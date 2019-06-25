Бумажные войны: в Тольятти до начала сезона разгорается вражда футбольных клубов «Акрона» и «Лады»

Новое тольяттинское дерби «Лада» - «Акрон» разгорелось до того, как стартовал сезон ПФЛ. Страсти накалились за пределами поля. Самарская областная федерация футбола отказалась поддерживать новый тольяттинский клуб. А без поддержки местных футбольных функционеров, даже если у команды есть владелец, деньги, спонсор и амбиции, путь в ПФЛ не то что закрыт, но определенные проблемы возникнуть могут.

«Акрон» оказался в подвешенном состоянии. О желании играть на профессиональном уровне клуб уже объявил, начал готовиться к сезону, смотреть футболистов, искать стадион, подготовил документы…

- Мы предполагали, что столкнемся с сопротивлением на местном уровне, но до конца надеялись на благоразумие лиц, которые по должности обязаны быть заинтересованы в развитии футбола в Самарской области, - комментирует ситуацию директор ФК «Акрон» Иван Киреев. - Нам абсолютно непонятна позиция, касающаяся того, что в одном городе не могут выступать два клуба.

Фото: ФК «Акрон».

Киреев не просто так упомянул про два клуба в одном городе. Как считают в «Акроне», палки в колеса их команде вставляет председатель областной федерации футбола Дмитрий Герасимов, который по совместительству является президентом ФК «Лада-Тольятти».

- Мы до сих пор не включены в члены лиги из-за отказа в поддержке клуба Самарской областной федерации футбола в лице Дмитрия Герасимова. Необходимо ходатайство региональной федерации о включении в лигу. Возможно, президент «Лады» не хочет иметь конкурента под боком и намеренно оттягивает время, чтобы не допустить «Акрон» к участию во втором дивизионе, - предполагают в клубе.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областном правительстве, областная федерация футбола – самостоятельная организация, лучше обратиться туда. Но по информации министерства спорта, федерация вместе с «Акроном» прорабатывают вопрос участия клуба в ПФЛ. В самой областной федерации футбола на момент публикации материала на запрос корреспондента сайта samra.kp.ru не ответили.

Свои болельщики у «Акрона» уже есть. Фото: ФК «Акрон».

При этом такая ситуация болезненно ударила по «Акрону». Некоторые футболисты клуба начали подыскивать себе другие команды.

- Образовавшаяся неопределенность, действительно, посеяла лишнее беспокойство у футболистов. Некоторые из них в качестве страховки отправились на просмотры в другие клубы. Также мы до сих пор не можем начать полноценную заявочную кампанию, - сказал президент «Акрона».

«Лада» боится конкуренции в Тольятти?

Очевидно, что да. Здесь все логично. «Лада-Тольятти» в последнее время выступает совсем плохо. За последние 5 лет команда не поднималась выше 8 места в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. А в прошлом сезоне и вовсе достигла антирекорда, заняв последнее место и не побеждая уже в 20 последних матчах. Последняя победа была – страшно сказать – 11 августа прошлого года. Удручающая ситуация.

В прошлом сезоне «Лада-Тольятти» финишировала на последнем месте в группе» Урал-Приволжье» ПФЛ. Фото: ФК «Лада-Тольятти»

И в такой непростой для «Лады» момент в Тольятти появляется еще один клуб. Частный клуб. Что для российского любителя футбола автоматически добавляет команде веса. В голове сразу всплывает сказка частного «Краснодара». А ведь есть еще пример «Чайки» из села в Ростовской области, которая за короткое время вышла в ФНЛ и нацелена на РПЛ. Каждый болельщик хочет видеть в своем городе такой клуб.

«Лада» и «Акрон» уже встречались. Красно-черные, тогда еще любители, победили 4:3. Фото: ФК «Лада».

При этом «Лада» вела в матче с «Акроном» по ходу встречи 3:1, но проиграл. Один из голов забил за красно-черных забил Дмитрий Рыжов – чемпион юношеского Евро2006 и экс-игрок ЦСКА. Фото: ФК «Лада».

Владелец «Акрона» - предприниматель Павел Морозов. Он занимается металлургией в России и в странах СНГ. В родном Новосемейкино Морозов открыл в 2011 году футбольную школу для детей. Теперь взялся за Тольятти – там располагается управляющая компания предприятия бизнесмена.

Вряд ли предприниматель создавал команду, чтобы она барахталась в болоте ПФЛ. Если есть деньги и желание, вывести команду в ФНЛ – дело нескольких лет.

Единственное преимущество «Лады» - ее история. В Тольятти помнят те годы, когда их команда играла в элите российского футбола. У «Лады» есть немногочисленная торсида. Однако при нынешнем положении дел в «Ладе» и при условии, что «Акрон» будет показывать лучшие результаты, фанаты плавно поменяют бело-синие футболки «автозаводцев» на черно-красные новой команды. Не все, конечно, но многие.

«Акрон» может сделать то, что у «Лады» так и не получилось – заполнить трибуны стадиона и вернуть в Тольятти любовь к футболу.

У «Лады» болельщиков, по понятным причинам, побольше. Фото: ФК «Лада-Тольятти».

«Акрон» уже распиареннее «Лады»

Новая профессиональная тольяттинская команда не с неба свалилась. «Акрон» уже успел поиграть на любительском уровне, теперь хочет попробовать свои силы в лиге рангом выше.

Клуб сейчас даже распиареннее «Лады». «Акрон» засветился на YouTube-канале «КраСава». Евгений Савин приезжал в Тольятти записывать интервью с чемпионом Европы 2006 среди футболистов до 17 лет Дмитрием Рыжовым, который тогда как раз играл за «Акрон».

Клуб вообще планирует вернуть в Тольятти как можно больше местных воспитанников.

- В приоритете селекционной работы – возвращение воспитанников «Академии футбола имени Юрия Коноплева», а также футболистов, ранее уже игравших в Тольятти, - рассказал директор «Акрона» Иван Киреев.

Помимо ПФЛ команда продолжит выступать на Кубке МФС «Приволжье». Это любительский чемпионат. По сути, там будет играть дубль «Акрона».

- Согласно регламенту соревнования, команда ПФЛ может делегировать своему дублю всех игроков до 21 года и трех футболистов без ограничения возраста. К тому же помощь в оставшихся играх группового этапа и стадии плей-офф нам по договоренности окажет тольяттинская «Искра». Несколько футболистов неоднократного призера чемпионата Самарской области будут заявлены для участия в Кубке МФС «Приволжье», - отметил Киреев.

Таким образом, у молодых тольяттинских футболистов есть шанс заявить о себе на высоком уровне.

Фото: ФК «Акрон».

А что «Лада»?

Незавидная для «Лады» перспектива. Если клуб срочно что-то не сделает с результатами и не начнет как-то развивать свой бренд, для «Лады» все будет весьма печально.

Бюджет команды сейчас оставляет желать лучшего, а при ухудшении ситуации власти региона могут просто махнуть рукой на «Ладу». Мол, зачем тащить едва живую команду, когда можно сэкономить деньги? Такой сценарий вполне возможен – примеров масса, самый близкий – Сызрань. Местная команда играла на порядок лучше «Лады», но от смерти ее это не спасло.

В следующем году «Ладе» исполнится 50 лет. Судя по всему, команда в юбилейный год будет участвовать в чемпионате России. Хотя ходили слухи, что «автозаводцев» не включат в состав группы «Урал-Приволжье» ПФЛ, «Лада» прошла лицензирование на сезон 2019/2020. Более того – в клубе планируют ребрендинг. Ничего конкретного, просто об этом обмолвился глава Тольятти Сергей Анташев. Вопрос решают вместе с региональными властями.

Опасения руководства «Лады» вполне понятны. Появление в Тольятти нового клуба сулит команде непростые времена. Тут ты либо эволюционируешь, либо умираешь.

Появление «Акрона» должно подстегнуть развитие футбола в городе. Вопрос в том, смогут ли оба клуба выдержать темп гонки, которую сами и устроили, и не сойдут ли с дистанции. Ясно одно – болельщики от происходящего только выиграют.

Заседание исполкома РФС, где и объявят всех участников ПФЛ нового сезона, пройдет 26 июня. Тогда-то мы и узнаем, сколько команд из Тольятти сыграет в очередном розыгрыше чемпионата России.

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