздрав приводит слова, которые должен был сказать Мерген Бадма-Гаряев.

В сообщении минздрава речь замминистра и правда нейтральная. Там идет речь о том, что власти знают о проблеме, что это не их вина, а вина производителей и что паниковать не стоит.

- Для льготных категорий населения – и федеральных, и региональных – на складах у нас есть необходимый запас этого препарата. И для получения преднизолона достаточно обратиться к своему лечащему врачу и по рецепту получить его бесплатно. Отсроченных рецептов на сегодняшний момент нет, и я ответственно заявляю, что наших складских запасов лекарства вполне достаточно для обеспечения льготников, - приводит слова замминистра минздрав.

Дальше Мерген Бадма-Гаряев должен был сказать, что преднизолона в аптеках нет, но есть его аналоги.

- Есть проблемы с наличием преднизолона в розничной аптечной сети. Но в аптеках немало препаратов с иными торговыми наименованиями, но с аналогичным действием, прекрасно работающих и ничем не хуже преднизолона. При необходимости гормональной лекарственной терапии подобными препаратами врач может легко найти достойную замену. Стоимость их может быть гораздо меньше, - говорится в сообщении в официальном твиттере министерства здравоохранения Самарской области.

Речь замминистра, предоставленная минздравом СО.

Речь замминистра, предоставленная минздравом СО.

И ее продолжение.

И ее продолжение.

Однако эти слова не соответствуют тому, что сказал замминистра на федеральном телеканале, пусть даже его речь и вырвана из контекста. Стоит ли говорить, что про жаренный факт, выеденное яйцо и «на фиг не нужен» в опубликованном минздравом сообщении ни слова.

Преднизолон, а так же ряд других препаратов, в том числе инсулин, начал пропадать с полок аптек России летом этого года. Преднизолон перестали производить из-за низкой закупочной стоимости. В Минздраве РФ, комментируя случившееся, заявили, что препарат не входит в ассортимент обязательных для оказания медицинской помощи, а аптеки должны закупать его сами в зависимости от потребности.

СПРАВКА «КП»

Преднизолон – синтетический аналог гормона гидрокортизона, который синтезируют надпочечники. Препарат применяют в том числе при бронхиальной астме, аллергии, лейкемии, заболеваниями кожи и т.д.

Напомним, в прошлом году министр соцразвития Самарской области Марина Антимонова также навлекла на себя гнев простых граждан. В переписке с молодой мамой в твиттере Антимонова заявила, что государство не должно всех содержать и вообще оно не просило никого рожать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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