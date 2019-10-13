ФК «Акрон» идет в лидерах группы «Урал-Приволжье» и собирается через год в ФНЛ: в Тольятти строят клуб с прицелом на местных воспитанников

В Тольятти в 2019 году появился второй профессиональный футбольный клуб. К «Ладе» добавился дерзкий новичок – «Акрон». Этот частный клуб, который не спонсируется из бюджета региона, собрал перед сезоном боеспособную команду, большая часть из которой – местные воспитанники, и теперь идет на 2-3 месте в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ.

Корреспондент «КП-Самара» поговорил с директором «Акрона» Иваном Киреевым – о планах по развитию детского футбола в городе, целях команды и ориентирах.

- Что такое «Акрон»? Когда появилась идея?

- Команда существует с прошлого года. В первый сезон мы заявились в третью лигу чемпионата России в зону «Приволжье» – это любительская лига. Я был и тренером, и директором - так сказать, минимальным административным штабом.

Собрали местных ребят, буквально три-четыре человека у нас были приезжими. Хотели посмотреть, что такое большой футбол. В первый сезон заняли третье место и дошли до полуфинала Кубка МФС «Приволжье». К концу первенства у учредителей появился интерес к профессиональному футболу.

- То есть, когда команда начала показывать результат, учредители поняли, что «Акрон» перерос любительский уровень?

- Клуб развивался постепенно. Сначала [с 2011 года, - здесь и далее прим. ред. КП-Самара] детская школа, потом любительская команда, а затем профессиональная.

- Детский клуб в Новосемейкино?

- Да. Учредитель команды [предприниматель Павел Морозов] – человек амбициозный. Он постепенно развивает инфраструктуру, в этом году мы смогли заявиться в профессиональную лигу.

- А почему именно Тольятти?

- В Тольятти находится головной офис «Акрон Холдинг» - здесь находится управляющая компания. Учредитель клуба - патриот Самарской области и Тольятти, где начинался его бизнес, поэтому вопрос о том, где создать команду, не поднимался. В другой регион мы не хотели уезжать.

- Я слышал, что были предложения создать не клуб, но спортивную школу в других регионах…

- Предложений было довольно-таки много. Были планы открыть школу в Европе. Я лично ездил на стажировку в Латвию. Но там что-то не получилось, мы решили, что будем работать здесь.

- А сейчас сотрудничаете с кем-то из европейцев?

- Официально – нет. А так есть хорошие связи с руководством «Црвены Звезды». Сначала мы ездили в Белград – познакомиться. А недавно к нам с ответным визитом приезжали генеральный директор и старший тренер академии «Црвены Звезды». Буквально неделю после того, как Евгений Савин сделал выпуск «КраСавы» в Белграде, руководство было у нас.

У нас также сложились хорошие отношения с академией «Аякса». Они готовы нам предложить партнерство. Все европейцы, в принципе, открыты. И им, и нам было бы интересно посотрудничать.

После 13 туров «Акрон» делит 2-3 места с «Челябинском» в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- Футбольная школа «Акрон» только в Новосемейкино или есть в Тольятти?

- В Тольятти футбольной школы пока нет. Только в Новосемейкино. В Тольятти есть группа малышей 6-7 лет, но официального филиала в городе мы еще не открыли.

- Но планируете?

- Мы планируем работать с Академией Коноплева. Но пока до конца не находим точки соприкосновения с областным правительством. Мы предпринимаем попытки с апреля. Хотим получить управление над учреждением, заметно увеличить финансирование, которое сейчас поступает от министерства спорта Самарской области, и уже на базе Академии сделать сеть филиалов, расширить границы футбольной школы.

- Куда именно расширить?

- В Жигулевск, в Новосемейкино и в три района около Тольятти. В Академию хотят попасть многие, но все желающие попасть в нее не могут.

- Это делается для селекции?

- И для нее тоже. Будет откуда выбрать самых талантливых ребят для Академии. Хотелось бы создать такую систему в детском футболе.

- Подвижки в отношениях «Акрона» и Академии Коноплева есть?

- Мы работаем в этом плане. «Акрон» хочет получить управление над Академией и готовить молодых игроков. Детский футбол в Самаре развивали бы «Крылья Советов», а в Тольятти – «Акрон».

У нас есть понимание, как это сделать. С нами сотрудничают три специалиста из Нидерландов, которые до этого работали в Академии при Абрамовиче, приезжали итальянские специалисты.

- Холдинг планирует и дальше вкладывать деньги в Академию?

- Как и все, мы хотим видеть отдачу от вложенных средств и самостоятельно заниматься их распределением для достижения максимального эффекта. Если не получится договориться, то будем искать другие варианты.

АКАДЕМИЯ - ПФЛ - ФНЛ

- Уже начался второй круг. Как оцениваете выступление «Акрона» в дебютном сезоне?

- Если взять в общем, то на «пятерку». Есть игры, которые не получились – в Тюмени, например, в Ульяновске – тогда матч был после кубковой игры с «Мордовией». «Волга» тогда была мотивирована, целый месяц не играла дома, а у наших ребят после поражения в серии пенальти психологическое состояние было не лучшим. В целом, для первого года, считаю, показываем хороший результат.

В дебютном сезоне тольяттинцы дошли до 1/32 финала Кубка России, где уступили представителю ФНЛ «Мордовии». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- Перед сезоном планировали быть в тройке?

- Команда – частная, вкладывать деньги и топтаться внизу нет смысла. Хоть у нас и не такой большой бюджет, если сравнивать с другими клубами, но если деньги вкладываются в клуб, самоотдача должна быть максимальной.

- «Акрон» в этом году – претендент на выход в ФНЛ?

- Команда, конечно, будет биться абсолютно в каждом матче, но нужно реально смотреть на вещи. В этом году мы дебютировали в профессиональном футболе и бороться с «КАМАЗом», который идет на первом месте, с ульяновской «Волгой» или «Челябинском» тяжело. Я думаю, в первый год «Акрон» будет присматриваться к новому для себя турниру, а на второй год в ПФЛ мы дадим бой соперникам за повышение в классе.

- Кто главный претендент на ФНЛ?

- «КАМАЗ». И по игре, и по составу…

- А по бюджету?

- «КАМАЗ» намного состоятельнее нас.

- Во сколько раз?

- Я думаю, раз в шесть.

Матч с «КАМАЗом» - один из самых захватывающих. Он закончился со счетом 4:4. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- Какой бюджет у «Акрона»? По меркам ПФЛ.

- Из того, что я знаю, бюджет больше, чем у нас, у «КАМАЗа», «Волги», «Тюмени», пермской «Звезды». Думаю, что у «Челябинска» тоже побольше. В группе «Урал-Приволжье» по этому показателю мы где-то шестые-седьмые. Несмотря на это мы хотим показать, что дело не только в деньгах.

- Давайте представим, что «Акрон» выходит в ФНЛ. Пусть не в этом сезоне, а в следующем или через два сезона. Бюджет точно нужно увеличивать. Руководство к этому готово?

- Готово.

- При этом нужно будет перестраивать команду под ФНЛ. Сейчас в «Акроне» очень много тольяттинских ребят…

- Что придется перестраивать команду – это понятно. В «Акроне» есть, в том числе, и возрастные, опытные игроки. Набрать весь состав из молодых и перспективных и провалиться в первый же год – не наш вариант. Может быть, в каких-то матчах мы показываем не очень яркую игру, но она со временем придет. В первом сезоне для нас в первую очередь важен результат. Хотя могу сказать, что некоторые игры выдались очень яркими. 4:4 с «КАМАЗом», например. Или в Кубке России с Ульяновском – хоть мы и оборонялись, но три раза забили.

- Насколько далеко простираются планы Павла Морозова относительно «Акрона»? ФНЛ?

- Все упирается в Академию Коноплева. Хотелось бы выстроить такую систему: команда в ФНЛ – команда в ПФЛ – Академия. В ФНЛ выступала бы команда из Тольятти, в ПФЛ – из Жигулевска. Чтобы ребята, которые выходят из Академии, получали практику на профессиональном уровне, набирались опыта, а после ПФЛ и ФНЛ уходили на повышение. Понятно, что это не быстрый процесс, но года через три-четыре хотя бы в ПФЛ играли собственные воспитанники.

В кубковом матче с «Мордовией» все решила серия пенальти. Фортуна была на стороне футболистов из Саранска. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Ориентир для «Акрона» - «Краснодар»?

- Не совсем. Скорее «Чертаново».

- То есть играть за счет своих воспитанников?

- Да.

ЕСЛИ КОМАНДА ПЕРЕЕДЕТ В ТОЛЬЯТТИ, В ЖИГУЛЕВСКЕ ОТКРОЕТСЯ ФАРМ-КЛУБ

- Как обстоят дела с переездом в Тольятти? Сейчас команда играет домашние матчи в Жигулевске.

- По факту, проблем играть в Тольятти – нет. Плати аренду, как платит «Лада», и играй на стадионе «Торпедо». Однако делить стадион с «Ладой» и командой Академии Коноплева U17 [выступает в Юношеской футбольной лиге], неправильно. Три команды – это огромная нагрузка на одно поле.

Я не вижу проблем, чтобы приехать из Тольятти в Жигулевск. Да, пробка, но и в Москве в городе пробки серьезные, но люди ездят в другие районы на матчи. Тем более, что расстояние между Тольятти и Жигулевском небольшое. Приезжай за час до матча, погуляй в парке с ребенком, а потом – на футбол. Тем более, здесь есть современный стадион, обратно мы тольяттинских болельщиков увозим на бесплатных автобусах. Ну а в дальнейшем будем думать.

- Вы изначально планировали играть в Тольятти на стадионе «Труд». Но он не в очень хорошем состоянии, насколько я знаю.

- У нас была идея благоустроить «Труд», чтобы играть на нем домашние матчи: добавить трибун, установить видеокамеры и т.д. Там мы тоже столкнулись с трудностями – стадион используют для соревнований по легкой атлетике, поэтому на беговых дорожках ничего нельзя ставить. Мы хотели реконструировать «Труд» за свой счет и играть там без арендной платы. То есть на взаимовыгодных условиях – мы делаем ремонт, мы и пользуемся стадионом. А по факту получилось – «вы делайте ремонт, но еще и за аренду платите». Ситуация с места не сдвинулась и мы решили играть в Жигулевске.

- Кто-то конкретно вставляет вам палки в колеса?

- Да нет, здесь скорее законы. Если не нарушать ничего, то не могут нам стадион давать в пользование безвозмездно. Однако пересмотреть закон внутри региона или города или как-то еще пойти нам на встречу, наверно, можно было.

- За «Кристалл» в Жигулевске вы платите аренду?

- Нет, здесь мы играем безвозмездно.

- Это как?

- По договору, в рамках закона, но бесплатно. Администрация города предоставляет нам стадион. Мы на самом деле в стадион тоже вложили немного денег, в обеспечение безопасности в том числе. Администрации Жигулевска огромное спасибо за всяческое содействие.

- То есть в Жигулевске команде комфортно?

- Очень.

- Как обстоят дела с болельщиками?

- На первые игры и на матч 1/32 финала Кубка России с «Мордовией» у нас был полный стадион. Пускай стадион маленький, но когда он битком – атмосфера шикарная. Например, после матча с «КАМАЗом» футболисты говорили, что уже в какой-то момент не могли бежать, но болельщики несли их вперед.

Свои болельщики у «Акрона» в Жигулевске уже есть... Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- А что в Тольятти? Понятно, что у «Лады» сейчас не много болельщиков…

- «Лада» - это клуб с богатой историей. Да, сейчас на их игры ходит немного зрителей, но это связано по большей части с результатами.

- Они в штыки встретили новую команду?

- Болельщики «Лады», особенно активный сектор, встретили в штыки. И это абсолютно нормальная ситуация. Но почему бы в городе не быть двум командам? Я уверен, что если бы мы играли в Тольятти, на наши игры приходило бы много людей.

В этом сезоне «Акрон» уже дважды переиграл «Ладу» – в Кубке и в чемпионате. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- В Жигулевске уже есть постоянные болельщики?

- Здесь нас любят. Понятно, что город не привык к крупным массовым мероприятиям и иногда приходит не так много людей. Не каждый решится бросить дачу или какие-то домашние дела, чтобы пойти на футбол. Культура боления не развита. Нет человека, который отвечал за работу с болельщиками, за активный сектор. Есть добровольцы. Но со временем такой человек появится.

Однако в Жигулевске и глава нас поддерживает: на каждую игру приходит с семьей.

- А не было мысли позиционировать себя не как тольяттинский клуб, а клуб из двух городов – Тольятти и Жигулевска?

- Да нет, а зачем? Здесь приходят болельщики и скандируют «Акрон» Тольятти!». Другое дело, когда мы переедем в Тольятти, будем думать, как не обидеть наших болельщиков в Жигулевске, которые полюбили клуб. Может быть, сделаем здесь дочерний клуб – молодежную команду. Или откроем футбольную школу.

В будущем «Акрон» планирует привезти в Тольятти ФНЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

ТОЛЬЯТТИ ДАВНО ГОТОВ К РПЛ

- В предстоящем туре будет тольяттинское дерби. Для вас это принципиально?

- Для меня любой соперник принципиальный, не только «Лада». А вот для ребят, которые играли за «Ладу», это принципиальный матч. И для клуба, я думаю, это важный матч – дерби есть дерби.

В этом году в Тольятти появилось свое городское дерби в рамках ПФЛ. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- Какие отношения с «Ладой»?

- Вообще никаких. Изначально, еще до конфликта, у нас были планы по взаимодействию клубов. «Лада» сейчас нестабильное финансирование, и мы могли бы отдавать им для получения игровой практики молодых футболистов. Можно было бы нормально работать друг с другом, но ничего не вышло.

- Давайте вернемся к «Акрону». Главный тренер команды Дмитрий Емельянов – почему выбрали именно его и как оцениваете его работу?

- Команду строили с ориентиром на местных футболистов и специалистов. Были и другие варианты, могли пригласить приезжих специалистов, но Дмитрий Емельянов – много где поработал, было интересно посмотреть, как он будет себя чувствовать на должности главного тренера в клубе из не чужого для него города. Работа в «Акроне» для него вызов. Его работу и работу его штаба оцениваю положительно.

- Как набирали команду? Принимали решение вместе с тренером?

- У нас селекция построена по европейской схеме. Клуб привлекает игроков, а задача тренера тренировать. Ну а на деле, когда был расширенный список игроков, решение принимали все вместе. Почти на 99% руководство и главный тренер сходились во мнении, кого пригласить.

- Подписали всех, кого хотели? Или остались какие-то позиции, которые не закрыли?

- Перед началом чемпионата оставались, но сейчас первенство стартовало и нужно играть.

- Зимой будете еще укрепляться?

- Да. Думаю, минимум возьмем в каждую линию по игроку.

- Будете брать опытных футболистов? Может быть, кого-то из ФНЛ возьмете?

- Думаем брать футболистов с опытом, молодежь перспективная есть. На счет игроков уровня ФНЛ – мы выступаем на профессиональном уровне первый год, те футболисты, которые довольно давно играют в ФНЛ, настороженно относятся к командам-новичкам. И мы не можем им условия предоставить, сопоставимые с теми, что им предлагают в ФНЛ. У нас есть зарплатный бюджет, который нельзя превысить. Да и внутри коллектива это будет неправильно: пригласим мы одного игрока с зарплатой 300 тысяч, а что будут чувствовать остальные, которые получают, условно, 40 тысяч?

- Как оцените селекционную работу?

- Я думаю, что место в турнирной таблице обо всем говорит.

- Зимой с командой тренировался Дмитрий Рыжов. Один из самых талантливых выпускников Академии Коноплева 1989 года рождения, чемпион Европы среди юношей, поиграл во многих клубах, был в ЦСКА, «Урале», «Химках», сейчас перешел в ереванский «Арарат». Предпринимали попытки его удержать? Такой игрок, думаю, помог бы «Акрону» в ПФЛ.

- Не пытались. Диме Рыжову нужна была встряска, ему нужно было поменять город, сменить обстановку. У него это последний шанс заиграть в футбол [Рыжову 30 лет]. Ему нужно было отдалиться от Тольятти – от друзей, от дома, взяться за голову и снова начать работать. Я наоборот настаивал, чтобы он уезжал, если есть варианты, хотя он хотел остаться.

- Как Рыжов как футболист сейчас?

- Когда-то он был топовым футболистом, у него есть талант, но я не видел его в тот период. Говорят, он по своему уровню был выше Дзагоева на две головы. Они в ЦСКА уехали вместе, один заиграл, а у Димы не получилось. Дай бог, чтобы он заиграл. Желаю ему только удачи.

- Рыжов играл в «Акроне» в любительском чемпионате. Из той команды кто-то остался?

- Восемь человек остались. Но надо помнить, что любительский чемпионат и ПФЛ – это разные уровни. Если с командами из нижней части турнирной таблицы разница не такая большая, то в верхней части - различия ощутимые.

- Как продвигаете бренд «Акрона» в Тольятти?

- В городе нас все знают из-за холдинга. Там многие работают. Если мы сыграем в Тольятти одну-две игры, про нас все услышат. Многие нам пишут: «Когда приедете в Тольятти?». Пока нет такой возможности, но можно же приехать в Жигулевск, если команда интересна. Может быть, тольяттинскому болельщику здесь понравится.

Из мероприятий – мы иногда проводим социальные. Поддерживаем детские дома, сажали деревья, кровь сдавали всей командой для онкобольных детей и т.д.

Пока тольяттинская команда играет в Жигулевске. В Тольятти просто негде. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

- «Акрон» - в РПЛ. Когда-нибудь такое может случиться?

- Почему нет? Все возможно. «Краснодар» же играет в Премьер-лиге.

- Понятно, что про Российскую премьер-лигу мы пока говорим в туманной перспективе, но все же. Тольятти готов к РПЛ?

- Я считаю, что Тольятти давно должен быть в Премьер-лиге. Это спортивный город, здесь много детей занимаются футболом, есть все условия для РПЛ, в том числе большой стадион, много футболистов из Тольятти играют на профессиональном уровне, и не только воспитанники Академии Коноплева, но и воспитанники СДЮШОР №12 «Лада».

- В завершение, что можете пожелать болельщикам из Тольятти и Жигулевска?

- Любить этот вид спорта и поддерживать любимую команду на стадионе. Нужно возвращать былые позиции тольяттинского футбола, а без внимания и желания болельщиков и сотрудников профильных министерств тут не обойтись.