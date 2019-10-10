В Самаре высокопоставленных офицеров ФСБ отправили за решетку на 34 года

Обожглись на черном золоте

Сразу три бывших полковника ФСБ в Самаре решением суда были лишены воинских званий и всех своих наград за крышевание нефтяного бизнеса, обвинительный приговор выслушали и два посредника, которые пытались на этом подзаработать. Суд приговорил их всех к реальным срокам - от 4 до 20 лет колонии.

Больше всех дали бывшему заместителю начальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области Сергею Гудованому. Его обвиняли в мошенничестве, взяточничестве и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, история с крышеванием нефтянки началась в Самарской области 2016 году, когда от компании МО "ТНП" начали требовать денег сотрудники ФСБ из города Отрадный. Через полезных знакомых руководство фирмы сумело выйти на вышестоящих ФСБшников – "областников". После этого районных сотрудников ведомства уволили и наказали, а конторе предложили длительное сотрудничество - мол, платите деньги, и лишних вопросов к вам не будет.

Силовики считают, что через двух посредников (бизнесменов Алексея Пашкевича и Сергея Булатова) деньги получали полковники ФСБ Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев. Гудованый на тот момент занимал пост заместителя начальника службы экономической безопасности УФСБ России по Самарской области (его задержали вскоре после назначения на этот пост, до этого он много лет служил начальником оперативно-поискового отдела), а Чермашенцев - начальника отдела «М» (управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста) того же управления.

Изначально суммы были относительно небольшие - 900 тысяч рублей, а позже аппетиты выросли, и бизнесменам пришлось ежемесячно отдавать по несколько миллионов рублей.

В марте 2018 года грянул гром – самарские ФСБшники нашли нефтеврезку, которая привела их на территорию нефтебазы ООО УК "Лагуна" в городе Похвистнево, где обнаружили тонны краденого "черного золота". А недалеко от "Лагуны" располагалась еще одна нефтебаза с целым заводом по переработке нефти, который, разумеется, работал без лицензии и с многочисленными нарушениями экологических норм.

Нефтебаза в Похвистнево - туда сотрудники ФСБ "наведались" в марте прошлого годаФото: Архив "КП"

После этого руководство МО "ТНП", хотя вроде бы и не работало с "Лагуной", решило не рисковать и "сдало" свою крышу вышестоящему начальству – ФСБ России.

Вот тут и началось самое интересное: оказалось, что сотрудники Центрального аппарата ведомства тоже наживались на самарском топливе. По версии следствия, бесперебойную работу нефтебазы "Лагуна" обеспечивало покровительство не только Сергея Гудованого, но и щедро оплаченная благосклонность полковника ФСБ России Александра Переточкина. Последний нелегкую судьбу чекиста совмещал с постом советника ректора Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Опера предположили, что во время командировки, оплаченной именно учебным заведением, Переточкин побывал в Самаре, где для него нашлась выгодная "подработка".

Без вины виноватые?

Чистку в собственных рядах, которая обернулась громким скандалом, сотрудники ФСБ провели в апреле 2018 года. Чермашенцева и Гудованого "взяли" при получении 1,5 млн рублей, при обыске у последнего нашли еще 84 млн рублей наличными, плюс целый арсенал оружия, в том числе пистолет Макарова, гранаты и 900 патронов.

Чермашенцев сразу заявил: ни в чем не виноват. Гудованый же поступил мудрее: сознался в мошенничестве. "Мой подзащитный действительно брал деньги, но реально помочь избежать проверок компании, работавшей в нефтяном бизнесе, не мог, потому что курировал совершенно другую сферу, - пояснил адвокат Гудованого Андрей Карномазов. - Что касается денег, найденных при обыске, то мы признаем: большая часть их была получена незаконно. Однако 14 млн рублей – это накопления семьи за 30 лет, при этом все члены семьи очень прилично зарабатывали".

Обвинение в незаконном хранении оружия и получении взяток от похвистневской нефтебазы "Лагуна" сторона защиты считает надуманными.

Возможно, это бы удалось доказать, если бы не Александр Переточкин: столичный полковник ФСБ побоялся попасть в СИЗО и при задержании все признал и со всем согласился только для того, чтобы его отпустили под домашний арест – позже он заявит, что признание сделал под давлением следствия, но сказанного уже было не вернуть.

"Крыша" пошла по этапу

Ровно через год, в апреле 2019-го уголовное дело о коррупции в рядах ФСБ было передано в Самарский гарнизонный военный суд. Его фигурантов обвинили в мошенничестве, взяточничестве, незаконном хранении оружия и незаконной банковской деятельности (каждому – свое обвинение, разумеется).

Перед началом заседания у Гудованого была возможность поговорить с адвокатом и супругойФото: Александра БУДАЕВА

Что к чему, кто виноват и что с этим делать, суд разбирался на протяжении почти полугода, в итоге всех пятерых признал виновными.

Самое суровое наказание назначено Сергею Гудованому – его приговорили к 20 годам колонии строгого режима, при этом лишили не только звания полковника ФСБ, но и воинских наград, самой почетной из которых был Орден Мужества за участие в Чеченской войне.

Александр Переточкин приговорен к 10 годам «строгача, Павел Чермашенцев - к четырем. Самарские бизнесмены-посредники по решению суда должны отправиться в колонию общего режима: Пашкевич – на 7 лет, Булатов – на 5.

Все они решение суда собираются обжаловать. "На мой взгляд, такой сталинский приговор полковнику Гудованому - это демонстративная расправа с помощью суда, - считает адвокат Андрей Карномазов. - В ближайшее время мы начнем готовить апелляционную жалобу".

Кстати, 84 млн рублей, которые нашли при обыске у Гудованого, суд постановил отдать МО "ТНП" – той самой конторе, которая платила деньги за "крышевание". Плюс компания заявила гражданский иск на 117 млн рублей к подсудимым – в такую сумму был оценен ущерб, который ей причинен. Иск удовлетворен, "должок" должны поделить между собой четверо из пятерых подсудимых (исключая Переточкина). Таким образом контора вернет себе те взятки, которые щедрой рукой давала ФСБ "за сотрудничество".