2019-10-11T16:37:01+03:00
Здоровье

"Центр остеопатии доктора Коваленко": деликатные техники для восстановления организма

Комплексный подход к здоровью пациентов, использование деликатных и мягких техник для восстановления организма
Поделиться:
Центр остеопатии доктора КоваленкоЦентр остеопатии доктора Коваленко
Изменить размер текста:

ООО "Центр остеопатии доктора Коваленко" - это команда профессионалов, сплочённая многолетней дружбой и общими целями. В лечении заболеваний мы пропагандируем целостный подход и мягкое воздействие направленное, прежде всего на включение собственных ресурсов организма по самокоррекции и самовосстановлению.

Мы постоянно совершенствуем свои знания, обмениваемся опытом с передовыми специалистами из других клиник, городов и стран, осваиваем современные технологии диагностики и лечения, чтобы успешно сохранять и восстанавливать здоровье наших пациентов на самом высоком уровне. Также, мы готовим новое поколение остеопатов, которые проходят обучение в Самарском филиале Института остеопатии Санкт Петербурга, стажируются и работают в нашем Центре.

Чаще всего к нам приходят пациенты с заболеваниями позвоночника. Но за последние несколько лет в наш Центр увеличился поток пациентов с ЛОР патологией, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями, пациентов от стоматологов, педиатров, неврологов. Традиционно остеопатия применяется при: Остеохондрозе, грыжах дисков и смещении; различных болях в спине, шее, грудной клетке, онемении в конечностях и спазмах мышц; головных и суставных болях; последствиях травм и операций; некоторых ЛОР-заболеваниях; при нарушении прикуса и функциональных нарушениях в стоматологии, различных функциональных нарушениях ЖКТ; нарушениях менструального цикла и бесплодии. Наши методики применяются при сопровождении беременных и подготовке к рождению малыша, а также помогают устранить последствиях родовых травм и задержку моторного, речевого и психического развития.

В открытом голосовании на сайте www.kp.ru, большинством голосов Центр остеопатии доктора Коваленко был выбран Лучшим остеопатическим центром 2018 года! Мы благодарим наших пациентов за оказанную поддержку в голосовании на конкурсе «Клиника года 2018». Мы ценим и любим Вас!

С уважением

Сергей Валентинович Коваленко

директор, врач-остеопат,

председатель Самарского областного отделения РОсА,

руководитель учебной базы Института Остеопатии Санкт Петербурга

Адрес: Самара, ул. Галактионовская, 157

Тел.: +7 (846) 313-00-01, 300-43-27

Сайт: https://klinika-kovalenko.ru/

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОСЬБА ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тольяттинские ветеринар за взятку выписывал разрешительные документы на мясо
Штраф за "травку": экс-сотрудник ФСИН признал вину в покупке наркотиков и не прогадал
Вот это формы! Самарская звезда "Дом-2" продемонстрировала подтянутые ягодицы в открытых комбинациях
Адвокат задержан за вымогательство миллиона рублей у жителя Сызрани
Просто кракен какой-то! Сызранский рыбак в сложной борьбе добыл 9-килограммового судака
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
В Самаре появятся около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей
В Сызранском районе ввели карантин по туберкулезу крупного рогатого скота
Стала известна судьба пропавшей 15-летней девушки из Тольятти
В Самаре неизвестный водитель сбил на газоне у дома на Запорожской мужчину и уехал
В Самаре возле поселка Чкалова нашли незаконную свалку в 4 га
Приглянулось умение слушать: финансист из Самары поборется за сердце телеведущей Ольги Бузовой
Сумки щупают руками: в Самаре людям приходится стоять в очереди на улице, чтобы попасть в автовокзал
Пропустил мясо с бактериями: в Тольятти сотрудника ветобъединения будут судить за взятки и беспечность
В Самарской области нашли оружие раннего железного века
В Самаре пьяная дама на кроссовере влетела на парковку и протаранила автомобиль
АВТОВАЗ анонсировал запуск производства LADA Vesta с "автоматом"
В Самаре здание больницы общества «Красного Креста» приспособят под поликлинику
Между Самарой и Нижним Новгородом запустят прямые субсидируемые рейсы
В Сызрани на балконе дома нашли женщину с веревкой на шее
В Самаре сотрудник УФСИН отделался штрафом за хранение в машине марихуаны
Появились подробности смерти 13-летней девочки в Самаре
В Самаре возле Волгаря автобус № 5д влетел в бок BMW
В мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2020 году
Самарцы обсудят у «Ракеты» слова главы минЖКХ о возможном росте «мусорного тарифа»
Плати один раз и катайся сколько хочешь: в семейном парке «Мегалэнд» в Самаре идет акция безлимит
В Самаре на подъезде к Фрунзенском мосту устанавливают отбойники и шумозащитные экраны
В Самаре во дворе на Пионерской нашли тело 13-летней девочки
Грузовая переправа Октябрьский спуск - Рождествено будет работать по-новому