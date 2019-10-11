Им доверяют, ими гордится вся область: Самарские компании получили премии "Достояние губернии"

Высокая оценка, открытые возможности

Торжественная церемония в Самарском областном театре оперы и балета уже стала традицией: уже третий год подряд осенью здесь собираются представители компаний - люди, для которых делом жизни является не только процветание предприятия, но и развитие родного региона.

Конкурс проводит с 2017 года ТРК «Губерния» совместно с региональной Общественной палатой при поддержке правительства области, и интерес к нему растет. В первый год было 156 заявок, а теперь их уже больше 230. Участники - динамично развивающиеся организации, которые работают на благо региона не менее трех лет.

- Здесь достойную оценку своего труда получают предприятия, известные и уважаемые в регионе и за его пределами. А молодые компании с амбициозными планами могут заявить и рассказать о себе, - приветствовал всех от имени губернатора Дмитрия Азарова председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он вручил награду АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», которое экспертный совет конкурса признал победителем в номинации «Бренд региона».

Заветную статуэтку и статус «Достояние губернии - 2019» получили еще шесть компаний-победителей в номинациях: «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Торговая марка», «Здоровье и красота», «Гостеприимная губерния». В целом финалистами конкурса названо 21 предприятие. Среди них организации, предоставляющие населению качественные транспортные, медицинские и другие услуги, а также производители продуктов питания, напитков. А награду в номинации «Гостеприимная губерния» получил известный далеко за пределами региона фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня».

Кроме статуэтки и народного признания, победители конкурса получили право размещать на своей продукции специальный знак «Достояние губернии».

Награда достается лучшим в каждой номинации

Десять лет успеха

Чествование победителей конкурса в этом году совпало со знаковым для области событием. Один из главных организаторов мероприятия - ТРК «Губерния» - принимали поздравления с 10-летним юбилеем.

- В основе успеха телекомпании - работа команды профессионалов. Уверен, что и впредь вы будете достойными продолжателями лучших традиций отечественной журналистики, - поздравил ТРК «Губернию» Виктор Кудряшов.

«Смотрит и слушает вся Самарская область» - этот слоган телекомпании отражает истину. Более трех миллионов жителей региона ежедневно получают оперативную и достоверную информацию благодаря теле- и радиовещанию «Губернии», а также могут обсуждать события в пабликах компании в социальных сетях и смотреть любимые программы в канале «Ютуб». А с конца ноября «Губерния» начинает вещание в первом цифровом мультиплексе на девятой кнопке по пять часов в сутки.

Чествование юбиляров, победителей и финалистов конкурса завершилось выступлением заслуженного артиста России Игоря Саруханова, который исполнил свои лучшие хиты.

И, конечно, какой праздник без торта? Большой сладкий подарок всем преподнес победитель конкурса «Достояние губернии - 2018» - Самарский булочно-кондитерский комбинат.

СПРАВКА КП

За 10 лет работы телерадиокомпания завоевала свыше 60 наград международных, всероссийских и региональных конкурсов. Сейчас "Губерния" - это крупный областной медиахолдинг, включающий в себя телеканал, радио, пресс-центр, сайт и социальные сети. Согласно данным опроса ВЦИОМ, канал вошел в тройку по узнаваемости и доверию у зрителей среди региональных телеканалов, а радио находится на второй строчке в рейтинге источников местных новостей.