Оренбург — Крылья Советов 20 октября 2019: прямая трансляция матча 13-го тура РПЛ

В воскресенье 20 октября на стадионе «Газовик» в Оренбурге местный одноименный клуб принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу. Команды набрали в РПЛ одинаковое количество очков и сегодня планируют оторваться друг от друга.

«Крылья» выиграли два последних матча, они в хорошем настроении. Наверняка, отлично себя чувствует после первого в жизни вызова в сборную и один из лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев. Шансы забить у него быть должны — «Оренбург» пропускает много. У Божовича все в строю, не доступен из-за травмы разве что Якуба, который и так пока не появлялся в основном составе.

Хозяева тоже в боевой готовности. У них есть свой голеадор Деспотович. Отлично играет в воздухе и через себя может поразить ворота не хуже Соболева. У коллектива Владимира Федотова тоже отличная серия — в последних 5 матчах они выиграли четыре.

По личным встречам впереди «Оренбург». Из 10 официальных матчей на их счету 4 победы и 3 поражения. Еще 3 поединка закончились миром.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Владимира Федотова. На их триумф коэффициент — 2,23. На ничью — 3,42. На «Крылья Советов» — 3,24. Ставка понятна, в своих стенах «Оренбург» с самарцами играет удачно.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Начнется игра в 12-30 по самарскому времени (13-30 по московскому). В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ». Следите за событиями на samara.kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оренбург — Крылья Советов 20 октября 2019 года: прогноз на матч 13-го тура РПЛ

Прогноз на матч 13-го тура Российской Премьер-лиги Оренбург — Крылья Советов. Игра пройдет 20 октября на стадионе «Газовик» (подробности)