2019-10-14T13:26:47+03:00
Здоровье

ГБУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансер:

Более 90 лет оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь взрослым и детям по профилю "Дерматовенерология"
Поделиться:
ГБУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансерГБУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансер
Изменить размер текста:

В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, имеющие сертификаты по дерматовенерологии, косметологии, урологии, акушерству и гинекологии, сексологии, УЗИ, физиотерапии, инфекционным болезням и др.

Это современное специализированное, лечебно-профилактическое учреждение, в котором используются новейшие технологии, стандарты, протоколы и федеральные клинические рекомендации для диагностики, лечения, профилактики и реабилитации.

На базе диспансера функционирует отделение лечебной косметологии. При отделении успешно работает консультативно-диагностический центр по лечению угревой болезни и ее последствий. Здесь также же лечат папилломовирусную инфекцию и удаляют различные новообразования кожи с консультацией онкодерматолога и гистологическим исследованием.

В этом году в Самарском областном кожно-венерологическом диспансере появилось новое направление - аллергология и иммунология. Записаться на прием можно уже сегодня.

Сайт: www.samara-okvd.ru

Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ "СОКВД"

Адрес: ул. Венцека 35

Тел.: 8 (846) 333-57-06

Консультативно-диагностическое отделение №1

Адрес: пр. Кирова 242

Тел.: 8 (846) 956-06-04

Консультативно-диагностическое отделение №2

Адрес: ул. Революционная 138

Тел.: 8 (846) 260-56-68

Консультативно-диагностическое отделение №3

Адрес: ул. Николая Панова 8

Тел.: 8(846) 334-79-42, 8(846) 335-14-26

Дерматовенерологическое отделение ГБУЗ "СОКВД" в Новокуйбышевске

Адрес: ул. Чернышевского, 1 «А».

Тел.: 8 (846) 35-6-84-93

Консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ "СОКВД" в Чапаевске

Адрес: ул. Ленина, 5.

Тел.: 8 (846) 39-2-23-45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре мужчина средь бела дня облил женщину бензином и попытался сжечь
В Самаре девушка упала с моста на улице Главной и утонула
Обещал разгласить служебную тайну: в Самаре налоговика будут судить за миллионную взятку
В Самаре сотрудники ДПС вызволили двух провалившихся в колодец собак
Мини-футбольное «Динамо Самара» дважды уступило «Новой генерации»
Оживили серость типовой застройки: в Самаре молодые художники сделали куб с мусором и «закинули» его в городские реалии
«Многочисленные кровоподтеки и ссадины»: в СИЗО подтвердили, что осужденного за шоколадки детдомовца избили в полиции
Ехал задним ходом: в Тольятти водителю фургона грозит срок за сбитую насмерть пенсионерку
В Самаре на парковке торгового центра пройдет автомобильный фестиваль
Экс-сотрудник Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще полгода
Суд отправил в колонию троих граждан Бангладеша, которые приехали в Самарскую область в потайном отсеке грузовика
Названа новая дата открытия кинотеатра в ТРК «Эль Рио» в Самаре
В Самаре завершился очный этап регионального конкурса «Студент года 2019»
Ветеранам Самарской области выплатят по 3 тысячи рублей ко дню испытания первой атомной бомбы
Под Сызранью на берегу реки нашли разлагающийся труп
В Самаре отпраздновали Oсtober Beer Festival-2019