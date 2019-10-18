2019-10-18T13:53:44+03:00
Спорт

Оренбург — Крылья Советов 20 октября 2019 года: прогноз на матч 13-го тура РПЛ

Прогноз на матч 13-го тура Российской Премьер-лиги Оренбург — Крылья Советов. Игра пройдет 20 октября на стадионе «Газовик»
Михаил ГОРЮНОВ
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Матч обещает быть напряженнымМатч обещает быть напряженнымФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов 20 октября 2019 года на стадионе «Газовик» — 2-2.

В ближайшее воскресенье, 20 октября, «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу. У команд одинаковое количество очков — по 14 — и победа в очной встрече для них — отличный шанс подняться повыше в таблице.

«Крылья» имеют лучшую разницу. У них, как и у хозяев предстоящей встречи, 17 забитых мячей. Пропущено меньше — 16 против 19. Зелено-бело-синие в хорошем настроении — в последних двух поединках у них две победы.

— Это неудобный противник для «Крыльев». Да и не только для нас, для всех, кто там играет. Неуступчивая команда. Но надеюсь, мы сейчас все понимаем, что «Крылья» способны показать хороший результат в Оренбурге, — говорил в интервью на радио «КП-Самара» Миодраг Божович.

Болельщики ждут очередных подвигов от Александра Соболева. Он хоть и не сыграл за сборную, но наверняка после тренировок у Станислава Черчесова воодушевлен.

«Оренбург» в двух последних турах одолел «Спартак» и «Динамо» и оставил столичные клубы без главных тренеров. Команда показывает хороший, неуступчивый футбол и за последние пять матчей проиграла лишь однажды. Все остальные — победа.

Забивает Деспотович, хорош на левом фланге бывший игрок «КС» Зотов. Оренбуржцы здорово атакуют, но испытывают проблемы в обороне. Учитывая атакующий потенциал гостей, можно рассчитывать на то, что «Крылья» наверняка забьют.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Владимира Федотова. На их триумф коэффициент — 2,23. На ничью — 3,42. На «Крылья Советов» — 3,24.

Как все будет на самом деле станет ясно в ближайшее воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 12-30 по самарскому времени (в 13-30 по московскому). За трансляцией смотрите на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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