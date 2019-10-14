ГБУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансер:
В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, имеющие сертификаты по дерматовенерологии, косметологии, урологии, акушерству и гинекологии, сексологии, УЗИ, физиотерапии, инфекционным болезням и др.
Это современное специализированное, лечебно-профилактическое учреждение, в котором используются новейшие технологии, стандарты, протоколы и федеральные клинические рекомендации для диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.
На базе диспансера функционирует отделение лечебной косметологии. При отделении успешно работает консультативно-диагностический центр по лечению угревой болезни и ее последствий. Здесь также же лечат папилломовирусную инфекцию и удаляют различные новообразования кожи с консультацией онкодерматолога и гистологическим исследованием.
В этом году в Самарском областном кожно-венерологическом диспансере появилось новое направление - аллергология и иммунология. Записаться на прием можно уже сегодня.
Сайт: www.samara-okvd.ru
Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ "СОКВД"
Адрес: ул. Венцека 35
Тел.: 8 (846) 333-57-06
Консультативно-диагностическое отделение №1
Адрес: пр. Кирова 242
Тел.: 8 (846) 956-06-04
Консультативно-диагностическое отделение №2
Адрес: ул. Революционная 138
Тел.: 8 (846) 260-56-68
Консультативно-диагностическое отделение №3
Адрес: ул. Николая Панова 8
Тел.: 8(846) 334-79-42, 8(846) 335-14-26
Дерматовенерологическое отделение ГБУЗ "СОКВД" в Новокуйбышевске
Адрес: ул. Чернышевского, 1 «А».
Тел.: 8 (846) 35-6-84-93
Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ "СОКВД" в Чапаевске
Адрес: ул. Ленина, 5.
Тел.: 8 (846) 39-2-23-45
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